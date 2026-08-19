Σφοδρή σύγκρουση στη Λεμεσό: Όχημα αναποδογύρισε στην άσφαλτο - Δείτε βίντεο

Η σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 22:30, με ένα από τα δύο οχήματα να ανατρέπεται και να καταλήγει στην οροφή του πάνω στο οδόστρωμα.

Βίντεο στην σελίδα RoadReport.CY, από το σημείο καταγράφει το αναποδογυρισμένο όχημα, ενώ το δεύτερο όχημα φαίνεται να έχει υποστεί ζημιές και να παραμένει στο σημείο.

Στην περιοχή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, ενώ η κυκλοφορία συνεχιζόταν στην ευρύτερη περιοχή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί.

Δείτε βίντεο: