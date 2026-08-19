Τραγωδία που συγκλονίζει: Αναμένονται απαντήσεις για τον θάνατο του βρέφους που βρέθηκε νεκρό στο κρεβατάκι

Τα ακριβή αίτια θανάτου του θα διαπιστωθούν με τη νεκροτομή η οποία αναμένεται να διενεργηθεί αύριο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το βρέφος εντοπίστηκε αναίσθητο από τη μητέρα του στο κρεβατάκι του χθες στις οκτώ το βράδυ. Διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Το βρέφος δεν φέρει εξωτερικές κακώσεις.

Τα ακριβή αίτια θανάτου του θα διαπιστωθούν από τη νεκροτομή που θα διενεργηθεί επί της σορού αύριο το πρωί στο νοσοκομείο Λευκωσίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