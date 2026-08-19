Το λιώσιμο παγετώνα στις Άλπεις αποκάλυψε τα λείψανα τριών ορειβατών που αγνοούνταν πάνω από 30 χρόνια

Οι δύο περιπτώσεις καταγράφηκαν στις ελβετικές και τις αυστριακές Άλπεις, καθώς η υποχώρηση των παγετώνων φέρνει στην επιφάνεια ανθρώπινα λείψανα που παρέμεναν παγιδευμένα στον πάγο επί δεκαετίες, σύμφωνα με την corriere della sera.

Βρέθηκαν δύο Βέλγοι που αγνοούνταν από το 1992

Η πρώτη ανακάλυψη έγινε στον παγετώνα Trift, στο καντόνι Βαλαί της Ελβετίας. Τα λείψανα εντοπίστηκαν στις 26 Ιουλίου και μεταφέρθηκαν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Σιόν προκειμένου να εξεταστούν.

Οι αναλύσεις έδειξαν ότι ανήκαν σε δύο Βέλγους ορειβάτες, τα ίχνη των οποίων είχαν χαθεί το 1992. Οι δύο άνδρες ήταν τότε 39 και 41 ετών. «Η άμεση σύγκριση των προφίλ DNA κατέδειξε επισήμως ότι πρόκειται για δύο ορειβάτες που είχαν εξαφανιστεί στην περιοχή Weissmies», ανέφεραν οι αρμόδιες Αρχές.

Η αστυνομία του Βαλαί διατηρεί αρχείο αγνοουμένων που φτάνει έως το 1925 και αφορά κυρίως εξαφανίσεις σε περιοχές μεγάλου υψομέτρου και κατά μήκος ποταμών.

Η υποχώρηση των παγετώνων έχει οδηγήσει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια στην αποκάλυψη σορών ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί στον πάγο για πολλά χρόνια ή ακόμη και δεκαετίες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός Ελβετού ορειβάτη που είχε εξαφανιστεί το 1994. Τα οστά του εντοπίστηκαν πέρυσι σε παγετώνα του Ober Gabelhorn, επίσης στο καντόνι Βαλαί.

Βρέθηκε 22χρονος Ιταλός που αγνοούνταν από το 1991

Η δεύτερη περίπτωση καταγράφηκε στην αυστριακή πλευρά των Άλπεων, όπου εντοπίστηκαν τα οστά ενός Ιταλού πεζοπόρου, η εξαφάνιση του οποίου είχε δηλωθεί το 1991.

Τα λείψανα είχαν βρεθεί στις 21 Ιουνίου σε περιοχή με χαλίκια και βράχους στο Vorderen Brandjochspitze, στην οροσειρά Nordkette, και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο του Ίνσμπρουκ. Η διαδικασία ταυτοποίησης ήταν χρονοβόρα, ωστόσο η εξέταση DNA έδειξε τελικά ότι τα λείψανα ανήκουν σε άνδρα από το Νότιο Τιρόλο, ο οποίος ήταν 22 ετών όταν εξαφανίστηκε το 1991.

Οι έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί την εποχή της εξαφάνισής του είχαν επικεντρωθεί στην περιοχή της Nordkette, χωρίς όμως να εντοπιστεί κάποιο ίχνος του.

Οι παγετώνες των Άλπεων έχουν χάσει περίπου το μισό του όγκου τους σε σύγκριση με το 1850, με την υποχώρησή τους να επιταχύνεται σημαντικά από τις αρχές του 21ου αιώνα.

Protothema.gr