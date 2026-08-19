Συντάξεις: Μεγάλη αλλαγή για όλους - Ποιοι θα δουν αυξήσεις και πόσα

Όπως δήλωσε ο κ. Μουσιούττας, από τις 123.000 των συνταξιούχων γήρατος σήμερα, όλοι επηρεάζονται θετικά, σημειώνοντας ενδεικτικά ότι περίπου 50.000 συνταξιούχοι θα έχουν αύξηση πάνω από 100 ευρώ το μήνα και γύρω στις 60.000 θα έχουν αύξηση κάτω από 100 ευρώ τον μήνα σε βάθος πενταετίας, ενώ μελλοντικοί συνταξιούχοι με χαμηλές αποδοχές ενδέχεται να δουν αυξήσεις από 5% έως 60% σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα.

Από την πλευρά του, ο Κεντρικός Αναλογιστής της Κύπρου, Κώστας Σταυράκης, ανέφερε ότι μέσα από το νέο σύστημα γίνεται ένας εξορθολογισμός και ως εκ τούτου τα πρώτα χρόνια θα υπάρχει επιβάρυνση στα δημόσια οικονομικά της τάξης των 50 εκατομμυρίων κάθε χρόνο τα πρώτα πέντε χρόνια, ενώ ταυτόχρονα τερματίζεται ο δανεισμός του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σχετικά με τη μείωση του 12% σε περίπτωση πρόωρης αφυπηρέτησης, ο Υπουργός είπε ότι υπάρχει πρόταση για μείωση της αναλογιστικής αναπροσαρμογής του 12% στο 7,5% στο βασικό μέρος της σύνταξης.

Συμπλήρωσε ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί κατά την επόμενη συνεδρία του Σώματος στις 28 Αυγούστου, με τον στόχο να παραμένει η εφαρμογή της μεταρρύθμισης από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας η συζήτηση για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ξεκίνησε στις διάφορες επιτροπές πριν περίπου δύο χρόνια και σήμερα εντατικοποιείται η προσπάθεια για ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο με τη μεγαλύτερη συναίνεση, αν όχι ομοφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους, θα προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, «ούτως ώστε ο κόσμος να νιώσει τη διαφορά από την 1η Φεβρουαρίου, όταν θα πάρει το πρώτο έμβασμα με βάση τη μεταρρύθμιση».

Όπως σημείωσε, η μεταρρύθμιση που παρουσιάστηκε σήμερα δεν θα είναι αποσπασματική, καθώς αφορά τους σημερινούς συνταξιούχους με τους πυλώνες 1 και 0, αλλά και τους μελλοντικούς συνταξιούχους με τον πυλώνα 2, που αφορά τα ταμεία προνοίας.

«Η προσπάθειά μου ως Υπουργός Εργασίας είναι να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε όσο το δυνατό πιο συμφωνημένη λύση ή σε μεγαλύτερη σύγκλιση απόψεων», συμπλήρωσε σχετικά.

Παραθέτοντας ενδεικτικά αριθμητικά στοιχεία, είπε ότι από τις 123.000 των συνταξιούχων γήρατος σήμερα, όλοι επηρεάζονται θετικά, σημειώνοντας ότι περίπου 50.000 συνταξιούχοι θα έχουν αύξηση πάνω από 100 ευρώ το μήνα και γύρω στις 60.000 θα έχουν αύξηση κάτω από 100 ευρώ τον μήνα σε βάθος πενταετίας.

«Αυτό σημαίνει άμεση ενίσχυση του εισοδήματος για χιλιάδες οικογένειες σε μια περίοδο που το κόστος ζωής πιέζει περισσότερο τους ηλικιωμένους και τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα. Η πιο σημαντική κοινωνική επιλογή του μεταρρύθμισης είναι η μεγαλύτερη ενίσχυση να δίνεται στις χαμηλότερες συντάξεις», είπε.

Συμπλήρωσε ότι το νέο πλαίσιο προστατεύει τους υφιστάμενους συνταξιούχους και δημιουργεί καλύτερη προοπτική για τους μελλοντικούς, καθώς μελλοντικοί συνταξιούχοι με χαμηλές αποδοχές ενδέχεται να δουν αυξήσεις από 5% έως 60% σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα.

