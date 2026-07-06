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Έχτισε σπίτι με 4.000 κουτιά γάλακτος επειδή δεν είχε χρήματα – Μηχανικός λέει ότι μπορεί να αντέξει 100 χρόνια

 06.07.2026 - 07:44
Έχτισε σπίτι με 4.000 κουτιά γάλακτος επειδή δεν είχε χρήματα – Μηχανικός λέει ότι μπορεί να αντέξει 100 χρόνια

Όταν τα χρήματα δεν έφταναν ούτε για τα βασικά οικοδομικά υλικά, ένας συνταξιούχος χτίστης από τη βραζιλιάνικη πόλη Σοροκάμπα αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι που για τους περισσότερους έμοιαζε αδιανόητο.

Αντί να αγοράσει τούβλα, άρχισε να συγκεντρώνει άδεια κουτιά γάλακτος μεγάλης διάρκειας ζωής, μετατρέποντάς τα σταδιακά σε... δομικό υλικό.

Η ιδέα γεννήθηκε από ανάγκη και όχι από κάποιο επιστημονικό πείραμα. Ωστόσο, το αποτέλεσμα τράβηξε την προσοχή ακόμη και μηχανικών, καθώς το μικρό σπίτι δύο δωματίων που κατασκεύασε έγινε παράδειγμα επαναχρησιμοποίησης υλικών, ανοίγοντας παράλληλα μια μεγάλη συζήτηση για το αν τα ανακυκλώσιμα υλικά μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να αξιοποιηθούν και στην οικοδομή.

Πάνω από 4.000 κουτιά αντί για τούβλα

Σύμφωνα με παλαιότερο ρεπορτάζ του βραζιλιάνικου δικτύου R7, το οποίο επανήλθε πρόσφατα στην επικαιρότητα, ο συνταξιούχος χρησιμοποίησε περισσότερες από 4.000 χάρτινες συσκευασίες γάλακτος μεγάλης διάρκειας για να δημιουργήσει τους τοίχους του σπιτιού του.

Τα κουτιά δεν τοποθετήθηκαν απλώς το ένα πάνω στο άλλο. Ο έμπειρος χτίστης τα ενσωμάτωσε σε ένα σύστημα με κονίαμα και κατάλληλη στεγανοποίηση, ώστε να λειτουργούν ως υλικό πλήρωσης των τοίχων και όχι ως το βασικό στοιχείο που σηκώνει το βάρος της κατασκευής.

Έτσι, εκτός από το χαμηλότερο κόστος, περισσότερες από 4.000 συσκευασίες απέφυγαν να καταλήξουν στα απορρίμματα, αποκτώντας μια δεύτερη ζωή μέσα στην οικοδομή.

Η πιο εντυπωσιακή λεπτομέρεια, όμως, ήρθε από την αξιολόγηση ενός μηχανικού, ο οποίος εκτίμησε ότι η κατοικία θα μπορούσε να διατηρηθεί ακόμη και για 100 χρόνια, αρκεί να συντηρείται σωστά και να προστατεύεται από υγρασία, φθορές και προβλήματα στη στεγανοποίηση.

Γιατί τα κουτιά γάλακτος δεν είναι τόσο... εύθραυστα όσο φαίνονται

Αν και εξωτερικά μοιάζουν με απλό χαρτόνι, οι συσκευασίες γάλακτος μεγάλης διάρκειας αποτελούνται από πολλά στρώματα υλικών. Περιλαμβάνουν χαρτί, πλαστικό και λεπτό φύλλο αλουμινίου, ένας συνδυασμός που έχει σχεδιαστεί ώστε να προστατεύει τα τρόφιμα από υγρασία, φως και αέρα.

Αυτό εξηγεί γιατί, όταν ενσωματώνονται σωστά σε μια κατασκευή και προστατεύονται από σοβά και στεγανοποίηση, παρουσιάζουν αξιοσημείωτη αντοχή. Παρ' όλα αυτά, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι δεν μπορούν να αντικαταστήσουν από μόνα τους τα βασικά δομικά στοιχεία ενός κτιρίου.

Οι τοίχοι που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους υλικά λειτουργούν κυρίως ως στοιχεία πλήρωσης. Η πραγματική ασφάλεια μιας κατοικίας εξακολουθεί να εξαρτάται από τα θεμέλια, τον φέροντα οργανισμό, τη σωστή μόνωση, τη στατική μελέτη και την ποιότητα της κατασκευής.

Γι' αυτό και το συγκεκριμένο παράδειγμα δεν αντιμετωπίζεται ως μια λύση που μπορεί να εφαρμοστεί παντού, αλλά ως μια ιδιαίτερη περίπτωση που δείχνει πώς η εμπειρία, η ανάγκη και η δημιουργικότητα μπορούν να οδηγήσουν σε απρόσμενα αποτελέσματα.

ΠΗΓΗ: gazzetta.gr

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