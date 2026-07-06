Χειροπέδες σε τέταρτο πρόσωπο για τον τραυματισμό του 47χρονου - Συνελήφθη στο Αεροδρόμιο

Πρόκειται για 18χρονο ο οποίος αφού συνελήφθη, τέθηκε υπό κράτηση ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης του.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.