Είπε ακόμη ότι η συντάξιμη ηλικία δεν αυξάνεται, όπως δεν αυξάνεται και το υφιστάμενο ποσοστό εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς, όπως σημείωσε, η μεταρρύθμιση θέλει να αυξήσει την προστασία και όχι να την μειώσει, ενώ ταυτόχρονα δεν αγνοεί τη βιωσιμότητα του ΤΚΑ αλλά τη θωρακίζει.

«Αυτή η μεταρρύθμιση έχει τρεις λέξεις κλειδιά: δικαιοσύνη, επάρκεια και βιωσιμότητα. Δικαιοσύνη γιατί στηρίζει περισσότερο όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, επάρκεια γιατί αυξάνει πραγματικά το συνταξιοδοτικό εισόδημα και βιωσιμότητα γιατί προστατεύει το ταμείο για τις επόμενες γενιές», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η σημερινή πρώτη συνάντηση περιλάμβανε μια αρχική συζήτηση επί του το νομοθετήματος που παραδόθηκε στους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι θα χρειαστούν χρόνο για να τη μελετήσουν.

Συμπλήρωσε ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί κατά την επόμενη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στις 28 Αυγούστου, ενώ την ίδια ημέρα και πριν από τη συνεδρία του Σώματος, θα διεξαχθεί επίσης μια άτυπη συνεδρία όπου θα παρουσιαστεί από τον Κρατικό Αναλογιστή ο πυλώνας 0, ο οποίος περιλαμβάνεται στον πυλώνα 1 και αφορά τους χαμηλοσυνταξιούχους και το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου.

«Άρα θεωρούμε ότι στις 28 του μηνός, εφόσον γίνει η παρουσίαση και εφόσον ξεκινήσει εις βάθος πλέον η συζήτηση των θεμάτων του πρώτου πυλώνα, ενώ παράλληλα συζητείται σε την 1η του Σεπτέμβρη στην τεχνική επιτροπή τα του δεύτερου πυλώνα, θα μπορέσουμε τον Σεπτέμβρη να προχωρήσουμε. Αμετάθετος στόχος είναι την 1η Ιανουαρίου να μπορεί να εφαρμοστεί η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, να μπορούμε να έχουμε τη συμφωνία πλαίσιο που αφορά το Ταμείο Προνοίας, που είναι ο δεύτερος πυλώνας, και να λύσουμε τις όποιες διαφορές υπάρχουν έτσι ώστε τερματίσουμε αυτό το προσπάθεια όχι προς όφελος δικό μας, αλλά προς όφελος του κόσμου που πραγματικά το έχει ανάγκη», κατέληξε.

Με τη σειρά του, ο κ. Σταυράκης είπε ότι με την προτεινόμενη μεταρρύθμιση η μακροχρόνια βιωσιμότητα του συστήματος είναι διασφαλισμένη, προσθέτοντας ότι μια δεύτερη πτυχή αφορά το κόστος της μεταρρύθμισης στα δημόσια οικονομικά, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

«Μέσα από το σύστημα γίνεται ένας εξορθολογισμός, ως εκ τούτου θα υπάρχει επιβάρυνση στα δημόσια οικονομικά τα πρώτα πέντε χρόνια της τάξης των 50 εκατομμυρίων κάθε χρόνο. Ταυτόχρονα, και εδώ είναι ακόμα πιο μεγάλη η επίδραση στα δημόσια οικονομικά, τα μελλοντικά πλεονάσματα του ταμείου, που σύμφωνα με τις μελέτες μας τα επόμενα 40 χρόνια θα υπάρχουν πλεονάσματα, δεν θα δανείζεται πλέον το κράτος. Αυτή είναι μία τεράστια δέσμευση και επίδραση στα δημόσια οικονομικά που θέτει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το συνταξιοδοτικό, στην πιο υψηλή προτεραιότητα για το κράτος», σημείωσε.

Ερωτηθείς μέχρι πότε υπολογίζεται να επιστραφούν τα 12 δισ. που έχει δανειστεί το κράτος από το ΤΚΑ, ο κ. Σταυράκης είπε ότι με βάση ορισμένα σενάρια υπολογίζεται ότι θα γίνει σε 40 χρόνια, προσθέτοντας ότι αυτή η επιστροφή είναι πολύ μικρή σε σχέση με το τι θα συσσωρευτεί από τα μελλοντικά πλεονάσματα, για τα οποία υπάρχει δέσμευση ότι δεν θα κρατούνται από το κράτος.

Στο σημείο αυτό, ο κ. Μουσιούττας προσέθεσε ότι για να επιστραφούν αυτά τα χρήματα στο ΤΚΑ το κράτος θα πρέπει να καταφύγει σε δανεισμό από τις αγορές, άρα και να πληρώσει κάποια επιτόκια, τα οποία προσμετρούνται στο συνολικό κόστος της οικονομίας.

«Εμείς το αντιμετωπίζουμε σαν ένα συνολικό πακέτο. Υπάρχει το Υπουργείο Εργασίας, υπάρχει το Υπουργείο Οικονομικών που ασχολείται γενικότερα με οικονομία και στο τέλος υπάρχει μία Κυβέρνηση που έχει μία θέση σε αυτό το ζήτημα. Με τον φίλο Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, είχαμε συμφωνήσει σε αυτά που έχουμε συμφωνήσει και με χαρά θα τον υποδεχτούμε, αν μπορεί, στην παρουσίαση στις 28 του μηνός για να αναπτύξει εκείνος το επενδυτικό μοντέλο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο εισηγούμαστε στη μεταρρύθμιση που έχουμε ενώπιόν μας», προσέθεσε επί του θέματος.

Σε ερώτηση αναφορικά με την αξιοποίηση των πλεονασμάτων που θα προκύψουν, ο κ. Σταυράκης είπε ότι προβλέπεται να δημιουργηθεί μηχανισμός διακυβέρνησης για σκοπούς διαχείρισης αυτών των κεφαλαίων που θα πηγαίνουν προς επένδυση, τα οποία δεν ήταν σήμερα διαθέσιμα καθώς το αποθεματικό ήταν στα χαρτιά, ήταν δάνειο στο κράτος.

«Τώρα δημιουργείται πραγματικό αποθεματικό, το οποίο θα επενδύεται. Οι πόροι αυτού του πραγματικού αποθεματικού, οι κύριοι πόροι, είναι τα μελλοντικά πλεονάσματα, 100% θα πηγαίνουν σε αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό και σταδιακά, με την αποπληρωμή, θα πηγαίνουν επίσης σε αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να υπάρχει σωστή διακυβέρνηση με βάση τα διεθνή πρότυπα. Είναι σημαντικό αυτή η διακυβέρνηση να γίνει με τον σωστό τρόπο και να διασφαλίσουν και καλύτερες αποδόσεις, έτσι ώστε να υπάρχουν και περαιτέρω βελτιώσεις στις παροχές», εξήγησε.

Περαιτέρω, σχετικά με το είδος των επενδύσεων, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι οι επενδύσεις δεν αφορούν μόνο ομόλογα και μετοχές. «Επένδυση υπάρχει και σε ακίνητη περιουσία, επένδυση υπάρχει και στους υδρογονάνθρακες. Αυτό το κράμα θα συμφωνηθεί όταν θα λειτουργήσει η αρχή που αναφέραμε προηγουμένως, ούτως ώστε να γνωρίζουν αυτοί που θα διοικούν το οργανισμό τι δικαιούνται να πράξουν, πάντα με το λιγότερο ρίσκο», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς από που θα προκύψουν οι πόροι για τις αυξήσεις στους υφιστάμενους συνταξιούχους, ο κ. Σταυράκης είπε ότι η φιλοσοφία του σχεδίου της μεταρρύθμισης βασίζεται στην αρχή ότι αυτός που έχει τη δυνατότητα να εισφέρει θα εισφέρει, ανεξάρτητα εάν εργάζεται ή όχι, για αυτό εισήχθη και νέα κατηγορία εισφορών από εισοδηματίες.

