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ΕΛΛΑΔΑ

Γρονθοκόπησε υπάλληλο καταστήματος στη Θεσσαλονίκη γιατί δεν τον εξυπηρέτησε: Ημουν μεθυσμένος και λίγο παλέψαμε, υποστήριξε

 19.08.2026 - 15:22
Γρονθοκόπησε υπάλληλο καταστήματος στη Θεσσαλονίκη γιατί δεν τον εξυπηρέτησε: Ημουν μεθυσμένος και λίγο παλέψαμε, υποστήριξε

Άγρια επίθεση δέχθηκε ένας υπάλληλος σε κατάστημα καφέ-ψιλικών της Θεσσαλονίκης από έναν 48χρονο, ο οποίος τον χτύπησε με γροθιά όταν αρνήθηκε να τον εξυπηρετήσει και του ζήτησε να απομακρυνθεί από το μαγαζί.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε κατάστημα γνωστής αλυσίδας που βρίσκεται επί της οδού Αγίων Πάντων. Σύμφωνα με την κατάθεση του θύματος στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, όλα συνέβησαν όταν ο 48χρονος έφτασε στο κατάστημα και ζήτησε να αγοράσει μια μπύρα, ωστόσο οι υπεύθυνοι της επιχείρησης του είχαν ξεκαθαρίσει ότι δεν τον εξυπηρετούν, καθώς δημιουργούσε διαρκώς προβλήματα μαζί με τη σύντροφό του.

«Είναι γνωστός αυτός και η σύντροφός του, καθώς όταν έρχονται κάνουν συνέχεια φασαρία και ενοχλούν τους πελάτες. Για αυτό τους είπαμε ότι δεν τους εξυπηρετούμε», είπε ξεκινώντας την κατάθεσή του το θύμα και περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης:

«Ενοχλούσε τους πελάτες και μετά ζήτησε μπίρα και του είπαμε ότι δεν τον εξυπηρετούμε. Του ζήτησα να φύγει από το μαγαζί. Άρχισε να φωνάζει και με χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο. Μπήκαν οι πελάτες να μας χωρίσουν. Προσπαθούσα να σηκωθώ», ανέφερε το θύμα, το οποίο κατέθεσε φορώντας κολάρο στον αυχένα — συνέπεια της επίθεσης που δέχθηκε.

Αμέσως μετά, στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, ενώ ο 48χρονος φώναζε και απειλούσε τον υπάλληλο ότι θα στείλει... Ρώσους να τους κάνουν ζημιά. Το περιστατικό, ωστόσο, δεν σταμάτησε με τη σύλληψη του 48χρονου, καθώς λίγη ώρα αργότερα έφτασε στο μαγαζί η σύντροφός του, η οποία άρχισε να εκτοξεύει πράγματα προς τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

«Γνωρίζουμε και τους δύο γιατί περνάνε συχνά από το μαγαζί και προκαλούν προβλήματα. Δεν είναι πελάτες. Τους απομακρύναμε για να μην ενοχλούν τους πελάτες. Πέρασε ο ψηλός και βγήκε ο υπάλληλος να του πει να φύγει, καθώς πήγαινε στα τραπεζάκια και ζητούσε χρήματα και τσιγάρα, και για αυτό τον χτύπησε με μπουνιά. Αρνήθηκε να τον εξυπηρετήσει», είπε ο ιδιοκτήτης, που κατέθεσε επίσης ως μάρτυρας στο δικαστήριο.

«Η σύντροφός του μπήκε μέσα στο κατάστημα, άρχισε να φωνάζει "πού είναι" και ξεκίνησε να μου πετάει πράγματα, να βρίζει και να απειλεί. Πήρα την αστυνομία τηλέφωνο. Τους είχα πει ρητώς ότι δεν θέλω να μπαίνουν στο κατάστημα», κατέληξε.

«Δεν τον χτύπησα αλλά πολεμήσαμε»
Στην απολογία του, ο 48χρονος εμφανίστηκε ιδιαίτερα εριστικός, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν τον χτύπησα, αλλά πολεμήσαμε. Δεν ξέρετε από πάλη;»

«Δεν ήθελα να μπω καν στο μαγαζί, ήθελα απλώς μια μπύρα, καθώς τα άλλα μαγαζιά που πηγαίνω ήταν κλειστά. Βρήκα αυτό και πήγα. Μας είχε πει να μην πηγαίνουμε και δεν πηγαίναμε για δύο μήνες, αλλά λόγω διακοπών ήταν τα άλλα μαγαζιά κλειστά. Πήγα να πάρω μπύρα και να φύγω. Μου είπε "δεν εξυπηρετούμε". Ρώτησα τον λόγο. Με περίμενε απέξω η σύντροφός μου. Ο υπάλληλος με έβρισε και τον έβρισα. Δεν τον χτύπησα, αλλά πολεμήσαμε. Δεν ξέρετε από πάλη; Πήγα κι εγώ στο νοσοκομείο, αλλά έπεσα μόνος μου, δεν με χτύπησε», ισχυρίστηκε.

«Ήταν η κακιά στιγμή και δεν θα ξαναπάω. Δεν είμαι Ρώσος, αλλά Πόντιος. Δεν είπα ότι θα φέρω τους Ρώσους. Είχε ξαναγίνει ένα σκηνικό, με έδιωξαν από το μαγαζί πριν λίγο καιρό και δεν ξαναπήγα για δύο μήνες. Προχθές ήμουν μεθυσμένος και λίγο παλέψαμε. Λάθος μου. Πολεμήσαμε, αλλά έπεφτα μόνος μου κάτω εγώ», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά της, η σύντροφός του, που επίσης έκατσε στο εδώλιο του κατηγορουμένου, ανέφερε ότι μπήκε στο κατάστημα αφότου η αστυνομία είχε συλλάβει τον 48χρονο. «Πήγε να μου πάρει μια μπιρίτσα και δεν δέχθηκαν. Ήπιαμε λίγο παραπάνω. Ξεκινήσαμε με τσιπουράκι και πήγαμε στη μπίρα για σβήσιμο, γιατί είχε πάρα πολύ ζέστη», είπε.

Σχετικά με την εμπλοκή της στο περιστατικό, παραδέχθηκε ότι: «Μπήκα μέσα στο μαγαζί από τα νεύρα μου και ξεκίνησα να πετάω καπάκια στον ιδιοκτήτη, αλλά δεν θυμάμαι κάτι άλλο».

Το δικαστήριο έκρινε ενόχους και τους δύο κατηγορούμενους. Στον 48χρονο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης εννέα μηνών για σωματική βλάβη, απειλή και διατάραξη οικιακής ειρήνης. Μάλιστα, το δικαστήριο αποφάσισε να εκτίσει την ποινή του, καθώς είχε απασχολήσει πολλάκις τις Αρχές και είχε προηγούμενες καταδίκες. Ώστόσο, η έφεσή του έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής κι έτσι θα αφεθεί ελεύθερος έως το Εφετείο.

Στην 47χρονη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών για διατάραξη οικιακής ειρήνης, η οποία μετατράπηκε προς δέκα ευρώ ημερησίως.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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