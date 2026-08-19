Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΑυξημένα μέτρα στην Κύπρο μετά τις αναφορές για πιθανούς στόχους του Ιράν - «Η ΚΔ παραμένει παράγοντας σταθερότητας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυξημένα μέτρα στην Κύπρο μετά τις αναφορές για πιθανούς στόχους του Ιράν - «Η ΚΔ παραμένει παράγοντας σταθερότητας»

 19.08.2026 - 16:04
Αυξημένα μέτρα στην Κύπρο μετά τις αναφορές για πιθανούς στόχους του Ιράν - «Η ΚΔ παραμένει παράγοντας σταθερότητας»

Αυξημένα μέτρα για προληπτικούς λόγους λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία όλους αυτούς τους μήνες, δήλωσε στο ΚΥΠΕ αρμόδια πηγή, κληθείσα να σχολιάσει δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων αντιποίνων του Ιράν σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.

"Εμεις όλους αυτούς τους μήνες έχουμε αυξημένα μέτρα, προληπτικά" δήλωσε στο ΚΥΠΕ η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι "παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις".

Σημείωσε ότι τέσσερα ελληνικά F16, καθώς και η ελληνική φρεγάτα "Νικηφόρος Φωκάς" βρίσκονται στην Κύπρο.

Το δημοσίευμα των FT, ανέφερε ότι το Ιράν εξέτασε το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, εάν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο.

Η εφημερίδα επικαλείται δύο πηγές που φέρονται να γνωρίζουν τις εσωτερικές διεργασίες στο Ιράν, που δήλωσαν ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο να πλήξουν αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση της αεροπορικής βάσης Μπεζμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού.

Μία από τις πηγές είπε ότι και η Κύπρος, όπου βρετανική αεροπορική βάση είχε πληγεί από drone τον Μάρτιο, συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων αντιποίνων σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.

Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει παράγοντας σταθερότητας και εστιάζει στη διπλωματία

Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει παράγοντας σταθερότητας και εστιάζει στη διπλωματία, τόνισε στο ΚΥΠΕ κυβερνητική πηγή.

"Αυτό που έχει σημασία και είναι απολύτως ξεκάθαρο είναι ο ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κύπρος δεν απειλεί κανέναν και δεν αποτελεί παράγοντα στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή. Αντιθέτως, λειτουργεί διαχρονικά ως πυλώνας σταθερότητας, ασφάλειας και συνεργασίας και ως γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής" συνέχισε η ίδια πηγή, στον απόηχο δημοσιεύματος των Financial Times με αναφορές σε πιθανά αντίποινα του Ιράν σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.

Ανέφερε ότι "η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί ανοικτούς διπλωματικούς διαύλους και με το Ιράν. Στο πλαίσιο αυτών των επαφών μεταφέρονται με σαφήνεια και ακρίβεια τα πραγματικά δεδομένα, οι θέσεις και ο ρόλος της χώρας μας".

Οι θέσεις μας, πρόσθεσε, σε σχέση με ζητήματα που αφορούν τις Βρετανικές Βάσεις είναι γνωστές και έχουν διατυπωθεί εκεί όπου πρέπει.

Άλλωστε, τόνισε, "η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία εξακολουθεί εδώ και 52 χρόνια να υφίσταται τις συνέπειες στρατιωτικής εισβολής και παράνομης κατοχής από την Τουρκία. Γνωρίζουμε συνεπώς καλύτερα από πολλούς τι σημαίνουν η χρήση βίας, η επιθετικότητα και η παραβίαση του διεθνούς δικαίου"

"Η Κύπρος επιλέγει τη διπλωματία, τη σταθερότητα και την αποκλιμάκωση. Αυτός ήταν και παραμένει ο ρόλος μας στην περιοχή", κατέληξε η πηγή.

ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO - Νταϊάνα Κωνσταντινίδη: «Έχω ένα κενό στην καρδιά μου που ποτέ δεν θα κλείσει» – Η εξομολόγηση στο podcast του Φειδία
Άγρια επίθεση σε διανομείς στην Πάφο: Στο νοσοκομείο πέντε πρόσωπα - Δείτε βίντεο
Μαγευτικές εικόνες στο Μακένζι: Μικρές θαλάσσιες χελώνες κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς τη θάλασσα -Δείτε βίντεο
Καταγγελία στη Λάρνακα: Άντρας φέρεται να άρπαξε 5χρονο από ξαπλώστρα σε παραλία
Συναγερμός σε θάλασσα της Λεμεσού: Ναυαγοσώστες έσωσαν 24χρονο που κινδύνευσε με πνιγμό - Δείτε φωτογραφία
Τραγωδία που συγκλονίζει: Αναμένονται απαντήσεις για τον θάνατο του βρέφους που βρέθηκε νεκρό στο κρεβατάκι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο Τραμπ πιέζει για να συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν ακόμα και το φθινόπωρο: Στο τραπέζι τα πυρηνικά της Πιονγκγιάνγκ

 19.08.2026 - 15:56
Επόμενο άρθρο

Έρχεται μεγάλος πλειστηριασμός οχημάτων - Ιδού οι τιμές και ο κατάλογος - Όλες οι πληροφορίες

 19.08.2026 - 16:33
Μήνυμα ΠτΔ: «Η μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική μεταρρύθμιση στο Συνταξιοδοτικό από το 1980»

Μήνυμα ΠτΔ: «Η μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική μεταρρύθμιση στο Συνταξιοδοτικό από το 1980»

Το πλαίσιο της Συνταξιοδοτικής Μεταρρύθμισης παρουσιάστηκε σήμερα στους κοινωνικούς εταίρους, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη να χαρακτηρίζει τη μεταρρύθμιση ως τη μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική αλλαγή στο Συνταξιοδοτικό από το 1980.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μήνυμα ΠτΔ: «Η μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική μεταρρύθμιση στο Συνταξιοδοτικό από το 1980»

Μήνυμα ΠτΔ: «Η μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική μεταρρύθμιση στο Συνταξιοδοτικό από το 1980»

  •  19.08.2026 - 14:09
Αυξημένα μέτρα στην Κύπρο μετά τις αναφορές για πιθανούς στόχους του Ιράν - «Η ΚΔ παραμένει παράγοντας σταθερότητας»

Αυξημένα μέτρα στην Κύπρο μετά τις αναφορές για πιθανούς στόχους του Ιράν - «Η ΚΔ παραμένει παράγοντας σταθερότητας»

  •  19.08.2026 - 16:04
Συντάξεις: Μεγάλη αλλαγή για όλους - Ποιοι θα δουν αυξήσεις και πόσα

Συντάξεις: Μεγάλη αλλαγή για όλους - Ποιοι θα δουν αυξήσεις και πόσα

  •  19.08.2026 - 15:47
ΠΑΣΥΞΕ: «Καταθέστε τα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές» - Τι απαντά στις καταγγελίες

ΠΑΣΥΞΕ: «Καταθέστε τα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές» - Τι απαντά στις καταγγελίες

  •  19.08.2026 - 17:25
Μαρίνος Μουσιούττας: «Η Κύπρος δεν είναι σκλαβοπάζαρο» - Η έκκληση του Υπ. Εργασίας

Μαρίνος Μουσιούττας: «Η Κύπρος δεν είναι σκλαβοπάζαρο» - Η έκκληση του Υπ. Εργασίας

  •  19.08.2026 - 15:44
Λήγει τον Σεπτέμβριο το σχέδιο για τις οφειλές - Ποιοι μπορούν να επωφεληθούν

Λήγει τον Σεπτέμβριο το σχέδιο για τις οφειλές - Ποιοι μπορούν να επωφεληθούν

  •  19.08.2026 - 17:53
VIDEO - Νταϊάνα Κωνσταντινίδη: «Έχω ένα κενό στην καρδιά μου που ποτέ δεν θα κλείσει» – Η εξομολόγηση στο podcast του Φειδία

VIDEO - Νταϊάνα Κωνσταντινίδη: «Έχω ένα κενό στην καρδιά μου που ποτέ δεν θα κλείσει» – Η εξομολόγηση στο podcast του Φειδία

  •  19.08.2026 - 15:05
Έρχεται μεγάλος πλειστηριασμός οχημάτων - Ιδού οι τιμές και ο κατάλογος - Όλες οι πληροφορίες

Έρχεται μεγάλος πλειστηριασμός οχημάτων - Ιδού οι τιμές και ο κατάλογος - Όλες οι πληροφορίες

  •  19.08.2026 - 16:33

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα