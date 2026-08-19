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ΔΙΕΘΝΗ

Απάτη με αναπάντητες κλήσεις από το εξωτερικό: Αυτοί είναι οι διεθνείς κωδικοί που «φουσκώνουν» τους λογαριασμούς

 19.08.2026 - 08:07
Απάτη με αναπάντητες κλήσεις από το εξωτερικό: Αυτοί είναι οι διεθνείς κωδικοί που «φουσκώνουν» τους λογαριασμούς

Μια ιδιαίτερα επικίνδυνη απάτη με αναπάντητες κλήσεις από συγκεκριμένους διεθνείς κωδικούς βρίσκεται σε έξαρση, χρεώνοντας υπέρογκα ποσά όσους ανυποψίαστους πολίτες καλέσουν πίσω.

Οι ανεπιθύμητες κλήσεις για διαφημιστικούς σκοπούς αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, όμως σε πολλές περιπτώσεις πίσω από έναν άγνωστο αριθμό κρύβεται μια οργανωμένη απόπειρα τηλεφωνικής απάτης.

Αν και η πλειονότητα αυτών των κλήσεων πραγματοποιείται από εγχώριους αριθμούς, δεν είναι λίγες οι φορές που οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν τηλεφωνικούς κωδικούς του εξωτερικού για να αποσπάσουν χρήματα.

Η... τέχνη της «απάτης της αναπάντητης κλήσης»

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία είναι γνωστή ως η «απάτη της αναπάντητης κλήσης». Οι δράστες πραγματοποιούν μια κλήση που διαρκεί μόλις έναν χτύπο, με στόχο να προκαλέσουν την περιέργεια του παραλήπτη ώστε να καλέσει πίσω.

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιστρέψει την κλήση ή ακόμα και αν απαντήσει στιγμιαία σε ορισμένες περιπτώσεις, η γραμμή συνδέεται με υπηρεσίες ειδικής υψηλής χρέωσης, με αποτέλεσμα ο λογαριασμός στο τέλος του μήνα να εμφανίζει υπέρογκα ποσά, μέρος των οποίων εισπράττει ο απατεώνας.


Οι ύποπτοι διεθνείς κωδικοί

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε συγκεκριμένους διεθνείς τηλεφωνικούς προθέματα που χρησιμοποιούνται συχνά σε αυτή την απάτη. Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται οι κωδικοί της Αλβανίας (+355), της Ακτής Ελεφαντοστού (+225), της Γκάνας (+233) και της Νιγηρίας (+234), ενώ συχνά καταγράφονται αντίστοιχα περιστατικά και από τη Δημοκρατία του Τσαντ (+235).

Οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην επιστρέφουν ποτέ κλήσεις σε άγνωστους αριθμούς του εξωτερικού. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η καλύτερη πρακτική είναι η αναζήτηση του αριθμού στο διαδίκτυο για τον προσδιορισμό της προέλευσής του.


Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι οι δημόσιοι οργανισμοί και οι εταιρείες σπάνια επικοινωνούν για σοβαρά ζητήματα μέσω τέτοιων κλήσεων, προτιμώντας πιο επίσημα κανάλια όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Πηγή: gazzetta.gr

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