Πρέσβης Παλαιστίνης: Εθνικά θέματα Κύπρου και Παλαιστίνης να λυθούν βάσει διεθνούς δικαίου

Ο κ. Ατάρι έκανε λόγο για "εθνοκάθαρση" και "γενοκτονία" που "συνεχίζονται από το Ισραήλ" στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα .

«Από την πλευρά μας, όπως πάντα ευχόμαστε στον κυπριακό λαό ό,τι ακριβώς ευχόμαστε στον παλαιστινιακό λαό, να λυθούν τα εθνικά μας θέματα με βάση το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χρόνια πολλά στην Κύπρο και στον κυπριακό λαό», κατέληξε.