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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρχή κατά της Διαφθοράς: Τρίτος πρώην βουλευτής στο «μικροσκόπιο» - Στο επίκεντρο χρηματοδοτήσεις €1,3 εκατ.

 06.07.2026 - 08:32
Αρχή κατά της Διαφθοράς: Τρίτος πρώην βουλευτής στο «μικροσκόπιο» - Στο επίκεντρο χρηματοδοτήσεις €1,3 εκατ.

Τρίτο πρώην μέλος της Βουλής φέρεται να βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Αρχή κατά της Διαφθοράς, μετά τις υποθέσεις των Μαρίνου Σιζόπουλου και Γιώργου Βαρνάβα.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του δημοσιογράφου Μιχάλη Χατζηστυλιανού στην εφημερίδα «Πολίτης», η έρευνα αφορά καταγγελίες για ενδεχόμενη απάτη και υπεξαίρεση χρημάτων. Στο επίκεντρο βρίσκεται μη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας ο πρώην βουλευτής εμφανίζεται ως μοναδικός μέτοχος και η οποία φέρεται να εξασφάλισε χρηματοδότηση συνολικού ύψους 1,3 εκατ. ευρώ από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν κατά πόσο τα συγκεκριμένα κονδύλια διαχειρίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους ή εάν προκύπτουν ζητήματα κακοδιαχείρισης.

Η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη λήψη καταθέσεων από μάρτυρες. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται λειτουργοί της Βουλής και υπηρεσιακοί παράγοντες από διάφορα υπουργεία, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο αναμένεται να καταθέσει και ο ίδιος ο πρώην βουλευτής.

Την υπόθεση χειρίζονται ο πρώην δικαστής Σωτήρης Λιασίδης και ο δικηγόρος Νικόλας Π. Κωνσταντίνου.

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