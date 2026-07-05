Το φυτό που πρέπει να βάλετε στο σπίτι σας για να διώχνετε τις κατσαρίδες



Έρχεται η ζέστη και μαζί της η εμφάνιση των φοβερών εντόμων που κανείς δεν θέλει να συναντήσει... των κατσαρίδων. Από μόνο του, είναι αηδιαστικό να τις βλέπεις στον δρόμο, αλλά το πραγματικό πρόβλημα εμφανίζεται όταν κάποια τρυπώνει κάτω από κάποιο έπιπλο ή ηλεκτρική συσκευή του σπιτιού.

Λεμόνι, δάφνη, λεβάντα ή μέντα. Υπάρχει μια καλή χούφτα από σπιτικά και φυσικά γιατροσόφια για να καταπολεμήσετε τις κατσαρίδες. Αλλά χωρίς αμφιβολία, ένα από τα πιο αποτελεσματικά είναι ένα φυτό που, εκτός από το να απωθεί αυτά τα ανεπιθύμητα έντομα, διαθέτει μαγειρικές και θεραπευτικές ιδιότητες, αποτελώντας έτσι ένα απαραίτητο βασικό στοιχείο για την κουζίνα σας. Μαντεύετε ποιο είναι;

Ο βασιλικός

Ο βασιλικός είναι ένα εξαιρετικό φυσικό απωθητικό. Το μυστικό της αποτελεσματικότητάς του δεν είναι μαγικό, αλλά καθαρά χημικό και αισθητηριακό. Οι κατσαρίδες δεν έχουν καλή όραση, επομένως βασίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις κεραίες τους, οι οποίες λειτουργούν ως ευαίσθητοι οσφρητικοί και χημικοί υποδοχείς, για να βρουν τροφή, νερό και σύντροφο.

Ο βασιλικός διαλύει εντελώς αυτό το σύστημα λόγω της υψηλής συγκέντρωσης πτητικών χημικών ενώσεων, όπως η κινναμωμική μεθυλεστέρα, η λιναλοόλη, η εστραγόλη και η ευγενόλη, οι οποίες δρουν ως εντομοκτόνα και φυσικά εμπόδια στον κόσμο των φυτών.

Αν και για τους ανθρώπους ο βασιλικός έχει μια ευχάριστη μυρωδιά, για τις κατσαρίδες είναι δύσκολο να την αντέξουν. Γι' αυτόν τον λόγο, εάν εισέλθουν σε μια περιοχή που μυρίζει σαν αυτό το φυτό, οι αισθητήρες τους θα κορεστούν, επειδή το άρωμα τις εμποδίζει να ανιχνεύσουν τις μυρωδιές του φαγητού, των σκουπιδιών ή τις φερομόνες άλλων μελών του είδους τους. Έτσι, θα αναζητήσουν καταφύγιο έξω από την κατοικία.

ΠΗΓΗ: gazzetta.gr