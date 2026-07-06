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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φοβάσαι να μην πέσεις θύμα απάτης; Αυτή η κυπριακή πλατφόρμα μπορεί να σε βοηθήσει με… AI - Δείτε πώς

ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 06.07.2026 - 06:40
Φοβάσαι να μην πέσεις θύμα απάτης; Αυτή η κυπριακή πλατφόρμα μπορεί να σε βοηθήσει με… AI - Δείτε πώς

Μια νέα κυπριακή ψηφιακή πλατφόρμα με την ονομασία Scamoria φιλοδοξεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των διαδικτυακών απατών, αξιοποιώντας τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανάλυση ύποπτων μηνυμάτων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (emails), συνδέσμων και εικόνων.

Με βάση τα όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας, η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να υποβάλλουν περιεχόμενο που θεωρούν ύποπτο και να λαμβάνουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μια εκτίμηση για το κατά πόσο ενδέχεται να σχετίζεται με απόπειρα εξαπάτησης.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς της, το σύστημα έχει σχεδιαστεί με έμφαση στις μορφές απάτης που εμφανίζονται συχνότερα στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί συνδυασμό τεχνολογιών, όπως βάσεις δεδομένων γνωστών απειλών, γλωσσική ανάλυση του περιεχομένου, επαλήθευση διαδικτυακών συνδέσμων μέσω διεθνών υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς και ανάλυση εικόνων για τον εντοπισμό πιθανών ενδείξεων εξαπάτησης.

Αναφορικά με στοιχεία που δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της, η πλατφόρμα έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα περισσότερες από 3.200 αναλύσεις, ενώ υποστηρίζει ότι τα συστήματά της επιτυγχάνουν υψηλό ποσοστό ακρίβειας στην αξιολόγηση ύποπτου περιεχομένου.

Η δημιουργία του Scamoria ξεκίνησε το 2025 ως εργαλείο ανάλυσης ύποπτων μηνυμάτων και σταδιακά επεκτάθηκε με επιπλέον δυνατότητες, όπως η αναγνώριση phishing επιθέσεων, η ανάλυση εικόνων και η προστασία από απομιμήσεις γνωστών οργανισμών και εμπορικών σημάτων.

Η ομάδα ανάπτυξης αναφέρει επίσης ότι δεν αποθηκεύονται τα δεδομένα που υποβάλλουν οι χρήστες προς ανάλυση, δίνοντας έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας.

Η εμφάνιση της πλατφόρμας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ηλεκτρονικές απάτες αποτελούν αυξανόμενο ζήτημα και στην Κύπρο, με περιστατικά phishing και παραπλανητικών SMS να καταγράφονται συχνά από τις αρμόδιες αρχές. Οι δημιουργοί της εκτιμούν ότι η δυνατότητα γρήγορου ελέγχου ύποπτου περιεχομένου μπορεί να λειτουργήσει ως ένα επιπλέον εργαλείο ενημέρωσης και πρόληψης για τους πολίτες.

Η βασική έκδοση της υπηρεσίας διατίθεται δωρεάν, ενώ η πλατφόρμα συνεχίζει να εμπλουτίζεται με νέα χαρακτηριστικά και μηχανισμούς ανίχνευσης, με στόχο την προσαρμογή της στις νέες μορφές διαδικτυακής απάτης.

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Η πολιτική σκηνή, έχει εισέλθει σε μια ιδιότυπη προεκλογική περίοδο, χωρίς επίσημη έναρξη. Κάτω από την επιφάνεια της θεσμικής κανονικότητας, τα κόμματα κινούνται ήδη με γνώμονα τις προεδρικές εκλογές του 2028, διαμορφώνοντας στρατηγικές, ανοίγοντας μέτωπα και επαναξιολογώντας συμμαχίες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν δεδομένες.

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