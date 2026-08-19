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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μαρίνος Μουσιούττας: «Η Κύπρος δεν είναι σκλαβοπάζαρο» - Η έκκληση του Υπ. Εργασίας

 19.08.2026 - 15:44
Μαρίνος Μουσιούττας: «Η Κύπρος δεν είναι σκλαβοπάζαρο» - Η έκκληση του Υπ. Εργασίας

«Η Κύπρος δεν είναι σκλαβοπάζαρο» δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττα την Τετάρτη σε σχέση με τις καταγγελίες των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ, για φαινόμενα ενοικίασης εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, προσθέτοντας ότι «τέτοιες ενέργειες είναι καταδικαστέες».

Μιλώντας στο περιθώριο της συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, στη Λευκωσία, ο κ. Μουσιούττας είπε επίσης ότι καθηκόντως το Υπουργείο Εργασίας και το Τμήμα Εργασίας θα επιληφθούμε του θέματος, προσθέτοντας ότι «η προσπάθεια του Υπουργείου και των αρμόδιων λειτουργών του αρμόδιου τμήματος είναι, με ελέγχους, να δουν αν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, και όπου υπάρχουν να ακολουθήσουν τον δρόμο της δικαιοσύνης».

Ο Υπουργός είπε ότι «η Κύπρος είναι ένας τόπος στον οποίο τα δικαιώματα όλων είναι αναγνωρισμένα, και όλοι, και εργαζόμενοι και εργοδότες, οφείλουν να τα τηρούν, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκεία, χρώμα, γένος», προσθέτοντας ότι το Υπουργείο θα φροντίσει αυτά τα φαινόμενα «αν όχι να εξαλειφθούν, να μειωθούν».

Σημείωσε ότι η επιστολή των συντεχνιών, λόγω των ημερών έφτασε ενώπιον του πριν μερικές ημέρες, ενώ πλέον αναμένει ενημέρωση από το αρμόδιο τμήμα «και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε».

Έκανε επίσης έκκληση τέτοια φαινόμενα να καταγγέλλονται «για να μας βοηθήσουν κι εμάς, εφόσον ο σκοπός είναι κοινός, ονόματα και διευθύνσεις που λέμε, για να μπορέσουμε πιο εύκολα να προχωρήσουμε», διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν σημαίνει ότι «χωρίς αυτό δεν θα προχωρήσουμε». Διαβεβαίωσε ότι θα επιληφθούν του θέματος, προσθέτοντας ότι «δεν θέλουμε να μεγαλώσει και να γίνει σαν τη Λερναία Ύδρα, που κόβεις μια κεφαλή και να πετάγονται άλλες δέκα».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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