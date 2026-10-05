Ξανανοίγει η πλατφόρμα για κουρεμένους για νέο σχέδιο το 2027

Σημειώνεται ότι το 2026 δεν προκηρύχθηκε νέο σχέδιο. Η Επιτροπή εξέτασε τη Δευτέρα προϋπολογισμό για τη διάθεση €28,7 εκ. εντός του 2026, ποσό που δεν καταβλήθηκε από το σχέδιο €100 εκ. του 2025.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Ζαχαριάδης, το ποσό των €28,7 εκ. αφορά αιτητές που έχουν ήδη κάνει αίτηση, επιβεβαιώθηκαν τα ποσά τους που είχαν απομειωθεί, αλλά δεν έχουν ενημερώσει την πλατφόρμα με το ΙΒΑΝ τους για να τους καταβληθούν τα ποσά. Πρόκειται για περίπου 1.200 άτομα, για τα οποία η πλατφόρμα θα ξανανοίξει τις επόμενες μέρες. Επιπλέον, από τα €28 εκ. θα πληρωθούν και σε αιτητές οι οποίοι είχαν κάνει ένσταση η οποία έγινε αποδεκτή, καθώς και κάποιοι που εγκρίθηκαν αλλά για τεχνικούς λόγους δεν κατέστη εφικτό να πληρωθούν.

Τα παραπάνω αναμένεται ότι θα στοιχίσουν γύρω στα €10 εκ., με τα υπόλοιπα €18 εκ. να ανακατανέμονται σε όσους δικαιούχους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για το σχέδιο του 2025, με τον κ. Ζαχαριάδη να εκτιμά ότι θα πάρουν επιπλέον τουλάχιστον το ένα τέταρτο του ποσού που πήραν πέρσι, ανεβάζοντας το ποσό αναπλήρωσης από το 10% που είναι σήμερα, περίπου στο 12,5%.

Εξάλλου, ο κ. Ζαχαριάδης ανέφερε ότι υπάρχει η πρόθεση εντός του φθινοπώρου να ξανανοίξει η αρχική πλατφόρμα για όσους δεν έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι σήμερα, κάτι που αναμένεται να διευρύνει τη βάση για το σχέδιο αποζημίωσης που αναμένεται να προκηρυχθεί για το 2027. Διευκρίνισε ότι όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για το σχέδιο του 2025 δεν χρειάζεται να καταχωρίσουν πάλι τα στοιχεία τους, καθώς θα συμπεριλαμβάνονται σε οποιοδήποτε επόμενο σχέδιο προκηρυχθεί. Σημείωσε, ωστόσο, ότι δεν έχει αποφασιστεί ακόμη αν η αποζημίωση των νέων αιτητών θα φτάσει από τον πρώτο χρόνο στο ποσοστό που βρίσκονται ήδη οι υφιστάμενοι δικαιούχοι.

Πέραν του προϋπολογισμού για το 2026, η Επιτροπή εξέτασε αυτεπάγγελτα και τη λειτουργία του Ταμείου και προβλήματα που τυχόν προκύπτουν, στην παρουσία και των επηρεαζόμενων συνδέσμων.

Σε ερώτηση από την Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών, Βουλευτή ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πόσοι έχουν αποζημιωθεί μέχρι σήμερα, ο κ. Ζαχαριάδης είπε ότι καταβλήθηκε το ποσό που αναλογούσε σε 7.160 φυσικά πρόσωπα, καταθέτες και κατόχους αξιογράφων.

Απαντώντας στη Βουλευτή ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, για το αποθεματικό του Ταμείου Αλληλεγγύης, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι σήμερα αυτό βρίσκεται στα €240 εκ., από τα οποία θα αφαιρεθούν τα €28,7 εκκ. που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2026, ενώ, με τη νέα χρονιά, θα προστεθεί η νέα συνεισφορά του κράτους, ύψους €50 εκ.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ ρώτησε, επίσης, τι γίνεται με τα κρατικά ακίνητα που μεταφέρθηκαν στο Ταμείο για αύξηση του αποθεματικού του, με τον κ. Ζαχαριάδη να απαντά ότι υπάρχει συνταγματικό κώλυμα με τη μεταφορά των 12 ακινήτων του κράτους, αξίας περίπου €100 εκ., καθώς η περιουσία του κράτους μπορεί να διατεθεί μόνο για κοινωφελείς σκοπούς. Ωστόσο, ο κ. Ζαχαριάδης διευκρίνισε ότι από τη σύσταση του Ταμείου, η κυβέρνηση το πριμοδοτεί με ποσό που έχει ξεπεράσει την αρχική αξία των €100 εκ. των ακινήτων και τα οποία είναι πιο άμεσα διαθέσιμα, σε σχέση με τη διαχείριση ακινήτων.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση της κ. Ορφανίδου, για ποιο λόγο δεν προκηρύχθηκε νέο σχέδιο αποζημίωσης το 2026, παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης, αλλά και σε ερώτηση του Βουλευτή του ΕΛΑΜ, Μάριου Πελεκάνου, για ποιο λόγο δεν καταβάλλεται το σύνολο του αποθεματικού του Ταμείου στους δικαιούχους, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών είπε ότι όλες οι εκταμιεύσεις, περιλαμβανομένων και αυτών του Ταμείου Αλληλεγγύης, λαμβάνονται υπόψη στις δημοσιονομικές οροφές που καθορίζονται με βάση ευρωπαϊκή οδηγία.