«Αυτός που δεν μπορεί, έχουμε διευρύνει τους λόγους για τους οποίους κάποιος θα στηρίζεται και θα έρχεται το κράτος στοχευμένα να δίδει εισφορές για λογαριασμό αυτού του ατόμου, που δικαιολογημένα είναι εκτός αγοράς εργασίας. Ερχόμαστε να εξορθολογίσουμε τις στρεβλώσεις και σε βάθος χρόνους αυτός ο εξορθολογισμός θα βοηθήσει, έτσι ώστε να είναι πιο ανταποδοτικό το όλο σύστημα. Αλλάζει ο ρόλος του κράτους στη χρηματοδότηση του ταμείου, έρχεται να στηρίξει μέσω επιδοτούμενων εισφορών όλες αυτές τις κατηγορίες, αντί να συμπληρώνει στο τέλος της συνταξιοδότησης, στα 65 όσους έχουν κενά ασφάλισης», προσέθεσε.

Σε άλλη ερώτηση αναφορικά με όσους δεν εργάζονται αλλά έχουν εισόδημα από ενοίκια, ο Κρατικός Αναλογιστής είπε ότι με βάση το σημερινό σύστημα, ένα άτομο που δεν εισφέρει θα είναι δικαιούχος κοινωνικής σύνταξης, ανεξαρτήτως του ότι είχε τη δυνατότητα να εισφέρει.

«Η κοινωνική σύνταξη δίδεται μέχρι σήμερα χωρίς στόχευση. Με αυτή τη μεταρρύθμιση ενσωματώνουμε την κοινωνική σύνταξη μέσα στο σύστημα. Αναμένουμε ότι και αυτό το άτομο με βάση την νομοθεσία να εισφέρει μέχρι στον βαθμό που θα του εξασφαλίσει τη βασική σύνταξη που έχει αυξηθεί κατά 50%, είναι ένα ατομικό δικαίωμα που θα έχει και αυτό το άτομο όταν θα συνταξιοδοτηθεί. Αυτή είναι η φιλοσοφία, αντί να το δώσεις σε όλους, ανεξαρτήτως, θα δίδεται αυτή η παροχή στοχευμένα, αλλά πρέπει να είναι μέσα από το σύστημα», εξήγησε ακολούθως.

Σε ερώτηση τέλος για τη μείωση του 12% σε περίπτωση πρόωρης αφυπηρέτησης, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι το Υπουργείο τάσσεται κατά της κατάργησης του πέναλτι.

«Το 12% είχε εφαρμοστεί το 2012 με την οικονομική κρίση για να καταστεί βιώσιμο το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σήμερα εξακολουθεί να ισχύει αυτός ο κανόνας. Όμως, επειδή οι συνθήκες είναι καλύτερες από ό,τι ήταν τότε, υπάρχει πρόταση για μείωση της αναλογιστικής αναπροσαρμογής του 12% στο 7,5% στο βασικό μέρος της σύνταξης», ανέφερε στη συνέχεια.

«Ένας άλλος όμως λόγος για τον οποίο δεν μπορεί κατά τη άποψή μας να καταργηθεί η αναλογιστική αναπροσαρμογή εντελώς, όπως είναι κάποιες εισηγήσεις, είναι ότι αυτόματα το όριο αφυπηρέτησης πέφτει από τα 65 στα 63 έτη. Σε καμιά άλλη χώρα δεν υπάρχει τάση για μείωση, όπως ούτε στην Κύπρο. Αυτό που προσπαθήσαμε και επιτυγχάνουμε μέχρι στιγμής είναι να διατηρήσουμε το όριο αφυπηρέτησης στα 65. Κατ' ουδένα λόγο δεν γίνεται συζήτηση για μείωση του ορίου αφυπηρέτησης, κάτι που θα γινόταν αν καταργείτο αυτή τη στιγμή η αναλογιστική αναπροσαρμογή του 12%», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά των κοινωνικών εταίρων, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, είπε ότι από τη συζήτηση κατέστη ξεκάθαρο ότι τα χρονικά περιθώρια, όπως έχουν τεθεί από τον Υπουργό Εργασίας, είναι πολύ στενά.

«Αυτό που θα προσπαθήσουμε εμείς είναι να είμαστε εποικοδομητικοί και ουσιαστικοί, ούτως ώστε να μπορέσουμε μέσα σε αυτά τα χρονικά περιθώρια να φτάσουμε σε μία κατάληξη, η οποία αφενός να διατηρεί τη βιωσιμότητα του Ταμείου, που είναι για εμάς η ύψιστη ανάγκη, και από εκεί και πέρα να δούμε και τις μακροοικονομικές επιδράσεις από την όλη μεταρρύθμιση στην οικονομία του τόπου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να το κλείσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου», συνέχισε.

«Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί και από τις επεξηγήσεις που θα λάβουμε στις 28/8, που θα είναι η δεύτερη συνεδρία, όπου θα γίνει και μια πιο ουσιαστική, πιο ενδελεχής παρουσίαση. Ευελπιστούμε ότι εκεί οι διάφορες απορίες που έχουν δημιουργηθεί εκ πρώτης δεν θα υπάρχουν μετά και θα μπορέσουμε να θέσουμε και τις εισηγήσεις μας όσον αφορά την προτεινόμενη μεταρρύθμιση και βεβαίως θα το δούμε και με τα συλλογικά μας όργανα όπου θα παρθούν οι τελικές αποφάσεις», συμπλήρωσε.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, είπε ότι τα υπό συζήτηση θέματα είναι περίπλοκα και αφορούν τις παρούσες και τις επόμενες γενιές εργαζομένων και συνταξιούχων, επηρεάζουν την πραγματική οικονομία, δηλαδή την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, επηρεάζουν την εθνική οικονομία τα δημόσια οικονομικά και επηρεάζουν το βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων παρόντων και μελλοντικών.

«Πρέπει οι συμπολίτες μας να κάνουν υπομονή. Το θέμα ξεκίνησε σήμερα σε πολύ εποικοδομητικό κλίμα, με πολύ καλή καθοδήγηση και από τους τεχνοκράτες του επιτελείου του Υπουργού Εργασίας αλλά και από τους δικούς μας, με κοινό στόχο να βρούμε συναινετικές ρυθμίσεις. Αυτό δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό, αλλά υπάρχει έναν συστατικό το οποίο δημιουργεί βάσιμη αισιοδοξία. Όλοι επιδιώκουμε να πετύχουμε συγκλίσεις, να βρεθεί κείμενο συμφωνημένο, το οποίο θα μπορεί να ρωτήσει πολύ κατά τρόπο ομόφωνο ή δυνατό ή με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις ως προς τα επιμέρους ζητήματα», συνέχισε.

«Θέλω εκ μέρους της ΟΕΒ να πω προς όλους είναι ότι πρέπει να κάνουν υπομονή» είπε, λέγοντας πως «προσπαθούμε να κάνουμε κάτι που δεν θα έχει χαμένους, θα είναι όλοι κερδισμένοι, η εθνική οικονομία, η πραγματική οικονομία και οι πολίτες αυτού του τόπου».

Η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλλα Χαραλάμπους, είπε ότι η ΠΕΟ έχει τονίσει εδώ από την αρχή τη συζήτησης ότι θα κρίνει το αποτέλεσμα συνολικά.

«Η μεταρρύθμιση αφορά τους υφιστάμενους συνταξιούχους και πρέπει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το γεγονός ότι έχουμε ένα ψηλό ποσοστό συνταξιούχων με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας. Η μεταρρύθμιση πρέπει να αφορά και τους μελλοντικούς συνταξιούχους, οι οποίοι πρέπει να έχουν ένα συνταξιοδοτικό σύστημα, και αυτό αφορά και τον πρώτο και τον πυλώνα των Ταμείο Προνοίας, που να δίνει επάρκεια εισοδήματος όταν ο άλλος αφυπηρετεί. Κάτω από αυτό το πρίσμα εμείς θα δούμε τα νούμερα που μας έχουν δοθεί και τις παρουσιάσεις οι οποίες θα γίνουν», επεσήμανε.

