Τι θα αλλάξει σε Instagram και Facebook αν η Meta χάσει τη δίκη-ορόσημο

Η δίκη αφορά μια αγωγή που κατατέθηκε το 2023 από 30 αμερικανικές πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων της Καλιφόρνιας και της Νέας Υόρκης, που μιλά για πολυάριθμες παραβιάσεις των ομοσπονδιακών και πολιτειακών νόμων περί ιδιωτικότητας για τα παιδιά.

Οι πολιτείες όχι μόνο ζητούν αποζημίωση άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων από τη Meta, αλλά απαιτούν επίσης να πραγματοποιήσει αλλαγές στο Instagram και το Facebook, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού της καταμέτρησης των «like» και του αδιάκοπου σκρολαρίσματος.

Εάν η Meta χάσει τελικά τη δίκη, αυτό θα μπορούσε να επιβάλει θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι νέοι βιώνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι πολιτείες που μηνύουν τη Meta, ζητούν πολλές ακόμη αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν το Instagram και το Facebook για τους νέους.

Ζητούν η Meta να:

εφαρμόσει μια διαδικασία γονεϊκής επαλήθευσης για τους εφήβους χρήστες

αλλάξει τους «αλγορίθμους σύστασης που χειραγωγούν την ντοπαμίνη»

αφαιρέσει πολλά φίλτρα εικόνας που αλλάζουν την εμφάνιση κάποιου στις φωτογραφίες

τερματίσει την αυτόματη αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο (autoplay)

απαγορεύσει τη δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών

τερματίσει τις αναρτήσεις που εξαφανίζονται, όπως τα Instagram Stories

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν τον πυρήνα της τρέχουσας εμπειρίας χρήστη στις πλατφόρμες της Meta.

Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν επίσης σχεδιαστεί για να κρατούν τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των εφήβων και των παιδιών, στις πλατφόρμες όσο το δυνατόν συχνότερα και για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, υποστηρίζουν οι πολιτείες. Ισχυρίζονται ότι η Meta καθιστά ακόμη και δύσκολο για τους νέους να χρησιμοποιούν λιγότερο την πλατφόρμα, μέσω πραγμάτων όπως οι συχνές ειδοποιήσεις που έχουν σχεδιαστεί για να επαναφέρουν τους νέους στις εφαρμογές.

Στοχοποιώντας παιδιά χρήστες, η Meta «επέλεξε να εκμεταλλευτεί» τους νέους προκειμένου να τους εθίσει στις πλατφόρμες της, ώστε να αυξήσει τη βάση των χρηστών της και να επεκτείνει την επιχείρησή της. Σήμερα, η χρηματιστηριακή αξία της Meta ανέρχεται σε περίπου 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η Meta αρνείται σταθερά αυτούς τους ισχυρισμούς.

«Διαφωνούμε έντονα με αυτές τις κατηγορίες και είμαστε πεπεισμένοι ότι τα στοιχεία θα δείξουν τη μακροχρόνια δέσμευσή μας στην υποστήριξη των νέων», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας σε δήλωσή της.

Οι πολιτείες θέτουν τις αξιώσεις τους ενώπιον της δικαστού Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς, στην Καλιφόρνια. Ήταν η δικαστής στη δίκη μεταξύ του Έλον Μασκ και του Σαμ Άλτμαν, ενώ στα σχεδόν 20 χρόνια που βρίσκεται στη δικαστική έδρα, έχει γίνει γνωστή για την οξυδέρκειά της.

Τα social media έγιναν «δημόσια ενόχληση»

Σε πρόσφατη απόφαση εναντίον της Meta, δικαστής στο Νέο Μεξικό επέβαλε στην εταιρεία συνολικό πρόστιμο 942 εκατομμυρίων δολαρίων και τη διέταξε να προβεί σε αλλαγές παρόμοιες με αυτές που απαιτούν τώρα οι επιπλέον πολιτείες.

Οι αλλαγές που διέταξε ο δικαστής Μπράιαν Μπίντσεντ περιλαμβάνουν την κατάργηση της καταμέτρησης των like σε Instagram και Facebook για χρήστες ηλικίας κάτω των 18 ετών, την απαγόρευση στους εφήβους να στέλνουν ή να λαμβάνουν γυμνό περιεχόμενο μέσω των πλατφορμών, καθώς και τον περιορισμό των ειδοποιήσεων από τις εφαρμογές σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.

