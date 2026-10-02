Θες σπίτι; Δείτε τα στεγαστικά σχέδια στην Κύπρο: Οι δικαιούχοι, τα ποσά και τα κριτήρια

Από χορηγίες που φτάνουν μέχρι και τις €75.000 σε συγκεκριμένες περιοχές, μέχρι κρατικά οικόπεδα, προσιτό ενοίκιο και στεγαστική στήριξη εκτοπισθέντων, οι επιλογές διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, το εισόδημα, την ηλικία και την περιοχή. Το ThemaOnline συγκεντρώνει τα βασικά στεγαστικά σχέδια και εξηγεί ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποια είναι τα ποσά και πού μπορούν να γίνουν οι αιτήσεις.

Τα στεγαστικά σχέδια

Μέχρι €75.000 για κατοικία σε ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές

Εδώ θα έβαζα πρώτο το σχέδιο γιατί είναι από αυτά που έχουν άμεσο οικονομικό όφελος για τον πολίτη.

Η 6η Προκήρυξη του Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών αφορά την απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε καθορισμένες περιοχές.

Η κρατική ενίσχυση ανέρχεται μέχρι το 50% της επιλέξιμης δαπάνης, ενώ οι αιτήσεις για την τρέχουσα προκήρυξη γίνονται από 2 Μαρτίου 2026 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2027 στις Επαρχιακές Διοικήσεις.

Με βάση τα στοιχεία του υλικού που μου έστειλες, τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας και την περιοχή, με βασική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά από €35.000 έως €50.000, ενώ για νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να φτάσει από €50.000 έως €65.000. Για οικογένεια έξι ατόμων μπορεί να φτάσει μέχρι €70.000 και για επτά ή περισσότερα άτομα μέχρι €75.000.

Υπάρχουν επίσης πρόσθετες ενισχύσεις, μεταξύ άλλων για εκτοπισθέντες, την περιοχή Τηλλυρίας, ειδικές κατασκευές λόγω μορφολογίας του εδάφους και αναγκαίες κατασκευές για άτομα με αναπηρία.

Οδηγός και αίτηση – Στεγαστικό Σχέδιο Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών

Μέχρι €30.000 για κατοικία σε συγκεκριμένες περιοχές της υπαίθρου

Το δεύτερο σχέδιο αφορά περιοχές της υπαίθρου που δεν καλύπτονται από το σχέδιο ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών. Και αυτό βρίσκεται σε ισχύ από τις 2 Μαρτίου 2026 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Η κρατική ενίσχυση φτάνει μέχρι το 50% της συνολικής δαπάνης, με ελάχιστη επιλέξιμη δαπάνη €20.000.

Τα ανώτατα ποσά είναι:

μέχρι €20.000 για μονήρες άτομο ή οικογένεια μέχρι 3 άτομα

για μονήρες άτομο ή οικογένεια μέχρι 3 άτομα μέχρι €25.000 για οικογένεια 4–6 ατόμων

για οικογένεια 4–6 ατόμων μέχρι €30.000 για οικογένεια 7+ ατόμων

για οικογένεια 7+ ατόμων +20% για εκτοπισθέντες

μέχρι €10.000 επιπλέον για άτομα με αναπηρία.

Οδηγός και αίτηση – Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου

Κρατικό οικόπεδο στο 25% της αξίας

Το νέο Στεγαστικό Σχέδιο Διάθεσης Οικοπέδων προβλέπει τη διάθεση κρατικών οικοπέδων σε δικαιούχες οικογένειες, με την τιμή διάθεσης να καθορίζεται στο 25% της αξίας γενικής εκτίμησης του οικοπέδου.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, σε πρώτη φάση προβλέπεται να διατεθούν περισσότερα από 570 υφιστάμενα αδιάθετα κρατικά οικόπεδα, ενώ θα ακολουθήσουν νέοι διαχωρισμοί κρατικής γης σε κοινότητες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Δικαιούχοι είναι ζεύγη με ή χωρίς παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες, με συγκεκριμένα ηλικιακά, εισοδηματικά και κριτήρια μόνιμης κατοικίας.

