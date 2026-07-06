Ξεκαθαρίζει το τοπίο ο Λετυμπιώτης: Η απάντηση για τον ανακριτή, οι σχέσεις με το ΔΗΚΟ και οι ψίθυροι για ανασχηματισμό

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις εξελίξεις με την επ' αόριστον απεργία στην ΑΗΚ, καθώς και στην υπόθεση «Κράτος Μαφία», υπογραμμίζοντας ότι η θέση της Κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη υπέρ της πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης, χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση ή επηρεασμό του έργου των αρμόδιων Αρχών.

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για τον διορισμό του νέου ποινικού ανακριτή Ηλία Αναγνωστόπουλου, λόγω των αναφορών περί σχέσης του με τον Ταλ Ντίλιαν, ο κ. Λετυμπιώτης διευκρίνισε ότι η υπόθεση του «μαύρου βαν» δεν περιλαμβάνεται στα ζητήματα που καλείται να διερευνήσει ο ανακριτής.

Παράλληλα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τοποθετήθηκε για τα σενάρια που αφορούν ενδεχόμενο ανασχηματισμό, ενώ σχολίασε και τις σχέσεις της Κυβέρνησης με το ΔΗΚΟ, απαντώντας στις συζητήσεις που έχουν αναπτυχθεί γύρω από τις απαιτήσεις και τις πολιτικές διεργασίες των τελευταίων ημερών.

Δείτε όσα ανέφερε στο βίντεο που ακολουθεί.