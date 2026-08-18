VIDEO: Γαμήλιο πάρτυ χωρίς... γαμπρό - Την άφησε 7 μέρες πριν τον γάμο κι εκείνη το γιόρτασε

Ο πρώην σύντροφός της την εγκατέλειψε μόλις μία εβδομάδα πριν τον γάμο, εκείνη όμως επέλεξε να γιορτάσει το γεγονός πως έχει «γλιτώσει ένα διαζύγιο»!

Το ζευγάρι ήταν μαζί για περισσότερα από 7 χρόνια και ο εξαφανισμένος γαμπρός ήταν αυτός που της έκανε πρόταση γάμου στην Ταΐλάνδη.

Ο γάμος πήρε μήνες για να διοργανωθεί στην Τοσκάνη και η Κάθριν δεν ήθελε να πάνε όλα στράφι. «Τhe show must go on», είπε και έκανε το πάρτι που πάντα ονειρευόταν, με όλους, εκτός από τον αρραβωνιαστικό της (και ευτυχώς)!

Η ίδια λέει: «Είμαι τόσο χαρούμενη που δεν παντρεύομαι έναν αποτυχημένο και που θα μπορέσω να νιώσω ξανά πεταλούδες στο στομάχι».

Μετά το πάρτυ, ταξίδεψε σε Καπρί και Σαλέρνο με τη μητέρα της, αποκαλώντας το «mummymoon», ενώ δήλωσε ότι σχεδιάζει να πουλήσει το δαχτυλίδι αρραβώνων και το φόρεμα.

ΠΗΓΗ: Ethnos.gr