Τα εισοδηματικά όρια, σύμφωνα με το υλικό που έχουμε, φτάνουν μέχρι:

€45.000 για ζεύγος ή μονογονεϊκή οικογένεια

€50.000 για οικογένεια τριών ατόμων

€55.000 για οικογένεια τεσσάρων

€65.000 για οικογένεια πέντε ατόμων και άνω.

Σημαντικό: το ποσό για το οικόπεδο καταβάλλεται εφάπαξ με την υπογραφή της συμφωνίας και, σύμφωνα με το Υπουργείο, η τιτλοποίηση γίνεται με την εξόφληση, ώστε το οικόπεδο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξασφάλιση για χρηματοδότηση από τράπεζα. Τα έξοδα διαχωρισμού και τα έργα υποδομής αναλαμβάνει το κράτος σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχεδίου.

Επίσης σημαντικό είναι ότι, μεταξύ άλλων για το ηλικιακό κριτήριο πρέπει τουλάχιστον ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους να μην έχει συμπληρώσει τα 45 έτη, καθώς και κριτήριο μόνιμης κατοικίας στην κοινότητα ή γειτονική κοινότητα.

Στεγαστικό Σχέδιο Διάθεσης Οικοπέδων – επίσημες πληροφορίες και όροι

Έχεις ήδη σπίτι; Μπορείς υπό προϋποθέσεις να χτίσεις και δεύτερη κατοικία

Ένα από τα καινούργια εργαλεία του 2026 αφορά οικογένειες που έχουν ήδη ακίνητη περιουσία.

Το νέο σχέδιο επιτρέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τη δημιουργία πρόσθετης οικιστικής μονάδας σε υφιστάμενη, νόμιμη και αδειοδοτημένη οικιστική ανάπτυξη για τη στέγαση μέλους της οικογένειας. Μπορεί να αφορά, μεταξύ άλλων, επιπλέον όροφο ή επέκταση της υφιστάμενης ανάπτυξης.

Το μέτρο αφορά ιδιοκτήτες υφιστάμενων κατοικιών και δίνει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τη δυνατότητα δημιουργίας νέας οικιστικής μονάδας για τη στέγαση μελών της οικογένειάς τους, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης. Η νέα μονάδα δεν μπορεί να πωληθεί ή να μεταβιβαστεί για περίοδο 10 ετών, με εξαίρεση την κληρονομική διαδοχή.

Σύμφωνα με το υλικό της προκήρυξης, το μέγιστο δομήσιμο εμβαδόν της νέας κατοικίας καθορίζεται στα 150 τ.μ., με δυνατότητα να φτάσει κατ’ εξαίρεση στα 180 τ.μ. υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όταν το τεμάχιο/οικόπεδο είναι τουλάχιστον 1.000 τ.μ

Νέο Σχέδιο Παραχώρησης Δικαιώματος Ανέγερσης Νέας Κατοικίας

«Ανακαινίζω – Ενοικιάζω»: Μέχρι €35.000 στους ιδιοκτήτες

Το σχέδιο δεν αφορά κάποιον που θέλει να αγοράσει σπίτι, αλλά ιδιοκτήτες κενών ή αδρανών κατοικιών.

Η δεύτερη πρόσκληση ξεκίνησε στις 16 Μαρτίου 2026. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να λάβουν χορηγία από €15.000 μέχρι €35.000, ανάλογα με το μέγεθος της οικιστικής μονάδας, για ανακαίνιση ή αναβάθμιση.

Σε αντάλλαγμα, η κατοικία πρέπει να διατεθεί στη συνέχεια σε δικαιούχους με προσιτό ενοίκιο. Η υποχρέωση αυτή διαρκεί συνολικά τέσσερα συνεχόμενα χρόνια.

Η κατοικία πρέπει, μεταξύ άλλων, να έχει παλαιότητα τουλάχιστον 15 ετών και να πληροί τα κριτήρια του σχεδίου ως κενή/αδρανής μονάδα.

