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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταμείο Ανάκαμψης: 120 εκατ. ευρώ στην Κύπρο, 9,8 δισ. σε 5 κ-μ στις τελευταίες εκταμιεύσεις

 01.10.2026 - 14:34
Ταμείο Ανάκαμψης: 120 εκατ. ευρώ στην Κύπρο, 9,8 δισ. σε 5 κ-μ στις τελευταίες εκταμιεύσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε την Πέμπτη ποσό άνω των 9,8 δισ. ευρώ προς την Πολωνία, τη Σουηδία, το Βέλγιο, την Εσθονία και την Κύπρο στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο αποτελεί τον πυρήνα του NextGenerationEU. Ειδικά για την Κύπρο, η Κομισιόν κατέβαλε επιχορηγήσεις ύψους σχεδόν 120 εκατομμυρίων ευρώ στην Κύπρο, κατόπιν της ικανοποιητικής εκπλήρωσης των σχετικών οροσήμων και στόχων.

Τα μέτρα που συνδέονται με την εν λόγω πληρωμή περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση νέου συστήματος αξιολόγησης των σχολείων, τη δημιουργία συστήματος διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων υγείας ασθενών, και την εισαγωγή ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα.

Επιπλέον, περιλαμβάνουν την επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης αδειών οικοδομής, αλλά και την επέκταση των υποδομών δοκιμών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα έξυπνα δίκτυα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και τη σύνδεσή τους με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Η σημερινή εκταμίευση πραγματοποιείται σε συνέχεια του έκτου αιτήματος πληρωμής της Κύπρου, το οποίο υποβλήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2025 και έλαβε το «πράσινο φως» από την Επιτροπή στις 13 Ιουλίου 2026. Με αυτή την έκτη πληρωμή, η Κύπρος έχει λάβει το 67% της συνολικής χρηματοδότησης που προβλέπεται για το εθνικό της σχέδιο, η οποία ανέρχεται σε 1,02 δισ. ευρώ σε μορφή επιχορηγήσεων.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι πληρωμές αυτές αντικατοπτρίζουν την επιτυχή επίτευξη βασικών οροσήμων και στόχων που συνδέονται με μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, όπως αυτές καθορίζονται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των πέντε κρατών μελών. Επιπλέον, αναδεικνύουν τον χαρακτήρα του Ταμείου, ο οποίος βασίζεται στις επιδόσεις: τα κονδύλια εκταμιεύονται μόνο εφόσον έχουν ολοκληρωθεί ικανοποιητικά οι συμφωνηθείσες δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις.

Κατόπιν της έγκρισης του Συμβουλίου για τη διενέργεια των εν λόγω εκταμιεύσεων, η Επιτροπή εξέδωσε τις αντίστοιχες αποφάσεις πληρωμής και προέβη σήμερα στην εκταμίευση των κονδυλίων.

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