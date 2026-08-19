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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Έφυγε» πρόωρα 34χρονος - Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή

 19.08.2026 - 17:00
Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Έφυγε» πρόωρα 34χρονος - Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή

Τραγική κατάληξη είχε το απόγευμα της Τρίτης (18/08) περιστατικό στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Μαραθωνήσι, στον Λαγανά Ζακύνθου, με θύμα έναν 34χρονο υπήκοο Μεγάλης Βρετανίας.

Η Λιμενική Αρχή Ζακύνθου ενημερώθηκε για την ύπαρξη του άνδρα σε δυσχερή θέση στη θάλασσα. Με τη συνδρομή λουομένων, ο 34χρονος μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου του παρασχέθηκαν άμεσα πρώτες βοήθειες και πραγματοποιήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Στη συνέχεια, ο άνδρας παρελήφθη από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή στο πλαίσιο προγραμματισμένης περιπολίας, και μεταφέρθηκε στον λιμενίσκο Αγίου Σώστη.

Ακολούθως διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου, παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Newsbomb.gr

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