Ανακαινίζω – Ενοικιάζω – επίσημες πληροφορίες και αιτήσεις

Προσιτή στέγη μέσω ΚΟΑΓ

Ο ΚΟΑΓ αποτελεί βασικό εκτελεστικό βραχίονα της στεγαστικής πολιτικής και αναπτύσσει κατοικίες που διατίθενται είτε προς πώληση σε προσιτή τιμή είτε προς προσιτό ενοίκιο.

Το 2026 βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης 244 οικιστικές μονάδες για πώληση και 192 για προσιτό ενοίκιο, ενώ προχωρά και ο διαχωρισμός 135 οικοπέδων σε Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνει το υλικό σου.

Παράλληλα, το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει περίπου 500 νέες κατοικίες σε κρατική γη σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, με συνολική επένδυση πέραν των €75 εκατ. και ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029.

Τι γίνεται με τους εκτοπισθέντες;

Η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων εφαρμόζει ξεχωριστή στεγαστική πολιτική.

Τα βασικά σχέδια αφορούν:

οικονομική βοήθεια για αγορά κατοικίας ή διαμερίσματος

οικονομική βοήθεια για ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο

οικονομική βοήθεια για επιδιόρθωση κατοικίας ή διαμερίσματος

καθώς και σχέδια επιδότησης ενοικίου για εκτοπισθείσες οικογένειες, μονήρη άτομα και φοιτητές.

Τα ισχύοντα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας: μέχρι €30.000 για μονήρες άτομο, μέχρι €50.000 για ζεύγος ή μονογονεϊκή οικογένεια, μέχρι €55.000 για οικογένεια με ένα τέκνο, μέχρι €60.000 για οικογένεια με δύο τέκνα και μέχρι €70.000 για οικογένεια με τρία τέκνα και άνω.

Για αγορά ή ανέγερση η βοήθεια φτάνει μέχρι €20.000 για μονήρες άτομο, €30.000 για ζεύγος, €35.000 για οικογένεια με ένα έως τρία τέκνα ή μονογονεϊκή οικογένεια και €40.000 για οικογένεια με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα.

Το σχέδιο νέων μέχρι 41

Το σχέδιο εξακολουθεί να εμφανίζεται στην ενιαία στεγαστική πολιτική, όμως δεν είναι ανοικτό για νέες αιτήσεις αυτή τη στιγμή.

Η τελευταία πρόσκληση αφορούσε νεαρά ζευγάρια, μονογονεϊκές οικογένειες και μονήρεις μέχρι 41 ετών και οι αιτήσεις έληξαν στις 30 Νοεμβρίου 2025. Το Υπουργείο αναφέρει ρητά ότι η προθεσμία έχει παρέλθει.

Δεν υπάρχει σήμερα ανοικτή πρόσκληση για νέες αιτήσεις.

Άλλα μέτρα που αφορούν τη στεγαστική αγορά

Υπάρχουν ακόμη εργαλεία που δεν είναι άμεσες χορηγίες προς πολίτες.

Build to Rent

Το Build to Rent παρέχει πρόσθετο συντελεστή δόμησης σε αναπτύξεις με αντάλλαγμα τη διάθεση των επιπλέον μονάδων σε προσιτό ενοίκιο. Οι μονάδες που προκύπτουν από τον πρόσθετο συντελεστή δεσμεύονται για προσιτό ενοίκιο για τέσσερα χρόνια.

Φοιτητική στέγη

Το 2026 τέθηκε σε εφαρμογή νέο πλαίσιο για μονάδες διαμονής φοιτητών. Οι αναπτύξεις μπορούν να γίνουν τόσο σε νέα όσο και, υπό προϋποθέσεις, σε υφιστάμενα κτήρια και πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση μέχρι ενός χιλιομέτρου από εγγεγραμμένη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αυτό είναι περισσότερο εργαλείο αύξησης της προσφοράς φοιτητικής στέγης παρά άμεση χορηγία στον φοιτητή.

Επίσημη σελίδα με όλα τα σχέδια

Νέα Ενιαία Στεγαστική Πολιτική – Υπουργείο Εσωτερικών