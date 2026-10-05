Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣεπτέμβριος 2026: Μήνας-ρεκόρ στην Αδειοδότηση του ΕΟΑ Αμμοχώστου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σεπτέμβριος 2026: Μήνας-ρεκόρ στην Αδειοδότηση του ΕΟΑ Αμμοχώστου

 05.10.2026 - 16:03
Σεπτέμβριος 2026: Μήνας-ρεκόρ στην Αδειοδότηση του ΕΟΑ Αμμοχώστου

Τον πιο παραγωγικό μήνα για τη Διεύθυνση Αδειοδότησης από την έναρξη λειτουργίας του κατέγραψε τον Σεπτέμβριο του 2026 ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου.

Κατά τον Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκαν συνολικά 299 αιτήσεις αδειοδότησης, αριθμός που αποτελεί τη μεγαλύτερη μηνιαία επίδοση του Οργανισμού μέχρι σήμερα, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό των 293 αιτήσεων που είχε καταγραφεί τον Ιούνιο του 2025.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα στην Κατηγορία 1 – Ανάπτυξη. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2026 είχαν ολοκληρωθεί 1.070 αιτήσεις, έναντι 926 κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 2025. Πρόκειται για αύξηση 15,6%, ενώ απομένουν ακόμη τρεις μήνες μέχρι την ολοκλήρωση του έτους.

Στην Πολεοδομική Αδειοδότηση, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκαν 424 αιτήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί ήδη στο 91,2% της συνολικής επίδοσης του 2025. Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο καταγράφηκε νέο μηνιαίο ρεκόρ, με 78 ολοκληρωμένες πολεοδομικές αιτήσεις.

Ακόμη μεγαλύτερη πρόοδος καταγράφεται στην Οικοδομική Αδειοδότηση, όπου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026 ολοκληρώθηκαν 646 αιτήσεις, σε σύγκριση με 461 σε ολόκληρο το 2025. Η αύξηση ανέρχεται στο 40,1%, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η τρέχουσα χρονιά. Μόνο κατά τον Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκαν 120 οικοδομικές αιτήσεις, η υψηλότερη μηνιαία επίδοση από την ίδρυση του Οργανισμού.

Συνολικά, κατά τον Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκαν 198 υποθέσεις Κατηγορίας 1, εκ των οποίων 78 πολεοδομικές και 120 οικοδομικές.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος, «τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν την προσήλωσή μας στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, στην ενίσχυση της διοικητικής παραγωγικότητας και σε έναν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, με έμφαση στην απλοποίηση των διαδικασιών και την ταχύτητα. Στόχος μας είναι ένα σύστημα αδειοδότησης πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό και πιο αποτελεσματικό, που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του πολίτη και του επαγγελματία.»

Η σταθερή βελτίωση των επιδόσεων αποτελεί αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας για επιτάχυνση των διαδικασιών, περιορισμό των εκκρεμοτήτων και καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών.

Ο ΕΟΑ Αμμοχώστου συνεχίζει την προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του τρόπου λειτουργίας του, με στόχο ένα σύστημα αδειοδότησης που στηρίζει έμπρακτα την αναπτυξιακή πορεία της επαρχίας Αμμοχώστου και την τοπική οικονομία.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ο Αντώνης Αντωνίου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η επιθυμία της οικογένειας
VIDEO: Απίστευτα πράματα στην Πάφο - Αγόρασαν τεμάχιο γης για νεκροταφείο και έχτισαν νηπιαγωγείο
«Πράματα και θαύματα» σε πολυκατοικία στη Λάρνακα: Αλλοδαποί σύνδεσαν παράνομα ρεύμα και νερό - Απειλούν και τρομοκρατούν τους ένοικους - VIDEO
Μπέρδεμα με τροχαίο στη Λευκωσία - Οδηγός κάρφωσε πάνω σε περιπολικό - Τραυματίστηκε αστυνομικός
Είσαι στην Κύπρο και σκέφτεσαι Ελλάδα; Ποιοι μπορούν να πάρουν €10.000 για να αλλάξουν μόνιμη κατοικία - Τι ισχύει
«Μπούκαρε» σε υποστατικό η Αστυνομία - «Έμπλεξε» ο ιδιοκτήτης με όσα εντοπίστηκαν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θερινή ή χειμερινή ώρα; Ποια ώρα ταιριάζει πραγματικά στο βιολογικό μας ρολόι

 05.10.2026 - 16:00
Επόμενο άρθρο

Στην κούρσα για το χρίσμα του ΔΗΣΥ ο Γιώργος Παμπορίδης - «Όσοι πιστοί προσέλθετε»

 05.10.2026 - 16:10
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Σχεδόν €1 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Κύπρο, δεν αφήσαμε να χαθεί χρόνος»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Σχεδόν €1 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Κύπρο, δεν αφήσαμε να χαθεί χρόνος»

Στο 97,3% αναμένεται να φθάσει η απορρόφηση των πόρων που αναλογούν στην Κύπρο από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τις συνολικές εισπράξεις να υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε περίπου €992 εκατ. μετά και την τελική εκταμίευση που αναμένεται τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Σχεδόν €1 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Κύπρο, δεν αφήσαμε να χαθεί χρόνος»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Σχεδόν €1 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Κύπρο, δεν αφήσαμε να χαθεί χρόνος»

  •  05.10.2026 - 12:33
Εξελίξεις στον ΔΗΣΥ - Ο Αβέρωφ ζήτησε το έντυπο υποστήριξης υποψηφιότητας

Εξελίξεις στον ΔΗΣΥ - Ο Αβέρωφ ζήτησε το έντυπο υποστήριξης υποψηφιότητας

  •  05.10.2026 - 17:52
Νέα «φωτιά» στα καύσιμα: Έρχονται αυξήσεις μέσα στην εβδομάδα - «Στα πρατήρια με €20 οι πολίτες»

Νέα «φωτιά» στα καύσιμα: Έρχονται αυξήσεις μέσα στην εβδομάδα - «Στα πρατήρια με €20 οι πολίτες»

  •  05.10.2026 - 18:01
Νέα κατάθεση για την υπόθεση Στυλιανού - «Μιλούσε για βία, ζητούσε βοήθεια και μετά επέστρεφε στον σύζυγο»

Νέα κατάθεση για την υπόθεση Στυλιανού - «Μιλούσε για βία, ζητούσε βοήθεια και μετά επέστρεφε στον σύζυγο»

  •  05.10.2026 - 16:58
Επιστολή στον Φειδία έστειλε η Επ. Προστασίας για το βίντεο με το ρεύμα - «Οφείλουμε να προστατεύουμε τα παιδιά από κάθε μορφή εργαλειοποίησης»

Επιστολή στον Φειδία έστειλε η Επ. Προστασίας για το βίντεο με το ρεύμα - «Οφείλουμε να προστατεύουμε τα παιδιά από κάθε μορφή εργαλειοποίησης»

  •  05.10.2026 - 15:38
Συγκλονίζουν μάρτυρες στη δίκη Αββακουμ: «Θέλουμε εικόνες που θα σου μιλούν και όχι Μίκι Μάους» - «Έχασα την πίστη μου»

Συγκλονίζουν μάρτυρες στη δίκη Αββακουμ: «Θέλουμε εικόνες που θα σου μιλούν και όχι Μίκι Μάους» - «Έχασα την πίστη μου»

  •  05.10.2026 - 15:31
Θες αυτοκίνητο σε καλή τιμή; Ίσως βρεις αυτό που ψάχνεις εδώ - Δείτε φωτογραφίες

Θες αυτοκίνητο σε καλή τιμή; Ίσως βρεις αυτό που ψάχνεις εδώ - Δείτε φωτογραφίες

  •  05.10.2026 - 16:39
Θερινή ή χειμερινή ώρα; Ποια ώρα ταιριάζει πραγματικά στο βιολογικό μας ρολόι

Θερινή ή χειμερινή ώρα; Ποια ώρα ταιριάζει πραγματικά στο βιολογικό μας ρολόι

  •  05.10.2026 - 16:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα