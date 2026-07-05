Αγία Νάπα: Τουρκοκύπριος ο 47χρονος που νοσηλεύεται μετά από επίθεση - Αντέδρασε ο Ερχιουρμάν

Η υπόθεση προκάλεσε την αντίδραση του κατοχικού ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος ανέφερε πως από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιοι φορείς της τουρκοκυπριακής πλευράς.

Μέσω ανάρτησής του, σημειώνει ότι αμέσως μετά τη γνωστοποίηση των πληροφοριών για την επίθεση, η «προεδρία» και το Τουρκοκυπριακό μέλος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής ήρθαν σε επικοινωνία τόσο με την οικογένεια του 47χρονου όσο και με τις κατοχικές αρχές.

Παράλληλα, αναφέρει πως παρακολουθεί στενά τόσο την κατάσταση της υγείας του 47χρονου όσο και την εξέλιξη των ερευνών που αφορούν την υπόθεση.

Δείτε την ανάρτηση του:

Yπενθυμίζεται ότι γύρω στις 06:00 το πρωί της Κυριακής, μέλη της αστυνομίας μετά από σχετική πληροφορία, εντόπισαν τον 47χρονο τραυματισμένο, σε δρόμο της Αγίας Νάπας.

Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει εγκεφαλική αιμορραγία και κάταγμα βάσης κρανίου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του, κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως σοβαρή, αλλά σταθερή.

Από τις αστυνομικές εξετάσεις εξασφαλίστηκε μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία ο 47χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα άγνωστων προσώπων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.