Τουλάχιστον τρεις νεκροί σε νέα ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι η νέα ρωσική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους.

«Δυστυχώς, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν», ανέφερε ο Τκατσένκο, ο οποίος νωρίτερα είχε προειδοποιήσει για πυραυλικό πλήγμα.

«Ο εχθρός εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους», είχε γράψει σε προηγούμενη ανάρτησή του.

Footage showing a direct drone impact in Kyiv, Ukraine pic.twitter.com/LEVeRvXvgd — World Source News (@Worldsource24) July 6, 2026

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου στην ουκρανική πρωτεύουσα, τουλάχιστον δέκα εκρήξεις ακούστηκαν μετά την κήρυξη συναγερμού, ενώ ακολούθησαν και νέες.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα.

The moment when a Russian Shahed/Geran-type strike drone impacted a multi-storey residential building of the "Slavutych" residential complex in Kyiv tonight.



The OWA-UAV hit the building at the upper floors.



Another case of a Russian strike on residential building in the… pic.twitter.com/tAFk2DfjAh — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) July 6, 2026

Ζημιές σε πολυκατοικία και πυρκαγιές

Λίγο αργότερα, ο Κλίτσκο ανακοίνωσε ότι πολυκατοικία στη συνοικία Ποντίλσκι υπέστη ζημιές από την επίθεση, με αποτέλεσμα κάτοικοι να εγκλωβιστούν στους ψηλότερους ορόφους.

Παράλληλα, ξέσπασαν πυρκαγιές σε αποθήκη και άλλα κτίρια.

‼️The first footage of the impacts from Kyiv.



Why are we living in a reality where there are phone calls, negotiations, and handshakes with Putin, Russians, and Russia in general?



How is it possible that, for five years in a row, Ukraine still cannot get enough Patriot air… pic.twitter.com/u61AgJfyt8 — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) July 5, 2026

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, συνολικά επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα, εκ των οποίων δύο χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Στην περιοχή Μπουτσάνσκι της περιφέρειας Κιέβου, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Μικόλα Καλάσνικ. Έξι από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Η Ρωσία εξαπολύει καθημερινά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας από την έναρξη της εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022.

Το Κίεβο είχε δεχθεί τη νύχτα της περασμένης Τετάρτης προς Πέμπτη μαζική συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο απολογισμός εκείνης της επιδρομής έφτασε τους 30 νεκρούς και σχεδόν 100 τραυματίες, καθιστώντας τη την πιο πολύνεκρη επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα από την έναρξη του πολέμου.