«Το να δώσω τα €211 εκ. θα μου ανεβάσει κατά 2 μονάδες την οροφή. Το ποσό κάθε χρονιάς έχει έναν περιορισμό λόγω των οροφών. Κάθε χρόνο το σχέδιο προγραμματίζεται με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες του κράτους», διευκρίνισε.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Καταθετών Λαϊκής Τράπεζας ανέφερε ότι από το 2023 μέχρι το 2026 έπρεπε να πραγματοποιηθούν τέσσερις εκταμιεύσεις, αλλά έγινε μόνο μία. Επιπλέον, σημείωσε ότι το 2026 ήταν δημοσιονομικά η καλύτερη χρονιά τα τελευταία δέκα χρόνια και «αν το κράτος δεν μπορεί φέτος να ικανοποιήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε από το 2022 δεν θα μπορέσει ποτέ».

Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Κατόχων Αξιογράφων μίλησε για «ενορχηστρωμένη ληστεία» και για καθυστερημένη απόδοση της δικαιοσύνης. Σημείωσε ότι υπάρχουν πολλές αποφάσεις δικαστηρίου κατά της Λαϊκής Τράπεζας, μέσα από τις οποίες «αποδείξαμε ότι πέσαμε θύματα πλάνης και απάτης». Ωστόσο, πρόσθεσε, οι αποφάσεις είναι «άνευ αντικειμένου», αφού η Λαϊκή δεν υπάρχει πια. Αναφέρθηκε, ωστόσο, σε απόφαση του Eurogroup, με βάση την οποία το κράτος μπορεί να αποζημιώσει τα θύματα.

Εκτίμησε, δε, ότι η δεύτερη δόση θα καταβληθεί στους δικαιούχους λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές, καθώς, όπως είπε, οι οικογένειες των κουρεμένων αποτελούν «μεγάλη εκλογική δύναμη».

Συμπερίληψη παλιών μετόχων τραπεζών στα σχέδια

Η κ. Ορφανίδου ζήτησε, επίσης, ενημέρωση, αναφορικά με νομική γνωμάτευση που έλαβε το Ταμείο Αλληλεγγύης από τη Νομική Υπηρεσία για την αποζημίωση των παλιών μετόχων των τραπεζών. Ο κ. Ζαχαριάδης επισήμανε ότι η νομική γνωμάτευση αναφέρει ότι οι μέτοχοι περιλαμβάνονται στη νομοθεσία, αλλά εναπόκειται στο εκάστοτε σχέδιο που θα ετοιμάσει το ΔΣ του Ταμείου το αν θα τους περιλάβει και με ποιο ποσοστό. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι πρόκειται για μεγάλο αριθμό προσώπων, με πολύ μικρά ποσά.

Κληθείς από τους Βουλευτές να αναφέρει την πολιτική πρόθεση της κυβέρνησης για συμπερίληψή τους, ο κ. Ζαχαριάδης είπε ότι δεν μπορεί να δεσμεύσει το ΔΣ του Ταμείου με την τοποθέτησή του.

Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Παλαιών Μετόχων της Τράπεζας Κύπρου είπε ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης προσπαθεί να αποκαταστήσει την παραβίαση του συνταγματικού δικαιώματος στην ιδιοκτησία και επομένως και οι παλιοί μέτοχοι θα έπρεπε να τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με τους καταθέτες και τους κατόχους αξιογράφων.

Έκανε, επίσης, έκκληση να συνεργαστεί το Ταμείο με την Τράπεζα Κύπρου για τη διαδικασία βεβαίωσης των παλιών μετόχων, που είναι γύρω στις 90.000, ώστε όταν ληφθεί η απόφαση για αποζημίωσή τους, αυτή να είναι εφικτή και να επισπευστεί η διαδικασία.

Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών ανέφερε, με τη σειρά της, ότι ο Σύνδεσμος γίνεται δέκτης παραπόνων από παλιούς μετόχους που ρωτούν γιατί έχουν εξαιρεθεί. Πολλοί, είπε, έχουν συνάψει δάνεια με εξασφάλιση τις μετοχές τους, σημειώνοντας ότι αυτοί που απευθύνονται στον Σύνδεσμο είναι μικροεπενδυτές που εμπιστεύτηκαν τις οικονομίες τους σε ένα «ισχυρό και υγιές τραπεζικό σύστημα».

Απαίτηση νομικών εξόδων

Όσον αφορά την απαίτηση νομικών εξόδων που έχουν δικαστεί υπέρ της Δημοκρατίας σε υποθέσεις που αφορούν το κούρεμα, ο κ. Ζαχαριάδης είπε ότι όπου υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, αυτή πρέπει να εφαρμόζεται. Σημείωσε ότι είναι πιο εύκολος ο χειρισμός των νομικών εξόδων μέσω διευθέτησης, πριν από την απόφαση του δικαστηρίου.

Ερωτηθείς από την κ. Ερωτοκρίτου αν η πολιτική πρόθεση είναι να ληφθούν μέτρα εναντίον όσων χρωστούν τα νομικά έξοδα σε τέτοιες υποθέσεις, ο κ. Ζαχαριάδης είπε ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα το κράτος να παρέμβει στην απόφαση του δικαστηρίου, προσθέτοντας ότι τα νομικά έξοδα που επιδικάζονται υπέρ του κράτους από το δικαστήριο είναι «λεφτά που ανήκουν στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και δεν μπορεί κάποιος να τα απεμπολήσει».

Εξάλλου, εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας δεν διαγράφει ποσά που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις. «Η Νομική Υπηρεσία δείχνει ανοχή στην είσπραξη εξόδων», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθεί μέτρα για είσπραξη, χωρίς να δεσμεύεται ότι στο μέλλον δεν θα ληφθούν.

Από την πλευρά της, εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας, ανέφερε ότι από το 2023 υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα που δίνει το δικαίωμα στους ενάγοντες να υποβάλουν αίτηση για μειωμένα δικηγορικά έξοδα προς την ΚΤΚ, και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και να διαγραφούν. Υπάρχει, επίσης, δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις και επιμήκυνσης της περιόδου αποπληρωμής, ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα εκτέλεσης.

Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας, είπε ότι «δεν μπορεί αυτοί που χρησιμοποιήθηκαν το 2013 για να σωθεί το κράτος να καλούνται να πληρώσουν κι από πάνω», σημειώνοντας ότι οι εταιρείες έδειξαν πιο ανθρώπινο πρόσωπο αναφορικά με τα νομικά έξοδα, από ότι το κράτος και η Κεντρική Τράπεζα, ενώ και ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ ανέφερε ότι «με την Τράπεζα Κύπρου διευθετήσαμε πολλές υποθέσεις και διέγραψαν τα έξοδα», ενώ για τη Νομική Υπηρεσία είναι πολιτικό το θέμα.

Αποκατάσταση Ταμείων Προνοίας Τραπεζοϋπαλλήλων

Ο κ. Ζαχαριάδης ρωτήθηκε, επίσης, για τη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης, της Τράπεζας Κύπρου και της ΕΤΥΚ για αποκατάσταση των Ταμείων Προνοίας των Τραπεζοϋπαλλήλων, προκειμένου να αρθεί η ανισότητα μεταξύ των υπαλλήλων που έφυγαν πριν και μετά το 2017. Όπως ανέφερε, υπάρχουν κάποιες διαδικαστικές εκκρεμότητες, αλλά «η πρόθεση είναι εκεί», εκτιμώντας ότι εντός του 2026 θα λήξει το ζήτημα.

Εκπρόσωποι της Ομάδας Διεκδίκησης των Κουρεμένων Ταμείων Προνοίας της Τράπεζας Κύπρου και του Συνδέσμου Υπαλλήλων Λαϊκής Τράπεζας ανέφεραν ότι είναι οι μόνοι που «κουρευτήκαμε δύο φορές», το 2013 και το 2017. «Διεκδικούμε €28 εκ. για 841 άτομα. Αναγνωρίστηκε ότι ήταν λάθος» η υπουργική απόφαση του 2017, είπε, κάνοντας αναφορά στις ανακοινώσεις κυβέρνησης, Τράπεζας Κύπρου και ΕΤΥΚ.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης της Επιτροπής, η Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, είπε ότι από το 2018 η πρώτη φορά που το Ταμείο Αλληλεγγύης «προικοδοτήθηκε με χρήματα που μπορούσαν άμεσα να αποδοθούν στους κουρεμένους καταθέτες και στους κατόχους αξιογράφων ήταν το 2023 και μετά».

Εξέφρασε, επίσης, την ικανοποίησή της για τη διαφαινόμενη επίλυση του ζητήματος με τα Ταμεία Προνοίας εντός του 2026.

Όσον αφορά το ζήτημα των νομικών εξόδων, η κ. Ερωτοκρίτου είπε ότι το ΔΗΚΟ αναμένει να υπάρχει και μία πολιτική δέσμευση ότι δεν θα ληφθούν μέτρα για την ανάκτηση δικηγορικών εξόδων «από ανθρώπους που ήδη έχουν ταλαιπωρηθεί όχι μόνο οικονομικά από το 2013, αλλά και δικαστικά».

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, σε δηλώσεις της ανέφερε ότι ο ΔΗΣΥ «πρωταγωνίστησε στη δημιουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης το 2018, αφού πρώτα σώσαμε την οικονομία από τη χρεωκοπία» και γι’ αυτό «επιθυμούμε το έργο του Ταμείου να προχωρήσει απρόσκοπτα και με ειλικρίνεια απέναντι στους ανθρώπους που πλήρωσαν το μεγαλύτερο τίμημα της οικονομικής καταστροφής», ανέφερε.

Επισήμανε, επίσης, ότι θα έπρεπε να υπήρχε επιπρόσθετος προϋπολογισμός εντός του 2026 για νέο σχέδιο για την αναπλήρωση απωλειών στους πληγέντες, ενώ έπρεπε να ανοίξει και η πλατφόρμα για όσους δεν έκαναν ακόμα αίτηση. Σημείωσε, ακόμα, ότι δεν έχει εφαρμοστεί η νομοθεσία για μεταφορά των ακινήτων προς ενίσχυση του Ταμείου, καθώς και ότι οι παλαιοί μέτοχοι δεν γνωρίζουν τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, «ούτε υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική θέση, παρά το ότι είναι δικαιούχοι με βάση τη νομοθεσία».

Όσον αφορά τα νομικά έξοδα, είπε ότι «εμείς επιμένουμε ότι θα πρέπει να εξευρεθεί ο τρόπος νομικά και πολιτικά για να μην επιβαρυνθούν επιπρόσθετα οι επηρεαζόμενοι», ζητώντας όλα τα θέματα να προχωρήσουν κατά τρόπο δίκαιο, οργανωμένο και προβλέψιμο.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, εντός της Επιτροπής, πρότεινε τη δημιουργία τυποποιημένων κανονισμών του Ταμείου Αλληλεγγύης, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια. Σε δηλώσεις του μετά την Επιτροπή, ο κ. Δαμιανού είπε ότι «βασικός πρωταγωνιστής του κουρέματος ήταν εκείνος που λίγο πριν αναλάβει την προεδρία του κράτους έλεγε ‘δεσμεύομαι ότι ο Νίκος Αναστασιάδης δεν πρόκειται να υπογράψει το όποιο μνημόνιο θα περιέχει κούρεμα καταθέσεων’» και ότι αυτό θα ήταν «καταστροφικό» για την Κύπρο. Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, «για να απαντήσει στη βουλιμία των τραπεζών και να σωθούν οι τράπεζες κουρεύτηκε η κοινωνία, κουρεύτηκαν οι καταθέτες».

Ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι απαίτηση του ΑΚΕΛ είναι να υπάρξει στο μέτρο του δυνατού και εφικτού μια δίκαιη αποκατάσταση όλων των κατηγοριών των κουρεμένων καταθετών και κατόχων αξιογράφων, αλλά και των Ταμείων Προνοίας. «Πολύ φοβάμαι ότι αυτά θα αφεθούν για το τέλος του 2027», γιατί έπονται εκλογές, είπε, σημειώνοντας ότι πρέπει το συντομότερο να υλοποιηθούν οι αποφάσεις, πάντα στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Εξάλλου, ο κ. Δαμιανού επισήμανε ότι «αυτοί που πραγματικά έπρεπε να πληρώσουν ήταν οι τράπεζες που έχουν διασωθεί και εκ δευτέρου το κράτος. Αντί τούτου, βλέπουμε το κράτος να βγαίνει μπροστά την ώρα που οι τράπεζες πλέον έχουν πλεονάσματα και σε ένα βαθμό θα έπρεπε να αναλάβουν την ευθύνη για εκείνα που έγιναν το 2013 για να σωθούν».

Με τη σειρά του, ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος, σε δηλώσεις του είπε ότι απομένει να φανεί πώς η πολιτεία προτίθεται να αξιοποιήσει το μεγάλο απόθεμα του Ταμείου, προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες των καταθετών, των κατόχων αξιογράφων και των μετόχων των τραπεζών.