Αυξημένα μέτρα στην Κύπρο μετά τις αναφορές για πιθανούς στόχους του Ιράν - «Η ΚΔ παραμένει παράγοντας σταθερότητας»

"Εμεις όλους αυτούς τους μήνες έχουμε αυξημένα μέτρα, προληπτικά" δήλωσε στο ΚΥΠΕ η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι "παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις".

Σημείωσε ότι τέσσερα ελληνικά F16, καθώς και η ελληνική φρεγάτα "Νικηφόρος Φωκάς" βρίσκονται στην Κύπρο.

Το δημοσίευμα των FT, ανέφερε ότι το Ιράν εξέτασε το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, εάν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο.

Η εφημερίδα επικαλείται δύο πηγές που φέρονται να γνωρίζουν τις εσωτερικές διεργασίες στο Ιράν, που δήλωσαν ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο να πλήξουν αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση της αεροπορικής βάσης Μπεζμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού.

Μία από τις πηγές είπε ότι και η Κύπρος, όπου βρετανική αεροπορική βάση είχε πληγεί από drone τον Μάρτιο, συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων αντιποίνων σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.

Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει παράγοντας σταθερότητας και εστιάζει στη διπλωματία

Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει παράγοντας σταθερότητας και εστιάζει στη διπλωματία, τόνισε στο ΚΥΠΕ κυβερνητική πηγή.

"Αυτό που έχει σημασία και είναι απολύτως ξεκάθαρο είναι ο ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κύπρος δεν απειλεί κανέναν και δεν αποτελεί παράγοντα στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή. Αντιθέτως, λειτουργεί διαχρονικά ως πυλώνας σταθερότητας, ασφάλειας και συνεργασίας και ως γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής" συνέχισε η ίδια πηγή, στον απόηχο δημοσιεύματος των Financial Times με αναφορές σε πιθανά αντίποινα του Ιράν σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.

Ανέφερε ότι "η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί ανοικτούς διπλωματικούς διαύλους και με το Ιράν. Στο πλαίσιο αυτών των επαφών μεταφέρονται με σαφήνεια και ακρίβεια τα πραγματικά δεδομένα, οι θέσεις και ο ρόλος της χώρας μας".

Οι θέσεις μας, πρόσθεσε, σε σχέση με ζητήματα που αφορούν τις Βρετανικές Βάσεις είναι γνωστές και έχουν διατυπωθεί εκεί όπου πρέπει.

Άλλωστε, τόνισε, "η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία εξακολουθεί εδώ και 52 χρόνια να υφίσταται τις συνέπειες στρατιωτικής εισβολής και παράνομης κατοχής από την Τουρκία. Γνωρίζουμε συνεπώς καλύτερα από πολλούς τι σημαίνουν η χρήση βίας, η επιθετικότητα και η παραβίαση του διεθνούς δικαίου"

"Η Κύπρος επιλέγει τη διπλωματία, τη σταθερότητα και την αποκλιμάκωση. Αυτός ήταν και παραμένει ο ρόλος μας στην περιοχή", κατέληξε η πηγή.

ΚΥΠΕ