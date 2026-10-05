Σεπτέμβριος 2026: Μήνας-ρεκόρ στην Αδειοδότηση του ΕΟΑ Αμμοχώστου

Κατά τον Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκαν συνολικά 299 αιτήσεις αδειοδότησης, αριθμός που αποτελεί τη μεγαλύτερη μηνιαία επίδοση του Οργανισμού μέχρι σήμερα, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό των 293 αιτήσεων που είχε καταγραφεί τον Ιούνιο του 2025.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα στην Κατηγορία 1 – Ανάπτυξη. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2026 είχαν ολοκληρωθεί 1.070 αιτήσεις, έναντι 926 κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 2025. Πρόκειται για αύξηση 15,6%, ενώ απομένουν ακόμη τρεις μήνες μέχρι την ολοκλήρωση του έτους.

Στην Πολεοδομική Αδειοδότηση, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκαν 424 αιτήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί ήδη στο 91,2% της συνολικής επίδοσης του 2025. Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο καταγράφηκε νέο μηνιαίο ρεκόρ, με 78 ολοκληρωμένες πολεοδομικές αιτήσεις.

Ακόμη μεγαλύτερη πρόοδος καταγράφεται στην Οικοδομική Αδειοδότηση, όπου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026 ολοκληρώθηκαν 646 αιτήσεις, σε σύγκριση με 461 σε ολόκληρο το 2025. Η αύξηση ανέρχεται στο 40,1%, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η τρέχουσα χρονιά. Μόνο κατά τον Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκαν 120 οικοδομικές αιτήσεις, η υψηλότερη μηνιαία επίδοση από την ίδρυση του Οργανισμού.

Συνολικά, κατά τον Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκαν 198 υποθέσεις Κατηγορίας 1, εκ των οποίων 78 πολεοδομικές και 120 οικοδομικές.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος, «τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν την προσήλωσή μας στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, στην ενίσχυση της διοικητικής παραγωγικότητας και σε έναν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, με έμφαση στην απλοποίηση των διαδικασιών και την ταχύτητα. Στόχος μας είναι ένα σύστημα αδειοδότησης πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό και πιο αποτελεσματικό, που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του πολίτη και του επαγγελματία.»

Η σταθερή βελτίωση των επιδόσεων αποτελεί αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας για επιτάχυνση των διαδικασιών, περιορισμό των εκκρεμοτήτων και καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών.

Ο ΕΟΑ Αμμοχώστου συνεχίζει την προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του τρόπου λειτουργίας του, με στόχο ένα σύστημα αδειοδότησης που στηρίζει έμπρακτα την αναπτυξιακή πορεία της επαρχίας Αμμοχώστου και την τοπική οικονομία.