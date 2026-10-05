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ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι είναι η προποφόλη που φέρεται να εντοπίστηκε στον οργανισμό του

 05.10.2026 - 09:10
Γιώργος Μαζωνάκης: Τι είναι η προποφόλη που φέρεται να εντοπίστηκε στον οργανισμό του

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων έδειξαν την παρουσία προποφόλης στον οργανισμό του τραγουδιστή.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το εργαστήριο ζήτησε νέο δείγμα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ποσοτική ανάλυση των ουσιών που εντοπίστηκαν.

Το ενδιαφέρον των Αρχών στρέφεται πλέον όχι μόνο στο εάν υπήρχε προποφόλη στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και στην ποσότητα που φέρεται να εντοπίστηκε. Η ποσοτική ανάλυση θεωρείται κρίσιμη για την αξιολόγηση του ευρήματος, καθώς η παρουσία μιας ουσίας από μόνη της δεν αρκεί για να εξαχθεί συμπέρασμα σχετικά με τον ρόλο της στον θάνατο.

Βασικό ερώτημα της έρευνας παραμένει εάν στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη κατά την παρουσία του στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Η 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός αρνείται ότι προχώρησε σε τέτοια ενέργεια. Από την άλλη πλευρά, νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο έχει καταθέσει ότι γνωρίζει πως πραγματοποιήθηκε μέθη στον τραγουδιστή.

Τι είναι η προποφόλη

Η προποφόλη είναι ισχυρό ενδοφλέβιο γενικό αναισθητικό βραχείας δράσης. Χρησιμοποιείται στην ιατρική για την εισαγωγή και διατήρηση της γενικής αναισθησίας, αλλά και για καταστολή σε συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Χαρακτηρίζεται από πολύ γρήγορη έναρξη δράσης, περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά τη χορήγησή της.

Η χορήγησή της απαιτεί ιατρική παρακολούθηση, καθώς μπορεί να προκαλέσει πτώση της αρτηριακής πίεσης και καταστολή της αναπνοής. Για τον λόγο αυτό, η χρήση της γίνεται σε ελεγχόμενο περιβάλλον από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και με δυνατότητα άμεσης υποστήριξης των ζωτικών λειτουργιών.

Οι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες της προποφόλης περιλαμβάνουν ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό, χαμηλή αρτηριακή πίεση, αίσθημα καύσους στο σημείο της ένεσης και διακοπή της αναπνοής. Άλλες σοβαρές παρενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν επιληπτικές κρίσεις, λοιμώξεις λόγω ακατάλληλης χρήσης, εθισμό και σύνδρομο έγχυσης προποφόλης σε μακροχρόνια χρήση.

Επίσης, μία από τις πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες της προποφόλης είναι ο πόνος κατά την ένεση, ειδικά σε μικρότερες φλέβες. Αυτός ο πόνος προκύπτει από την ενεργοποίηση του υποδοχέα πόνου, TRPA1, βρίσκεται στα αισθητήρια νεύρα και μπορεί να μετριαστεί με προθεραπεία με λιδοκαΐνη.

Λιγότερος πόνος παρατηρείται όταν εγχύεται με βραδύτερο ρυθμό σε μεγάλη φλέβα. Οι ασθενείς παρουσιάζουν σημαντική μεταβλητότητα στην ανταπόκρισή τους στην προποφόλη, μερικές φορές δείχνοντας βαθιά καταστολή με μικρές δόσεις.

Τα αναπνευστικά αποτελέσματα της προποφόλης αυξάνονται εάν χορηγούνται με άλλα αναπνευστικά κατασταλτικά, συμπεριλαμβανομένων των βενζοδιαζεπινών.

Το φάρμακο φαίνεται να είναι ασφαλές για χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά δεν έχει μελετηθεί καλά για χρήση σε αυτήν την περίπτωση. Δεν συνιστάται η χρήση κατά την καισαρική τομή.

Δεν είναι φάρμακο για τον πόνο, οπότε μπορούν επίσης, να χρησιμοποιηθούν οπιοειδή όπως η μορφίνη ωστόσο, αν είναι απαραίτητο ή όχι, δεν είναι σαφές. Η προποφόλη πιστεύεται ότι λειτουργεί τουλάχιστον εν μέρει μέσω ενός υποδοχέα για το GABA.

Η προποφόλη ανακαλύφθηκε το 1977 και εγκρίθηκε για χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1989. Είναι στον κατάλογο των βασικών φαρμάκων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και διατίθεται ως γενόσημο φάρμακο.

Έχει αναφερθεί ως γάλα αμνησίας (ένα λογοπαίγνιο με το «γάλα μαγνησίας»), λόγω της εμφάνισης του ενδοφλέβιου παρασκευάσματος που μοιάζει με γάλα. Η προποφόλη χρησιμοποιείται επίσης, στην κτηνιατρική για αναισθησία.

Όπως και με οποιονδήποτε άλλο γενικό αναισθητικό παράγοντα, η προποφόλη πρέπει να χορηγείται μόνο όταν υπάρχει κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό και εγκαταστάσεις παρακολούθησης, καθώς και σωστή διαχείριση των αεραγωγών, παροχή συμπληρωματικού οξυγόνου, τεχνητός αερισμός και καρδιαγγειακή ανάνηψη.

Πηγή: lifo.gr

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Σαφές μήνυμα για τον στρατηγικό προσανατολισμό της Κύπρου προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξή του στο Breitbart News, η οποία αναδημοσιεύθηκε και από τον λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

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