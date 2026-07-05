Το νούμερο ένα λάθος που πρέπει να αποφεύγουμε στη βόλτα με τον σκύλο μας

Η βόλτα του σκύλου είναι μια από τις αγαπημένες του στιγμές μέσα στη μέρα, μαζί με την ώρα που γεμίζουμε το μπολ του με φαγητό. Η χαρά τον πλημμυρίζει, καθώς θα περάσει χρόνο μαζί μας, θα μυρίσει τις νέες μυρωδιές, θα περάσει από τα αγαπημένα του σημεία, θα δει τους φίλους του.

Στην πρώτη κίνηση που θα κάνουμε και θα καταλάβει ο σκύλος πως έφτασε η στιγμή της βόλτας, αφήνει ό,τι έκανε, εκτός αν είναι το φαγητό του, και μας ακολουθεί. Εκτός όμως από το να τον βγάζουμε έξω, θα πρέπει να κάνουμε αυτή την εμπειρία ασφαλή και ευχάριστη. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πως ο σκύλος χρειάζεται τουλάχιστον 2 βόλτες την ημέρα για τουαλέτα και άσκηση.

Κάποιοι κηδεμόνες κουράζονται ή παραμελούν αυτή την ανάγκη του τετράποδου φίλου τους και δεν αφιερώνουν αρκετό χρόνο. Η βόλτα είναι μια υποχρέωση που έχει κάθε κηδεμόνας και τη γνωρίζει πριν αποφασίσει να υιοθετήσει ένα κατοικίδιο. Το πόσο πολύ τη χρειάζεται, όπως και το πόσο σημαντική είναι για εκείνον, συνοψίζεται στα παρακάτω:

Τι προσφέρει η βόλτα στον σκύλο μας

Είναι πολύ χρήσιμο να προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα και από την πλευρά του κατοικιδίου μας, που δεν μπορεί να πάρει το λουρί και να βγει μόνο του βόλτα, όπως κάνουμε εμείς, αλλά εξαρτάται πλήρως από τον χρόνο που θα του αφιερώσουμε. Ας δούμε τα οφέλη που έχει αυτή η δραστηριότητα:

1. Κάνει τις ανάγκες του. Εκτός από την πρακτική σημασία και τη μείωση της πιθανότητας να λερώσει μέσα στο σπίτι, η συχνή τουαλέτα, όπως και στους ανθρώπους, κάνει τον σκύλο να νιώθει πιο άνετα. Αν παρατηρήσετε τη συμπεριφορά του ενώ πιέζεται και θέλει να βγει έξω για την ανάγκη του, θα δείτε ότι είναι αναστατωμένος, κάνει βόλτες στο σπίτι και σίγουρα δεν μπορεί να κοιμηθεί ή να παίξει.

2. Ασκείται σωματικά. Το περπάτημα και το τρέξιμο τον βοηθούν να διατηρεί το βάρος του σε ικανοποιητικά επίπεδα, αλλά και να αποκομίζει όλα τα οφέλη από την άσκηση για τον οργανισμό του.

3. Ασκείται πνευματικά. Η επικοινωνία του σκύλου γίνεται όταν βγαίνει έξω και μυρίζει άλλους σκύλους, όταν θα κάνει παρέα με άλλους τετράποδους φίλους, όταν θα κοινωνικοποιηθεί περνώντας από πολύβουα μέρη. Το σκάψιμο στο πάρκο, η πρόσληψη νέων ήχων, η εισαγωγή νέων ερεθισμάτων, κάνουν τον σκύλο να χρησιμοποιεί όλες τις αισθήσεις του, να έχει εμπειρίες που θα τον ηρεμήσουν και θα τον χαλαρώσουν, αφού έχει εξαντλήσει την περιέργειά του.

Το πιο σημαντικό λάθος στη βόλτα του σκύλου

Η καθημερινότητα των κηδεμόνων είναι απαιτητική, καθώς εκτός από τη δουλειά τους ίσως να έχουν να φροντίσουν τα παιδιά, μια δεύτερη εργασία, χόμπι, σπουδές, τη φροντίδα του σπιτιού και όλα όσα κάνουν οι ενήλικοι. Μέσα σε αυτά, υπάρχει και η μέριμνα για το κατοικίδιό τους. Πριν υιοθετήσουν το ζωάκι τους, λογικά, ήταν ενήμεροι για τις υποχρεώσεις που θα είχαν, και σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος που θα αφιερώσουν στη βόλτα του σκύλου τους.

Υπάρχουν αρκετοί κηδεμόνες που καταφέρνουν να χωρέσουν όλες τις υποχρεώσεις τους σε ένα 24ωρο, άλλοι όμως δυσκολεύονται κατά καιρούς. Έτσι κι αλλιώς, η ζωή με έναν σκύλο διαρκεί περίπου 12-15 χρόνια, οπότε ίσως αλλάξει κάτι όλο αυτό το διάστημα.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που βλέπουν τη βόλτα του σκύλου σαν ώρα χαλάρωσης και, γιατί όχι, σαν ευκαιρία να αθληθούν και οι ίδιοι. Η αλήθεια είναι πως ο ένας μπορεί να παρασύρει τον άλλον σε έναν πιο αθλητικό τρόπο ζωής. Έρευνες μάλιστα δείχνουν πως η υγεία τόσο των ανθρώπων όσο και των σκύλων βελτιώνεται από αυτές τις βόλτες.

Όμως, συχνά ξεχνάμε τη βασική αιτία που βάζουμε εμείς παπούτσια και ο σκύλος λουρί και αυτό μπορεί να αποβεί επικίνδυνο. Βγαίνοντας έξω, αρκετοί κηδεμόνες κοιτούν το κινητό τους, αντί να έχουν στον νου τους τον σκύλο τους. Μιλούν στο τηλέφωνο, σερφάρουν, κάνουν βιντεοκλήσεις, διαβάζουν άρθρα, στέλνουν μηνύματα, την ώρα που ο σκύλος τους μπορεί να κάνει κάτι απρόσμενο.

Τι μπορεί να συμβεί στον σκύλο σας ενώ εσείς προσέχετε το κινητό:

-Να φάει κάτι από τον δρόμο. Τις περισσότερες φορές που συμβαίνει αυτό, από τύχη δεν είναι κάτι τοξικό ή δηλητηριώδες. Δεν μπορείτε να γνωρίζετε τι περιέχει κάθε τι που βάζει στο στόμα του και η ταχύτητα που το αρπάζει από τον δρόμο είναι πολύ μεγάλη.

-Να φύγει στο δρόμο. Αν τον έχετε χωρίς λουρί, μπορεί να δει κάτι όπως έναν άλλο σκύλο, να μυρίσει κάτι ή να τρομάξει και να τρέξει μακριά. Γενικά θα πρέπει και βάσει νόμου, να τον αφήνετε ελεύθερο μόνο εντός πάρκων σκύλων.

-Να τσακωθεί με έναν άλλο σκύλο ή να κάνει μια απότομη κίνηση και να τρομάξει κάποιον περαστικό.

-Να κινδυνεύσει από επίθεση άλλου σκύλου και να μην προλάβετε να αντιδράσετε.

Όλα τα παραπάνω χρειάζονται μόνο μερικά δευτερόλεπτα για να συμβούν, οπότε μην νομίζετε ότι ένα μήνυμα ή ένα like είναι πολύ σύντομα σε διάρκεια για να προκαλέσουν πρόβλημα.

Προσπαθήστε να κάνετε τα σημαντικά τηλεφωνήματα ή να τσεκάρετε τα mail σας πριν ή αφού βγείτε βόλτα. Αν πρέπει οπωσδήποτε να απαντήσετε σε κλήση ή μήνυμα, φροντίστε να μην χάσετε τον σκύλο από την προσοχή σας και να πείτε πως θα μιλήσετε αναλυτικά σε λίγο, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Ο ίδιος ο σκύλος θα περάσει καλύτερα αν συμμετέχετε κι εσείς στην εξόρμησή του στη γειτονιά ή το πάρκο. Πώς θα γίνει αυτό; Με το να του δώσετε μια λιχουδιά, να τον επιβραβεύσετε, να του πετάξετε το μπαλάκι. Έτσι αποκτά και εκείνος μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη βόλτα και γίνεται και πιο ουσιαστική.

Το σκρολάρισμα κάνει κακό και σε εμάς και στον σκύλο μας. Αξιοποιήστε αυτό τον χρόνο που βγαίνετε βόλτα με τον χνουδωτό φίλο σας για να κάνετε μια παύση από την οθόνη και να απολαύσετε το περπάτημα, να κάνετε προπόνηση στις εντολές που του μάθατε και να ξεκουραστείτε πνευματικά. Ίσως μετά, να μην έχετε τόση ανάγκη να επιστρέψετε στην οθόνη και τον κόσμο των social media.

ΠΗΓΗ: topetmou.gr