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ΔΙΕΘΝΗ

Τουλάχιστον τρεις νεκροί σε νέα ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

 06.07.2026 - 06:51
Τουλάχιστον τρεις νεκροί σε νέα ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από νέα ρωσική επιδρομή στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ οι ουκρανικές αρχές είχαν σημάνει συναγερμό για εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων. Στην πρωτεύουσα ακούστηκαν αλλεπάλληλες εκρήξεις, με τις υπηρεσίες διάσωσης να επιχειρούν σε κτίρια που επλήγησαν.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι η νέα ρωσική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους.

«Δυστυχώς, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν», ανέφερε ο Τκατσένκο, ο οποίος νωρίτερα είχε προειδοποιήσει για πυραυλικό πλήγμα.

«Ο εχθρός εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους», είχε γράψει σε προηγούμενη ανάρτησή του.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου στην ουκρανική πρωτεύουσα, τουλάχιστον δέκα εκρήξεις ακούστηκαν μετά την κήρυξη συναγερμού, ενώ ακολούθησαν και νέες.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα.

Ζημιές σε πολυκατοικία και πυρκαγιές

Λίγο αργότερα, ο Κλίτσκο ανακοίνωσε ότι πολυκατοικία στη συνοικία Ποντίλσκι υπέστη ζημιές από την επίθεση, με αποτέλεσμα κάτοικοι να εγκλωβιστούν στους ψηλότερους ορόφους.

Παράλληλα, ξέσπασαν πυρκαγιές σε αποθήκη και άλλα κτίρια.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, συνολικά επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα, εκ των οποίων δύο χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Στην περιοχή Μπουτσάνσκι της περιφέρειας Κιέβου, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Μικόλα Καλάσνικ. Έξι από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Η Ρωσία εξαπολύει καθημερινά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας από την έναρξη της εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022.

Το Κίεβο είχε δεχθεί τη νύχτα της περασμένης Τετάρτης προς Πέμπτη μαζική συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο απολογισμός εκείνης της επιδρομής έφτασε τους 30 νεκρούς και σχεδόν 100 τραυματίες, καθιστώντας τη την πιο πολύνεκρη επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα από την έναρξη του πολέμου.

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