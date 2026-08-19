Τσακώθηκαν για ένα πάρτι και σήκωσε τοίχο 4 μέτρων για να εκδικηθεί τον γείτονά του

Ένα πάρτι γενεθλίων που παρατάθηκε μέχρι μετά τις 23:00 κατέληξε να πυροδοτήσει μια σύγκρουση μεταξύ δύο γειτόνων, η οποία τελικά έφτασε στα δικαστήρια, σε μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από ταινία στην Βραζιλία. Ο Ρικάρντο και ο Σέρχιο ζούσαν επί 12 χρόνια στον ίδιο δρόμο, σε διπλανά σπίτια που χωρίζονταν από έναν κοινό τοίχο ύψους 1,80 μέτρων. Η σχέση τους άλλαξε μετά το πάρτι γενεθλίων, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί στις 22:00, όμως η καθυστέρηση στην άφιξη της τούρτας είχε ως αποτέλεσμα η μουσική να συνεχιστεί μέχρι μετά τις 23:00.

Ο Σέρχιο, ενοχλημένος από τον θόρυβο της γιορτής που είχε οργανώσει ο Ρικάρντο για τα γενέθλια της κόρης του, αποφάσισε να υψώσει έναν τοίχο ύψους τεσσάρων μέτρων ακριβώς πάνω στη γραμμή που χώριζε τις δύο ιδιοκτησίες. Η κατασκευή είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά το φως και ο αερισμός που έφταναν στο σπίτι και την πισίνα του γείτονά του.

Ο Σέρχιο είχε διαμαρτυρηθεί για τον θόρυβο κατά τη διάρκεια της γιορτής και μάλιστα έφτασε στο σημείο να χτυπήσει την πόρτα του γείτονά του. Οι δύο άνδρες είχαν έντονο καβγά, προτού επιστρέψει ο καθένας στο σπίτι του. Δύο εβδομάδες αργότερα, ξεκίνησαν οι εργασίες στην ιδιοκτησία του Σέρχιο και μέσα σε λίγες ημέρες, οι εργάτες είχαν κατασκευάσει έναν τοίχο ύψους τεσσάρων μέτρων, ακριβώς δίπλα στο όριο των δύο οικοπέδων και μπροστά από την πισίνα του Ricardo.

Η δικαστική διαμάχη για τον τοίχο

Ο ιδιοκτήτης που επηρεάστηκε από την κατασκευή αποφάσισε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Για να αποδείξει τις συνέπειες του τοίχου, παρουσίασε φωτογραφίες της πισίνας πριν και μετά την κατασκευή, καθώς και τεχνική έκθεση που ανέφερε σημαντική μείωση του ηλιακού φωτός και του αερισμού. Παράλληλα, κατέθεσε έγγραφα που έδειχναν αύξηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της ανάγκης χρήσης τεχνητού φωτισμού.

Το δικαστήριο διέταξε τη διενέργεια τεχνικής αυτοψίας στον χώρο με τον πραγματογνώμονα να διαπιστώνει ότι το ύψος του τοίχου ξεπερνούσε τα όρια που προβλέπει η δημοτική νομοθεσία και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατασκευή δεν προσέφερε σημαντικό πρακτικό όφελος στον ιδιοκτήτη της, ενώ επιβεβαίωσε πως είχε ως συνέπεια να εμποδίζει το φως και τον αέρα που προέρχονταν από τη γειτονική ιδιοκτησία.

Η Δικαιοσύνη τελικά διέταξε την κατεδάφιση του τμήματος του τοίχου που ξεπερνούσε τα επιτρεπόμενα όρια και έδωσε προθεσμία 30 ημερών για την εφαρμογή της απόφασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης, ο Σέρχιο θα έπρεπε να καταβάλλει πρόστιμο 1.200 βραζιλιάνικων ρεάλ (περίπου 200€) για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης. Επιπλέον, το δικαστήριο τον υποχρέωσε να καταβάλει αποζημίωση για την υλική και ηθική βλάβη που προκάλεσε στον γείτονά του.

Στο βραζιλιάνικο δίκαιο περί ιδιοκτησίας, η κατοχή ενός οικοπέδου επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να πραγματοποιεί ορισμένες κατασκευές μέσα σε αυτό, όμως το δικαίωμα αυτό δεν είναι απόλυτο. Ο Αστικός Κώδικας της Βραζιλίας θέτει περιορισμούς όταν μια ενέργεια δεν προσφέρει πραγματικό όφελος στον ιδιοκτήτη και έχει ως κύριο στόχο να βλάψει κάποιο άλλο πρόσωπο.

Η συγκεκριμένη νομική έννοια είναι γνωστή ως «acto emulativo» και αποσκοπεί στο να εμποδίζει έναν ιδιοκτήτη να χρησιμοποιεί ένα νόμιμο δικαίωμά του με σκοπό να προκαλέσει ζημιά σε έναν γείτονα.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr