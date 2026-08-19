ΠΑΣΥΞΕ: «Καταθέστε τα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές» - Τι απαντά στις καταγγελίες

Σχολίασε επίσης το θέμα εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού στην ξενοδοχειακή βιομηχανία που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που υπάρχουν στον κλάδο, αναφέροντας ότι «μία από τις επιλογές που προσφέρει η ισχύουσα νομοθεσία είναι η συνεργασία με αδειοδοτημένα γραφεία εργοδότησης προσωπικού από τρίτες χώρες», τονίζοντας ότι αυτό γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται πλήρως το ισχύον πλαίσιο και διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Πρόσθεσε ότι η πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για συνθήκες ισότητας, διαφάνειας, ομαλής λειτουργίας και ανάπτυξης του τομέα. Είπε επίσης ότι «ως θεσμικός φορέας εκπροσώπησης της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, ο ΠΑΣΥΞΕ ενθαρρύνει τα μέλη του να τηρούν αυστηρά την εργατική νομοθεσία και τους όρους της Συλλογικής Σύμβασης».

Ο κ. Αγγελίδης κάλεσε σε συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την ενίσχυση του τουριστικού τομέα και της ανταγωνιστικότητάς του. «Ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της κυπριακής οικονομίας και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων προϋποθέτει τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του τουριστικού τομέα» είπε καταληκτικά.

ΚΥΠΕ