«Δυστυχώς κυκλοφορούν αριθμοί, δημιουργήθηκαν προσδοκίες για μεγάλες εφάπαξ αυξήσεις πάνω στις συντάξεις. Πρέπει να επιδειχθεί υπομονή, να έχουμε την πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα μπροστά μας για να μπορούμε και με μεγαλύτερη καθαρότητα θα έλεγα να δώσουμε ενημέρωση στον κόσμο. Είμαστε ακόμα στο στάδιο της συζήτησης και θα κρίνουμε τα ζητήματα πηγαίνοντας και στα συλλογικά όργανα της Ομοσπονδίας μας συνολικά και με βάση το στόχο που σας έχω προαναφέρει», σημείωσε.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, ότι θα πρέπει να δοθεί το περιθώριο στις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων για να αξιολογήσουν τη συγκεκριμένη πρόταση και να την αντιπαραβάλουν με τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα.

«Κρατούμε ως θετικό σημείο αναφοράς το γεγονός ότι επιτυγχάνεται σε κάποιο βαθμό η βελτίωση στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα, παραμένουν, όμως, ζητήματα ανοιχτά τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν τόσο σε σχέση με την αναλογιστική αναπροσαρμογή του 12%, όπου εκ πρώτης δεν μας βρίσκει το συνδικαλιστικό κίνημα θετικούς σε σχέση με την προτεινόμενη ρύθμιση, ενώ εκκρεμεί σαφώς και το θέμα του δεύτερου πυλώνα συνταξιοδοτικών παροχών που αφορά τα Ταμεία Προνοίας έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τον στόχο της επάρκειας στις συντάξεις», συνέχισε.

«Θα είμαστε σε θέση να πούμε πολύ περισσότερα στις επόμενες μέρες, έχει προγραμματιστεί η επόμενη συνάντηση των κοινωνικών εταίρων στις 28 Αυγούστου, όπου προφανώς θα δοθούν περισσότερες διευκρινιστικές απαντήσεις και σε ό,τι αφορά τον πυλώνα 0», προσέθεσε.

«Υπάρχει δρόμος ακόμη να διανύσουμε» ανέφερε, λέγοντας πως είμαστε εδώ για να ρυθμίσουμε το συνταξιοδοτικό σύστημα με τρόπο που να είναι επωφελές και για τους σημερινούς αλλά και για τους μελλοντικούς συνταξιούχους. «Είναι μια μεταρρύθμιση η οποία δεν γίνεται μόνο για τους επόμενους μερικούς μήνες, είναι μια συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση η οποία αφορά τις επόμενες πολλές δεκαετίες και τους επόμενους πολλούς συνταξιούχους», κατέληξε.

Τέλος, ο Πρόεδρος της ΔΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου, είπε ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή μεταρρύθμιση με αρκετές παραμέτρους οι οποίες πρέπει να εξεταστούν εις βάθος για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

«Η μεταρρύθμιση γίνεται κάθε 40-45 χρόνια. Πρέπει να στοχεύσουμε στην επάρκεια των συντάξεων για τις επόμενες γενιές, και όταν λέμε επάρκεια δεν σημαίνει μόνο από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά και το κεφάλαιο των Ταμείων Προνοίας. Ο στόχος των κοινωνικών εταίρων είναι να κινηθούμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα, με γοργούς ρυθμούς, έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε όσο το δυνατόν με περισσότερες συγκλίσεις την όλη συζήτηση, να κατατεθεί στη Βουλή και να αρχίσουν οι συνταξιούχοι μας πολύ σύντομα να λαμβάνουν τους καρπούς αυτών των αλλαγών», προσέθεσε.

Χαρακτήρισε επίσης σημαντικό το θέμα της επενδυτικής πολιτικής, συμπληρώνοντας πως αναμένει σε επόμενη συνάντηση να είναι παρών και ο Υπουργός Οικονομικών ώστε να δώσει περισσότερες εξηγήσεις για μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα επόμενα χρόνια.

ΚΥΠΕ