Μυστηριώδεις μεταλλικές σφαίρες ξεβράστηκαν σε ακτή της Αυστραλίας, γιατί ερευνά την υπόθεση η Διαστημική Υπηρεσία της χώρας

Τα αντικείμενα θεωρείται ότι είναι διαστημικά συντρίμμια, με την Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία (ASA) να προσπαθεί να προσδιορίσει από πού προέρχονται.



Όπως αναφέρει το BBC, ότι ομάδες με προστατευτικές στολές εθεάθησαν να τοποθετούν τις σφαίρες σε δοχεία για επικίνδυνα υλικά υπό αστυνομική φρούρηση, λόγω ανησυχιών ότι ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.

Γύρω από το σημείο υπάρχει ζώνη αποκλεισμού 50 μέτρων. Αν βρεθούν κοντά στις σφαίρες οι πολίτες δεν πρέπει να τις αγγίξουν, αλλά να καλέσουν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.



Στο Διαδίκτυο έχουν διατυπωθεί εικασίες ότι οι σφαίρες είναι δεξαμενές προωθητικού καυσίμου για διαστημόπλοια άρα ενδέχεται να περιέχουν υπολείμματα μιας εξαιρετικά εύφλεκτης ή αντιδραστικής ουσίας.



Μυστηριώδη αντικείμενα έχουν εντοπιστεί και άλλες φορές στις ακτές της Αυστραλίας.

Το 2023, η Ινδία επιβεβαίωσε ότι ένας γιγαντιαίος μεταλλικός θόλος που ξεβράστηκε σε παραλία της Δυτικής Αυστραλίας κοντά στο Περθ προερχόταν από πύραυλό της.



Ένα σφαιρικό αντικείμενο παρόμοιο με αυτά που ανακαλύφθηκαν στο Κουίνσλαντ βρέθηκε σε χορτολιβαδική περιοχή στη Ναμίμπια, μακριά από κατοικημένες περιοχές το 2011. Πιθανότατα επρόκειτο για δεξαμενή καυσίμου ή εύκαμπτη δεξαμενή που περιείχε υδραζίνη, ένα τοξικό, επικίνδυνο προωθητικό πυραύλων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα