Οι 7 λόγοι που τα Λαμπραντόρ είναι μια από τις πιο δημοφιλείς φυλές στον κόσμο

Με καταγωγή από το νησί Newfoundland του Καναδά και προγόνους τα σκυλιά νερού του Αγίου Ιωάννη (St. John’s water dogs ), τα Λαμπραντόρ αναγνωρίστηκαν ως φυλή από το American Kennel Club το 1917.

Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, τα σκυλιά αυτά άρχισαν να γίνονται δημοφιλή τόσο ως οικογενειακά κατοικίδια ζώα όσο και ως σκύλοι εργασίας σε όλον τον κόσμο. Σήμερα είναι στις πρώτες θέσεις των πιο δημοφιλών φυλών στον κόσμο. Ας απαντήσουμε λοιπόν στο γιατί.

1. Είναι εύκολο να εκπαιδευτούν

Η εκπαίδευση είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στην ανατροφή ενός σκύλου. Τα Λαμπραντόρ εκπαιδεύονται εύκολα καθώς έχουν υψηλή νοημοσύνη και γίνονται υπέροχα κατοικίδια. Αυτός και είναι ένας από τους λόγους της τόσο μεγάλης δημοφιλίας τους. Ένας από τους λόγους που εκπαιδεύονται εύκολα είναι η προθυμία τους να μας ευχαριστήσουν, κάτι που είναι έμφυτο σε αυτά τα ζώα.

2. Κάνουν τα πάντα για να μας ευχαριστήσουν

Αυτό που είπαμε πιο πάνω. Τα Λαμπραντόρ αγαπούν τους ανθρώπους και κάνουν τα πάντα για να είναι ευχάριστα και υπάκουα στους κηδεμόνες τους. Γίνονται ευτυχισμένα όταν βλέπουν ότι είμαστε και εμείς ευτυχισμένοι. Πραγματικά είναι απίστευτο το πώς καταφέρνουν και μας φέρνουν το χαμόγελο στα χείλη.

Για τους περισσότερους κηδεμόνες κατοικίδιων ζώων αυτό είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα, ειδικά αν θέλουν έναν σκύλο για συντροφιά.

3. Είναι πολύ ενεργητικά ζώα

Ένα άλλο από τα πιο κοινά χαρακτηριστικά στα σκυλιά αυτά είναι τα υψηλά επίπεδα ενέργειάς τους.

Βέβαια η μεγάλη αυτή ενέργειά τους μπορεί να είναι αποτρεπτικός λόγος για να τα υιοθετήσουν κάποιοι. Αλλά, από την άλλη πλευρά, η αστείρευτη ενέργεια ενός Λαμπραντόρ και το κέφι του για ζωή είναι σημαντικοί λόγοι για να δραστηριοποιηθεί κάποιος και να υιοθετήσει έναν πιο ενεργητικό τρόπο ζωής. Τα Λαμπραντόρ επίσης είναι ό,τι χρειάζεται ένα παιδί. Θα κάνουν μαζί του ατελείωτα παιχνίδια, ακούραστες βόλτες και θα εκτονώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Ένας τετράποδος αδερφός στο σπίτι.

4. Είναι υπέροχα ζώα για οικογένειες

Τα Λαμπραντόρ είναι γνωστά ότι γίνονται υπέροχα οικογενειακά κατοικίδια. Είναι, όπως αναφέραμε, πολύ καλά και πολύ φιλικά με τα παιδιά, τα οποία στην κυριολεξία τα λατρεύουν. Είναι υπέροχο τα παιδιά να μεγαλώνουν μαζί τους και να έχουν την καλύτερη παρέα. Για αυτό και ένα λαμπραντοράκι γίνεται από τις πρώτες μέρες επίτιμο και απολύτως απαραίτητο μέλος της οικογένειας.

5. Είναι ευγενικά

Μπορεί οι σκύλοι αυτοί να είναι μεγάλοι, να φτάνουν να ζυγίζουν πολλά κιλά και να είναι αρκετά δυνατοί, όμως πρόκειται για γλυκύτατα πλάσματα, καθόλου επιθετικά και από τα πιο ευγενικά σκυλιά που υπάρχουν.

Αυτός είναι ένας άλλος λόγος που είναι τόσο δημοφιλή για οικογένειες και παιδιά. Αυτή η ευγένειά τους προς όλους και φυσικά προς τα παιδιά τα κάνει απίστευτα αγαπητά. Τα λατρεύεις στην κυριολεξία αμέσως.

6. Αγαπούν το κολύμπι

Στα απίθανα αυτά ζώα αρέσει να κολυμπούν και να παίζουν στο νερό, κάτι που τρελαίνει από χαρά τα παιδιά, τα οποία κάνουν μαζί τους ατελείωτα παιχνίδια στη θάλασσα. Άλλωστε η ιστορία τους δικαιολογεί κάτι τέτοιο καθώς προέρχονταν από μια φυλή, τα σκυλιά της οποίας είχαν εκπαιδευτεί να φέρνουν τα αλιευτικά δίχτυα από τα παγωμένα νερά για τους ψαράδες και γι’ αυτό ήταν γνωστά ως ”οι σύντροφοι του ψαρά”.

Και παρόλο που από τότε έχουν περάσει τόσα χρόνια και έχουν υπάρξει πολλές αλλαγές στη φυλή, βλέπουμε ότι η αγάπη τους για το νερό παραμένει η ίδια. Την ιστορία τους τη μαρτυράει άλλωστε και η παχιά, κωνική ουρά τους, που την αποκαλούν ”ουρά βίδρας” και χρησιμεύει ως ένα ισχυρό πηδάλιο, που κινείται συνεχώς καθώς ο σκύλος κολυμπάει στη θάλασσα.

7. Διαπρέπουν επίσης ως σκύλοι θεραπείας και διάσωσης

Σύμφωνα με έρευνες οι σκύλοι αυτής της φυλής είναι από τα πιο δημοφιλή σκυλιά για σκύλοι θεραπείας, σκύλοι-οδηγοί τυφλών αλλά και γενικά ανθρώπων με αναπηρίες. Και φυσικά, και σκύλοι διάσωσης.

Ένα παράδειγμα σκύλου διάσωσης είναι η Φρίντα, ένα Λαμπραντόρ διασώστης του μεξικανικού ναυτικού, η οποία έγινε διάσημη μετά το φονικό σεισμό του Μεξικού, το 2017. Είχε συμμετάσχει σε 53 επιχειρήσεις διάσωσης στο Μεξικό, την Αϊτή, τη Γουατεμάλα και τον Ισημερινό, όπου διέσωσε 12 ανθρώπους και συμμετείχε στον εντοπισμό περισσοτέρων από 40 πτωμάτων. Συνταξιοδοτήθηκε μετά από 9 έτη υπηρεσίας. Η σκυλίτσα πέθανε στις 15 Νοεμβρίου 2022 στην ηλικία των 13 ετών.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr