Στήνει στον τοίχο τον Νιαζί η Αναστασία Ισαάκ - «Τους δολοφόνους τους κάνατε υπουργούς και βουλευτές»

Σε σχόλιό της κάτω από την ανάρτηση του πρώην ευρωβουλευτή, η 30χρονη ξεκαθάρισε ότι αυτό που ζητά δεν είναι μια συγγνώμη, αλλά η απόδοση ευθυνών και δικαιοσύνης για τους δράστες: «Χρέος όλων σας δεν είναι να μου ζητάτε συγγνώμη. Χρέος όλων σας είναι να αναλάβετε την ευθύνη για να τιμωρηθούν οι ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, υποχρέωση όλων είναι να συμβάλουν ώστε οι υπεύθυνοι για τις δολοφονίες να τιμωρηθούν, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι κάποιοι από τους ανθρώπους που κατηγορούνται για τα εγκλήματα αυτά στη συνέχεια ανέλαβαν πολιτικά αξιώματα.

Η Αναστασία Ισαάκ έκανε επίσης, αναφορά στις οικογένειες που, όπως σημείωσε, εδώ και τρεις δεκαετίες ζουν με τη μνήμη της απώλειας των παιδιών, των αδελφών και των πατέρων τους.