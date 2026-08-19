Έρχεται μεγάλος πλειστηριασμός οχημάτων - Ιδού οι τιμές και ο κατάλογος - Όλες οι πληροφορίες

Τα οχήματα θα πωληθούν στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να τα επιθεωρήσουν πριν από τον πλειστηριασμό, στις ημερομηνίες και ώρες που έχουν καθοριστεί.

Συγκεκριμένα, τα οχήματα με αριθμούς 101-110 βρίσκονται στον Υποσταθμό Μεταφοράς Αθαλάσσας στη Λευκωσία. Η επιθεώρηση θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2026, μεταξύ 09:00 και 13:00.

Χάρτης – Υποσταθμός Μεταφοράς Αθαλάσσας

Τα οχήματα με αριθμούς 201-220 βρίσκονται στον Υποσταθμό Μεταφοράς Στροβόλου, στη Λευκωσία. Η επιθεώρησή τους θα γίνει επίσης στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου, από τις 09:00 έως τις 13:00.

Χάρτης – Υποσταθμός Μεταφοράς Στροβόλου

Στη Λάρνακα, τα οχήματα με αριθμούς 301-330 βρίσκονται στα Κτίρια Τεχνικών Υπηρεσιών (ΚΤΥ) Αραδίππου. Η επιθεώρηση θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου, μεταξύ 09:00 και 13:00.

Χάρτης – ΚΤΥ Αραδίππου

Στη Λεμεσό, τα οχήματα με αριθμούς 401-421 βρίσκονται στα Κτίρια Τεχνικών Υπηρεσιών (ΚΤΥ) Ύψωνα και θα μπορούν να επιθεωρηθούν στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου, από τις 09:00 έως τις 13:00.

Χάρτης – ΚΤΥ Ύψωνα

Παράλληλα, τα οχήματα με αριθμούς 501-505 βρίσκονται στην Παλαιά Αποθήκη Λεμεσού, όπου η επιθεώρηση θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου, μεταξύ 09:00 και 13:00.

Χάρτης – Παλαιά Αποθήκη Λεμεσού

Ο κατάλογος των οχημάτων

Ο πλήρης κατάλογος με τα 86 οχήματα που θα διατεθούν στον πλειστηριασμό είναι διαθέσιμος εδώ:

Κατάλογος οχημάτων ΑΗΚ

Οι λεπτομέρειες του πλειστηριασμού, καθώς και οι σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία, βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Λεπτομέρειες πλειστηριασμού ΑΗΚ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους δημοπράτες:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΛΤΔ

Διαμ. 2, Τ. Παπαδόπουλου 6

2373 Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία

Τηλ.: 22778751 / 99639733