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ΔΙΕΘΝΗ

Αλαλούμ με τη διαμονή του πρίγκιπα Χάρι στο Λονδίνο: Η πρόσκληση για το Μπάκιγχαμ, η αποδοχή και το… άκυρο της τελευταίας στιγμής

 06.07.2026 - 19:47
Αλαλούμ με τη διαμονή του πρίγκιπα Χάρι στο Λονδίνο: Η πρόσκληση για το Μπάκιγχαμ, η αποδοχή και το… άκυρο της τελευταίας στιγμής

Νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρίγκιπα Χάρι και το παλάτι του Μπάκιγχαμ ξέσπασε λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των υποχρεώσεών του στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αφορμή το πού θα μείνει κατά την παραμονή του στο Λονδίνο.

Το Παλάτι ανακοίνωσε ότι ο δούκας του Σάσεξ δεν θα φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ αυτή την εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του είχε υποστηρίξει νωρίτερα πως είχε αποδεχθεί σχετική πρόσκληση.

Πηγές του Παλατιού ανέφεραν ότι ο Χάρι δεν απάντησε εγκαίρως στην προσφορά για διαμονή σε βασιλική κατοικία και πως ενημερώθηκε το βράδυ του Σαββάτου ότι τελικά δεν θα μπορούσε να μείνει στο Μπάκιγχαμ.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα επεισοδιακό ξεκίνημα στην επίσκεψη του δούκα του Σάσεξ στη Βρετανία, όπου πρόκειται να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις για τις φιλανθρωπικές του δράσεις.

Οι δύο διαφορετικές εκδοχές

Εκπρόσωπος του Χάρι δήλωσε ότι, παρά την αρχική ανακοίνωση της ομάδας του, η πλευρά του αντιλαμβάνεται πως η προσφορά φιλοξενίας στο Παλάτι τελικά «αποσύρθηκε», χαρακτηρίζοντας την απόφαση «απογοητευτική».

Αντίθετα, σύμφωνα με την εκδοχή του Μπάκιγχαμ, υπήρξε πρόταση διαμονής προς τον πρίγκιπα, όμως η ομάδα των Σάσεξ δεν επιβεβαίωσε εγκαίρως αν θα την αποδεχόταν και στη συνέχεια φέρεται να την απέρριψε επίσημα το Σάββατο.

Το Παλάτι υποστηρίζει ότι αργότερα την ίδια ημέρα η πλευρά του Χάρι άλλαξε στάση και αποδέχθηκε την πρόταση, ωστόσο πλέον ήταν πολύ αργά για να οργανωθεί η φιλοξενία και να διατεθεί το απαραίτητο προσωπικό.

Σύμφωνα με το Μπάκιγχαμ, ο δούκας ενημερώθηκε το βράδυ του Σαββάτου πως η διαμονή δεν ήταν πλέον εφικτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Παλάτι υπήρχε επίσης προβληματισμός λόγω της χρονικής συγκυρίας, καθώς την Τρίτη αναμένεται απόφαση δικαστηρίου για την υπόθεση του Χάρι κατά της Associated Newspapers.

Υπήρχαν ανησυχίες για την εικόνα του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος διατηρεί ουδέτερο θεσμικό ρόλο, στην περίπτωση που ο Χάρι έκανε μια έντονη δημόσια τοποθέτηση για τη δικαστική υπόθεση ενώ φιλοξενούνταν στο Μπάκιγχαμ, το συμβολικό κέντρο της μοναρχίας.

Η πλευρά του δούκα απορρίπτει αυτή την εξήγηση, υποστηρίζοντας ότι η ημερομηνία της δικαστικής απόφασης ήταν ήδη γνωστή και δεν θα μπορούσε να αποτελεί παράγοντα.

«Δεν είναι σαφές γιατί, ενώ η πρόταση φιλοξενίας είχε γίνει επίσημα αποδεκτή, αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή», ανέφερε εκπρόσωπος του Χάρι, σύμφωνα με το BBC.

Στον «αέρα» πιθανή συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο

Η ένταση αυτή ενδέχεται να περιπλέξει ακόμη περισσότερο μια πιθανή συνάντηση του Χάρι με τον βασιλιά Κάρολο, η οποία αναμενόταν μέσα στην εβδομάδα.

Παρά τη διαφωνία, ο δούκας του Σάσεξ αναμένεται να πραγματοποιήσει κανονικά τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του στη Βρετανία, με την άφιξή του να αναμένεται τη Δευτέρα και την πρώτη του εκδήλωση στο Λονδίνο την Τρίτη.

Ο Χάρι ταξιδεύει στη χώρα για την προώθηση των Invictus Games, που θα πραγματοποιηθούν στο Μπέρμιγχαμ την επόμενη χρονιά, καθώς και για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Η Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, δεν αναμένεται να τον συνοδεύσουν στο Λονδίνο, μετά την επιβεβαίωση ότι η οικογένεια δεν θα έχει αστυνομική προστασία με χρηματοδότηση από τους φορολογούμενους.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθούν μαζί του στο Μπέρμιγχαμ αργότερα μέσα στην εβδομάδα, στο πλαίσιο της προώθησης των Invictus Games.

Δεν είναι σαφές αν, με το νέο πρόγραμμα, θα υπάρξει συνάντηση του βασιλιά Καρόλου με τα δύο εγγόνια του, ηλικίας επτά και πέντε ετών, τα οποία δεν έχει δει από κοντά εδώ και τέσσερα χρόνια.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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