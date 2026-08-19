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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη της 15χρονης Σωτηρούλας από το σπίτι της στη Λευκωσία - Φωτογραφία της στη δημοσιότητα

 19.08.2026 - 10:09
Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη της 15χρονης Σωτηρούλας από το σπίτι της στη Λευκωσία - Φωτογραφία της στη δημοσιότητα

Η Σωτηρούλα Οικονομίδου, 15 ετών, από Λευκωσία, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της στην Αγλαντζιά, από τις 9.00 το βράδυ στις 18/08/2026.

Η 15χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.65μ. περίπου, με μαύρα μακριά μαλλιά. Κατά τον χρόνο αναχώρησης της φορούσε άσπρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρο μακρύ κολάν παντελόνι με δύο άσπρες ρίγες στο πλάι, και αθλητικά παπούτσια χρώματος άσπρου και μαύρου. Κρατούσε τσάντα πλάτης (backpack) μαύρου και μωβ χρώματος.

Παρακαλείται οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

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