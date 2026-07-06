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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αγία Νάπα: Στα χέρια της Αστυνομίας τρεις 18χρονοι για την άγρια επίθεση σε 47χρονο – Μάχη στη Λευκωσία δίνει το θύμα

 06.07.2026 - 07:04
Αγία Νάπα: Στα χέρια της Αστυνομίας τρεις 18χρονοι για την άγρια επίθεση σε 47χρονο – Μάχη στη Λευκωσία δίνει το θύμα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της σοκαριστικής επίθεσης που σημειώθηκε στην Αγία Νάπα, με θύμα έναν 47χρονο ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα στη σύλληψη τριών νεαρών προσώπων, ηλικίας μόλις 18 ετών.

Οι τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και οδηγήθηκαν αμέσως στα κρατητήρια. Εντός της ημέρας αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, όπου η Αστυνομία θα ζητήσει την έκδοση διαταγμάτων προσωποκράτησής τους για τη διευκόλυνση των ανακρίσεων, σχετικά με το διερευνώμενο αδίκημα της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ο 47χρονος φέρεται να δέχθηκε αναίτια και σφοδρή επίθεση από ομάδα αλλοδαπών προσώπων, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για άτομα ασιατικής καταγωγής. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό προκειμένου να ταυτοποιηθούν πλήρως όλοι οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο.

Την ίδια ώρα, η αγωνία κορυφώνεται για την κατάσταση της υγείας του 47χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε αιμόφυρτος στον δρόμο από μέλη της Αστυνομίας γύρω στις 6 το πρωί της προηγούμενης ημέρας, μετά από σχετική πληροφορία.

Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου οι γιατροί διέγνωσαν βαρύτατα τραύματα, ανάμεσά τους εγκεφαλική αιμορραγία και κάταγμα βάσης κρανίου. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, ο άνδρας διασωληνώθηκε εσπευσμένα και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Οι θεράποντες ιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή του ως σοβαρή αλλά σταθερή, με τα επόμενα 24ωρα να θεωρούνται κρίσιμα για την εξέλιξη της υγείας του.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει να ξετυλίγει το κουβάρι της άγριας αυτής επίθεσης, συλλέγοντας καταθέσεις και αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο.

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