Ο δικαστής χαρακτήρισε επίσης τη Meta «δημόσια ενόχληση», παρόμοια με ένα εργοστάσιο που μόλυνε τον αέρα που αναπνέουν οι άνθρωποι, προκαλώντας «βλαβερές συνέπειες» που επηρέασαν ολόκληρο τον πληθυσμό. Η Meta δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Παρόλο που η απόφαση του δικαστή Μπίντσεντ απαιτεί από τη Meta να κάνει αλλαγές μόνο στο Νέο Μεξικό, εάν οι 30 πολιτείες επικρατήσουν στην αγωγή τους εναντίον της Meta, η εταιρεία θα χρειαστεί σχεδόν σίγουρα να εφαρμόσει αλλαγές στην πλατφόρμα της σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Οι πολιτείες που συμμετέχουν στην αγωγή αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα του πληθυσμού της χώρας.

Τι θα αλλάξει σε Instagram και Facebook

Εάν η Meta προχωρούσε πράγματι σε τέτοιες αλλαγές, αυτό θα σηματοδοτούσε μια σημαντική αλλαγή στην εμπειρία των πλατφορμών της.

Οι μετρήσεις των «like», όπως αναφέρει ως παράδειγμα το BBC, αποτελούν μέρος της Meta από τα πρώτα της χρόνια, όταν ακόμα ονομαζόταν Facebook και αυτή ήταν η μόνη της πλατφόρμα.

Σήμερα, τα like είναι πανταχού παρόντα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με το κείμενο, τις φωτογραφίες και τα βίντεο που βλέπουν στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, τα like θεωρούνται όλο και περισσότερο ως ένας τρόπος καλλιέργειας αρνητικών συναισθημάτων, ιδίως μεταξύ των νέων.

Η Κέιλι, μια νεαρή γυναίκα που δικαιώθηκε στην αγωγή της κατά της Meta νωρίτερα φέτος, περιέγραψε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της στο δικαστήριο πώς δημιούργησε δεκάδες λογαριασμούς στο YouTube και το Instagram.

Χρησιμοποιούσε αυτό το σύστημα λογαριασμών για να δημιουργεί like στις δικές της αναρτήσεις, ελπίζοντας να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες και τα δικά της αισθήματα επιβεβαίωσης και αυτοεκτίμησης. Η Κέιλι ήταν μόλις εννέα ετών τότε. Ανέφερε ότι θυμάται να αισθάνεται κατάθλιψη, κάτι για το οποίο διαγνώστηκε αργότερα, σε ηλικία 10 ετών.

Έρευνες τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι οι μετρήσεις αλληλεπίδρασης, όπως οι αριθμοί των like, μπορούν να προκαλέσουν αισθήματα απόρριψης και κατάθλιψης στους εφήβους.

Στην αγωγή των πολιτειών εναντίον της Meta, στο πλαίσιο της οποίας η εταιρεία δήλωσε ότι έχει παραδώσει περισσότερα από 2 εκατομμύρια έγγραφα, οι δικηγόροι επεσήμαναν έρευνα της Meta η οποία έδειχνε ότι οι μετρήσεις των like οδηγούσαν σε «κοινωνική σύγκριση», δηλαδή στην ψυχική πράξη της αξιολόγησης της αξίας του εαυτού μας σε σχέση με τις εικόνες κάποιου άλλου.

Αυτή η κοινωνική σύγκριση που πυροδοτείται από το Instagram συνδέθηκε με «αυξημένη μοναξιά, χειρότερη εικόνα σώματος και αρνητική διάθεση», σύμφωνα με την εσωτερική έρευνα της Meta.

Όπως το έθεσε ο δικαστής Μπίντσεντ στην απόφασή του, η οποία αποτελεί την πρώτη φορά που μια εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης κρίνεται ως «δημόσια ενόχληση», ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι πλατφόρμες της Meta εδώ και πάνω από μια δεκαετία αποτελεί μέρος μιας αυξανόμενης «κρίσης ψυχικής υγείας των νέων» στο Νέο Μεξικό και αλλού.

ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος