Αλλάζει ο καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στην πρόγνωση - Πού και πότε θα «χτυπήσουν»

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως σε δυτικές περιοχές, στα παράλια και στο εσωτερικό. Αργότερα, ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, εξασθενώντας σταδιακά σε ασθενείς και τοπικά μεταβλητούς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα ανατολικά και στα νότια, όμως στα δυτικά και στα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ η αραιή ομίχλη ή ομίχλη κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σταδιακά θα διαλυθεί.

Από το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και σε βόρειες περιοχές. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοανατολικά παράλια το απόγευμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα, δεν αποκλείεται τοπικά να σχηματιστεί και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, παρόλο που τοπικά στα δυτικά θα παραμείνει λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, προοδευτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά και σε ανατολικές περιοχές.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχή του εσωτερικού.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας ωστόσο κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.