Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Έφυγε» πρόωρα 34χρονος - Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή

Η Λιμενική Αρχή Ζακύνθου ενημερώθηκε για την ύπαρξη του άνδρα σε δυσχερή θέση στη θάλασσα. Με τη συνδρομή λουομένων, ο 34χρονος μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου του παρασχέθηκαν άμεσα πρώτες βοήθειες και πραγματοποιήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Στη συνέχεια, ο άνδρας παρελήφθη από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή στο πλαίσιο προγραμματισμένης περιπολίας, και μεταφέρθηκε στον λιμενίσκο Αγίου Σώστη.

Ακολούθως διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου, παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Newsbomb.gr