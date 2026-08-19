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ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO: «Είσαι έτοιμη να πεθάνεις;» - Καταζητείται άνδρας με μάσκα κούκλας που τρομοκρατεί κατοίκους στη Φιλαδέλφεια

 19.08.2026 - 23:58
VIDEO: «Είσαι έτοιμη να πεθάνεις;» - Καταζητείται άνδρας με μάσκα κούκλας που τρομοκρατεί κατοίκους στη Φιλαδέλφεια

Η Αστυνομία της Φιλαδέλφειας ανακοίνωσε την Τρίτη (18/8) ότι καταζητείται ένας άνδρας, ο οποίος φοράει μάσκα κούκλας και τρομοκρατεί τους κατοίκους της πόλης. Μόλις την προηγούμενη βδομάδα φέρεται να παρενόχλησε και να απείλησε περίπου έξι άτομα κοντά στο Δημαρχείο.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε το CBS, στις 12 Αυγούστου κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον δράστη να κυνηγάει μια γυναίκα την ώρα που έκανε τζόκινγκ γύρω στις 5:30 (τοπική ώρα) στον δρόμο και την ρώτησε «είσαι έτοιμη να πεθάνεις;». Η γυναίκα τρόμαξε, σκόνταψε και τραυματίστηκε. Στη συνέχεια, ο άνδρας κατευθύνθηκε σε σταθμό του μετρό και εξαφανίστηκε.

 Η Αστυνομία έδωσε στο φως της δημοσιότητας φωτογραφίες και ένα βίντεο του δράστη, ενώ ζητά τη βοήθεια του κοινού για την ταυτοποίησή του.

Επίσης, ο δράσης φέρεται να βιντεοσκοπεί τα περιστατικά, κρατώντας ένα κινητό τηλέφωνο με το φως αναμμένο, όπως δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας της Φιλαδέλφειας, Jason Smith. Όπως υπογράμμισε, ο δράστης αντιμετωπίζει κατηγορίες που περιλαμβάνουν τρομοκρατικές απειλές, απλή επίθεση και άλλα αδικήματα.

«Θέλετε να κάνετε αγώνα μαζί μου;»

Όπως ισχυρίστηκε η Luanda Marinho μιλώντας στο CBS συνάντησε τον μασκοφόρο άνδρα, όταν είχε πάει για πρωινό τρέξιμο με μια φίλη της. «Άρχισε να ρωτάει: “Θέλετε να κάνετε αγώνα μαζί μου; Στοιχηματίζω ότι είμαι πιο γρήγορος από εσάς. Θέλετε να κάνετε αγώνα μαζί μου;” Το ρώτησε μερικές φορές, αλλά καμία από εμάς δεν του απάντησε. Πολύ περίεργο», παραδέχθηκε, ενώ, όπως σημείωσε, πλέον οι δυο τους σκέφτονται να αλλάξουν τη διαδρομή τους για τρέξιμο. «Ήταν απλά περίεργο, σαν κάποιο διεστραμμένο παιχνίδι».

Protothema.gr

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