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ΕΛΛΑΔΑ

Θρασύτατοι ληστές διέρρηξαν την Μονή Ταξιαρχών στη Σέριφο - Αφαίρεσαν δεκάδες πολύτιμα τάματα

 19.08.2026 - 23:30
Θρασύτατοι ληστές διέρρηξαν την Μονή Ταξιαρχών στη Σέριφο - Αφαίρεσαν δεκάδες πολύτιμα τάματα

Μια ιδιαίτερα θρασύτατη διάρρηξη σημειώθηκε στην ιστορική Μονή Ταξιαρχών στη Σέριφο, με τρεις δράστες να καταφέρνουν μέσα σε μόλις 90 δευτερόλεπτα να εισβάλουν στον Ιερό Ναό, να αφαιρέσουν δεκάδες πολύτιμα τάματα και να εξαφανιστούν.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, οι δράστες χρησιμοποίησαν ξύλινη σκάλα για να περάσουν τα εξωτερικά τείχη της Μονής και να βρεθούν στον προαύλιο χώρο. Είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με μαντήλια, φορούσαν κουκούλες και γάντια, ενώ μαζί τους είχαν σακούλες με διαρρηκτικά εργαλεία.

Οι κινήσεις τους έχουν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, δείχνουν ότι οι δράστες γνώριζαν πού ακριβώς έπρεπε να κατευθυνθούν. Μάλιστα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να είχαν επισκεφθεί τη Μονή το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου να κατοπτεύσουν τον χώρο και να οργανώσουν τη διάρρηξη.

Οι τρεις άνδρες κατευθύνθηκαν αμέσως προς τον Ιερό Ναό και παραβίασαν την πόρτα. Στη συνέχεια επιχείρησαν να σπάσουν το προστατευτικό τζάμι στην εικόνα του Αρχάγγελου Γαβριήλ, όμως διαπίστωσαν ότι ήταν αλεξίσφαιρο.

Τότε παραβίασαν την κλειδαριά και αφαίρεσαν τα τάματα που βρίσκονταν εκεί. Μεταξύ των αντικειμένων που εκλάπησαν περιλαμβάνονται δεκάδες χρυσά δαχτυλίδια, βραχιόλια, περιδέραια και εγκόλπια.

Μπήκαν και βγήκαν σε ενάμιση λεπτό

Εντύπωση προκαλεί η ταχύτητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διάρρηξη. Από την είσοδο μέχρι την αποχώρησή τους χρειάστηκαν περίπου ενάμιση λεπτό, ενώ στη συνέχεια οι δράστες έφυγαν από την κεντρική ξύλινη πόρτα της Μονής. Η ύπαρξη αρκετών εμφανών καμερών ασφαλείας δεν στάθηκε αρκετή για να τους αποτρέψει.

Την ώρα της διάρρηξης στη Μονή βρίσκονταν ο Ηγούμενος, Πατήρ Ευδόκιμος, και ο Πατήρ Γαβριήλ, χωρίς ωστόσο να αντιληφθούν την παρουσία των δραστών. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό το πρωί και αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία, ενώ η πρωινή λειτουργία δεν τελέστηκε.

Οι κάμερες κατέγραψαν καρέ-καρέ τους δράστες
Οι αστυνομικές αρχές έχουν πλέον στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό από τέσσερις κάμερες της Μονής, μέσα από το οποίο έχει καταγραφεί η δράση των τριών ατόμων. Το υλικό εξετάζεται στο πλαίσιο των ερευνών για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους.

Protothema.gr

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