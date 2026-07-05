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ΕΛΛΑΔΑ

Video: Νέος συναγερμός από μεγάλη φωτιά στην Ελλάδα - Επιχειρούν 155 πυροσβέστες και 22 εναέρια μέσα

 05.07.2026 - 18:08
Video: Νέος συναγερμός από μεγάλη φωτιά στην Ελλάδα - Επιχειρούν 155 πυροσβέστες και 22 εναέρια μέσα

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Σφάκα κοντά στην Οινόη, στην Μάνδρα Αττικής, ενώ εστάλη και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 15:30 και για την ώρα δεν απειλούνται κατοικίες που υπάρχουν διάσπαρτες στην περιοχή.

Αυτήν την ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς το Καραούλι.

Ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστική οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί περαιτέρω και στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, πλήθος εθελοντών και εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας καθώς και 39 οχήματα, ενώ ρίψεις από αέρος κάνουν περιοδικά 16 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και του δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, καθώς και μηχανήματα έργου τα οποία ενεργούν για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Επίσης μηχανήματα έργου της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) μεταβαίνουν για συνδρομή στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Ο επί τόπου συντονισμός όλων των δυνάμεων πυρόσβεσης, πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και Κινητό Επιχειρησιακό Κεντρο Επιτήρησης drone.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Μάνδας - Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος τόνισε ότι οι άνεμοι αυτήν την ώρα οδηγούν τη φωτιά μακριά από κατοικημένη περιοχή.

Μάλιστα, όπως σημειώθηκε, υπάρχουν μαρτυρίες ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από τσιγάρο, ωστόσο κάτι τέτοιο ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Δείτε εικόνες και βίντεο από τη φωτιά στην Οινόη:

Μεγάλη φωτιά στην Οινόη του Δήμου Μάνδρας: Στάλθηκε 112, επιχειρούν 155 πυροσβέστες και 22 εναέρια μέσα, δείτε βίντεο
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Παράλληλα για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει μεταβεί στην περιοχή το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Τέλος όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Διακοπές κυκλοφορίας

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας προχώρησε η Αστυνομία λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

- Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Οινόης-Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα

- Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

- Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας(Cyclon), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

- Στην επαρχιακή οδό Οινόης Πόρτο Γερμενό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

Τέλος, δυνάμεις του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρα βρίσκονται σε ετοιμότητα στην περιοχή ενώ ανάλογα έχει κοινητοποιηθεί και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

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