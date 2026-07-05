Κυπριακό: Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο ενόψει των επόμενων κινήσεων - Οι επαφές που μπορεί να κρίνουν τις εξελίξεις

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γιώργου Γεωργιάδη στον Alpha Κύπρου, Τούρκοι αναλυτές εκτιμούν ότι οι επαφές που πραγματοποιούνται στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ ενδέχεται να επηρεάσουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό, με την Άγκυρα να βρίσκεται στο επίκεντρο των διεργασιών.

«Τώρα η Τουρκία θα πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα, εάν είναι έτοιμη για την ένταξη της ελληνοκυπριακής διοίκησης στο ΝΑΤΟ. Μέσα σε δύο ή τα αμέσως επόμενα χρόνια, η Τουρκία πρέπει επίσης να παρουσιάσει ένα σχέδιο, για να απαντήσει στο ερώτημα, εάν το Ισραήλ, θα πρέπει να ενταχθεί και αυτό στο ΝΑΤΟ.»

SOZCU TV

Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, οι επαφές που πραγματοποιούνται στην Άγκυρα και στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ ενδέχεται να ανοίξουν τον δρόμο για σημαντικές εξελίξεις στο Κυπριακό ακόμη και μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Τουλάχιστον, σύμφωνα με Τούρκους αναλυτές, ο Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να δεχθεί πιέσεις σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, κυρίως στα ζητήματα της ασφάλειας και των εγγυήσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι αναφορές πως ενδεχόμενες προτάσεις για το Κυπριακό αποτελούν μέρος ενός σχεδίου που αποδίδεται στον Ντόναλντ Τραμπ, την Ελλάδα και το Ισραήλ, το οποίο, αν και δεν είναι κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, διατηρεί στενή συνεργασία με τη Συμμαχία.

«Η ραγδαία αύξηση της συνεργασίας της Τουρκίας με τη Δύση, στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας και της ασφάλειας, θα ανεβάσει τη θέση και το κύρος μας, σε υψηλότερο επίπεδο. Αυτό, φυσικά, δημιουργεί ανησυχία στην Ελλάδα, την κυπριακή διοίκηση και το Ισραήλ. Θα προσπαθήσουν να το εξισορροπήσουν αυτό με μια μάταιη προσπάθεια, αλλά ό,τι και να κάνουν, αυτό δε θα είναι δυνατό.»

CNN TURK

Την ίδια στιγμή, στη Λευκωσία επικρατεί αναμονή για τα αποτελέσματα των διεργασιών που αφορούν το Κυπριακό, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις επαφές του Ταγίπ Ερντογάν με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Αντόνιο Κόστα.

«Υπάρχει σε εξέλιξη μια σοβαρή πολυεπίπεδη προσπάθεια, τόσο στο προσκήνιο όσο και στο παρασκήνιο, στη βάση συγκεκριμένου πλάνου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, για σύγκληση νέας διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό εντός του καλοκαιριού, η οποία θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών με προοπτική λύσης.Οι στιγμές είναι κρίσιμες και καθοριστικές για την πορεία του εθνικού μας ζητήματος.

Βίκτωρας Παπαδόπουλος – Διευθυντής Γραφείου Τύπου ΠτΔ

Στα κατεχόμενα, πάντως, η δημόσια συζήτηση γύρω από τα πιθανά σενάρια για το Κυπριακό συνεχίζεται με ιδιαίτερη ένταση.

Μεταξύ όσων τοποθετήθηκαν ήταν και ο εκ των δολοφόνων του Τάσου Ισαάκ και λεγόμενος «υπουργός μεταφορών» του ψευδοκράτους, Ερχάν Αρικλί.

«Με πήραν τηλέφωνο από την Άγκυρα. Ένας αξιωματούχος του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.Και με ρώτησε “Πως είναι δυνατόν να νομίζετε πως η Τουρκία, θα εγκαταλείψει τους Τουρκοκύπριους;Η Τουρκία είναι Κύπρος, και η Κύπρος είναι Τουρκία.” Μετά από αυτό, εγώ ανακουφίστηκα.»

Ερχάν Αρικλί

Παράλληλα, συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη σύλληψη στη Γαλλία 53χρονης Λιθουανής κτηματομεσίτριας, η οποία συνελήφθη βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία για υπόθεση σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκάλεσε την αντίδραση του συνόλου σχεδόν του πολιτικού φάσματος στα κατεχόμενα, από τον Τουφάν Έρχιουρμαν μέχρι τον Ταχσίν Ερτουγρούλογλου.

«Η προτεραιότητα της ελληνοκυπριακής διοίκησης, δεν είναι να βρει μια νομική λύση στο ζήτημα των περιουσιών, αλλά να μετατρέψει αυτό το ζήτημα σε εργαλείο πολιτικής και οικονομικής πίεσης.»

Λεγόμενο «υπεξ»

Παράλληλα, διατυπώνονται αιχμές ότι η στάση της Γαλλίας συνδέεται με την αμυντική συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ Λευκωσίας και Παρισιού.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ: