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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άστατος ο καιρός: Ήλιος, βροχές και καταιγίδες στο «μενού» – Πού θα «ανοίξουν οι ουρανοί»

 06.07.2026 - 06:22
Άστατος ο καιρός: Ήλιος, βροχές και καταιγίδες στο «μενού» – Πού θα «ανοίξουν οι ουρανοί»

Εποχική χαμηλή πίεση και αστάθεια επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα, μετά την διάλυση της τοπικής αραιής ομίχλη ή ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Το μεσημέρι ωστόσο και νωρίς το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα στα νότια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μέχρι την Πέμπτη μικρή άνοδο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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Η πολιτική σκηνή, έχει εισέλθει σε μια ιδιότυπη προεκλογική περίοδο, χωρίς επίσημη έναρξη. Κάτω από την επιφάνεια της θεσμικής κανονικότητας, τα κόμματα κινούνται ήδη με γνώμονα τις προεδρικές εκλογές του 2028, διαμορφώνοντας στρατηγικές, ανοίγοντας μέτωπα και επαναξιολογώντας συμμαχίες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν δεδομένες.

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