Στεφάνου: Η ΚΔ είναι η ασπίδα προστασίας της πατρίδας μας,

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι η ασπίδα προστασίας της πατρίδας μας και του λαού μας, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, και είναι γι’ αυτό που θα πρέπει να την προσέχουμε σαν κόρη οφθαλμού, είπε ο κ. Στεφάνου.

«Και είναι γι' αυτό που θα πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την επίλυση του Κυπριακού, που θα φέρει τερματισμό της τουρκικής κατοχής και την επανένωση του τόπου και του λαού μας. Γιατί έτσι θα τερματίσουμε μια συνεχή πηγή κινδύνων για τον τόπο μας και τον λαό μας», πρόσθεσε.

Απέδωσε τιμή σε όλους όσοι υπερασπίστηκαν την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου. «Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μόνιμη ειρήνη, ασφάλεια, ευημερία στον τόπο μας», είπε ο κ. Στεφάνου, και ευχήθηκε «Χρόνια πολλά στον λαό μας, χρόνια πολλά στην Κύπρο μας». Συνεχίζουμε τους αγώνες", είπε.