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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Άγρια επίθεση σε διανομείς στην Πάφο: Στο νοσοκομείο πέντε πρόσωπα - Δείτε βίντεο

 19.08.2026 - 07:51
Άγρια επίθεση σε διανομείς στην Πάφο: Στο νοσοκομείο πέντε πρόσωπα - Δείτε βίντεο

Σοβαρό περιστατικό με επιθέσεις εναντίον διανομέων φαγητού σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Πάφο, με την Αστυνομία να διερευνά, μεταξύ άλλων, υπόθεση ληστείας, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, οχλαγωγίας, παράνομης κατοχής και μεταφοράς επιθετικού όπλου, καθώς και κοινής επίθεσης και κακόβουλης ζημιάς.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία του ΤΑΕ Πάφου, γύρω στις 08:40 το βράδυ, 26χρονος διανομέας μετέβη σε περιοχή του Μούτταλου για να παραδώσει παραγγελία φαγητού.

Κατά την άφιξή του, άγνωστος άνδρας, ο οποίος φέρεται να συνοδευόταν από ακόμη τρία πρόσωπα, αρνήθηκε να καταβάλει το αντίτιμο της παραγγελίας και στη συνέχεια επιτέθηκε στον 26χρονο, ρίχνοντας πέτρα προς το μέρος του.

Ο διανομέας ενημέρωσε άλλους συναδέλφους του, οι οποίοι έσπευσαν στην περιοχή. Την ίδια ώρα, στο σημείο φέρεται να έφτασαν περίπου δέκα άγνωστοι άνδρες, ορισμένοι εκ των οποίων φαίνεται να κρατούσαν μεταλλικά αντικείμενα.

Ακολούθησε επίθεση εναντίον των διανομέων, ενώ οι δράστες φέρεται να έριξαν στο έδαφος και να προκάλεσαν ζημιές στις μοτοσικλέτες τους.

Το περιστατικό πήρε ακόμη πιο σοβαρή τροπή όταν τέσσερις από τους άγνωστους επιβιβάστηκαν σε όχημα και κατευθύνθηκαν προς τον Μούτταλο.

Εκεί εντόπισαν 22χρονο διανομέα, ο οποίος μόλις είχε ολοκληρώσει παράδοση παραγγελίας. Τρεις από τους άγνωστους εξήλθαν του οχήματος και του επιτέθηκαν.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατάφεραν να του αποσπάσουν χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο, προτού εγκαταλείψουν τη σκηνή και τραπούν σε άγνωστη κατεύθυνση.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν συνολικά πέντε διανομείς. Όλοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου εξετάστηκαν από τον επί καθήκοντι ιατρό.

Διαπιστώθηκε ότι έφεραν διάφορες κακώσεις. Τέσσερις από τους τραυματίες έλαβαν εξιτήριο, ενώ ένας παρέμεινε στο νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις για διαλεύκανση της υπόθεσης και εντοπισμό των εμπλεκομένων.

 

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