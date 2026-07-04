Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΝέα θεωρία ανατρέπει τα πάντα: Οι εξωγήινοι μπορεί να μην έχουν καν σώμα!
LIKE ONLINE

Νέα θεωρία ανατρέπει τα πάντα: Οι εξωγήινοι μπορεί να μην έχουν καν σώμα!

 04.07.2026 - 21:59
Νέα θεωρία ανατρέπει τα πάντα: Οι εξωγήινοι μπορεί να μην έχουν καν σώμα!

Υπάρχει μια δεδομένη... αλαζονεία στην υπόθεση ότι, αν υπάρχουν νοήμονα όντα με συνείδηση κάπου αλλού στο σύμπαν, αυτά θα μοιάζουν πιθανότατα με εμάς. Σύμφωνα με μια νέα επιστημονική μελέτη των φιλοσόφων Έρικ Σβίτζγκεμπελ (Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Ρίβερσαϊντ) και Τζέρεμι Πόμπερ (Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας), αν υπάρχει συνείδηση πέρα από τη Γη, θα μπορούσε να πάρει μορφές που δεν μπορούμε καν να διανοηθούμε -και ίσως να μην μοιάζει σε τίποτα με κάτι που θα αναγνωρίζαμε ως «σώμα».

Το επιχείρημά τους, το οποίο αναπτύσσουν σε προσχέδιο της μελέτης τους, επικεντρώνεται σε μια ιδέα που ονομάζουν «ευελιξία του υποστρώματος» (substrate flexibility). Αυτό σημαίνει ότι το γεγονός ότι οι άνθρωποι διαθέτουν συνείδηση, δεν προεξοφλεί ότι κάθε μορφή συνείδησης πρέπει να εγκλωβίζεται σε ένα «δοχείο» που μοιάζει, λειτουργεί ή αποτελείται από τα ίδια υλικά με εμάς. Σάρκα, αίμα, νευρώνες ή ακόμα και η ίδια η ζωή με βάση τον άνθρακα -τίποτα από αυτά μπορεί να μην έχει σημασία.

Η συνείδηση, θεωρούν, θα μπορούσε να αναδυθεί από εντελώς διαφορετικά υλικά στοιχεία, αρκεί το υποκείμενο σύστημα να διαθέτει την απαραίτητη πολυπλοκότητα για να τη γεννήσει. Οι εξωγήινοι του κινηματογράφου είναι συχνά ανθρωποειδείς. Μπορεί να είναι παράξενοι, τρομακτικοί και σίγουρα όχι άνθρωποι, αλλά η βασική τους δομή είναι μια παραλλαγή της δικής μας. Οι δύο φιλόσοφοι, όμως, υποστηρίζουν ότι η πραγματικότητα θα μπορούσε να γεννήσει κάτι πολύ πιο αλλόκοτο από την επιστημονική φαντασία.

Η Γη δεν είναι το «πατρόν» για τη ζωή στο σύμπαν

Η απόδειξη κρύβεται στην ίδια την κολοσσιαία κλίμακα του ορατού σύμπαντος, με τα περίπου ένα τρισεκατομμύριο γαλαξίες και τους αμέτρητους πλανήτες του, όπου σε κάποιους από αυτούς είναι μαθηματικά βέβαιο ότι έχει αναπτυχθεί συνειδητή ζωή. Αν έχει συμβεί αυτό, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτή η ζωή να εξελίχθηκε κάτω από ριζικά διαφορετικές χημικές συνθήκες, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πρόβλεψη για το πώς θα έμοιαζαν αυτά τα είδη, καθώς θα ακολουθούσαν ένα εντελώς διαφορετικό βιολογικό προσχέδιο.

Οι μελετητές μάλιστα επινόησαν και έναν απολαυστικό όρο, ο οποίος αναμφίβολα θα χρησιμοποιηθεί ως υποτιμητικός χαρακτηρισμός σε κάποιο μελλοντικό sci-fi μυθιστόρημα: «Γαιοκεντρισμός» (terrocentrism). Πρόκειται για την αυθαίρετη παραδοχή ότι η ζωή στη Γη αποτελεί κατά κάποιο τρόπο το «πατρόν» για κάθε μορφή ζωής στο σύμπαν.

Η ανθρωπότητα έχει μια μακρά, «πλούσια» ιστορία στο να εμφανίζεται αλαζονική για τις γνώσεις της γύρω από το πώς λειτουργούν τα πάντα, για να δεχτεί αμέσως μετά ένα γερό μάθημα ταπείνωσης, όπως γράφει και το VICE. Υπήρξε μια εποχή που πιστεύαμε ότι ολόκληρο το σύμπαν κυριολεκτικά περιστρέφεται γύρω μας. Το να πιστεύουμε ότι η συνείδηση πρέπει να έρχεται σε ένα «πακέτο» που μοιάζει έστω και λίγο με εμάς δεν διαφέρει σε τίποτα: είναι μια εγωκεντρική ιδέα που απλώς περιμένει την κατάρριψή της.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έφερνε ναρκωτική παπαρούνα στην Κύπρο – Δύο καταζητούνται - Δείτε φωτογραφίες
Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα της σορού του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ -«Θάνατος στην Αμερική και στο Ισραήλ» φώναζαν πιστοί
Νυχτερινό «σαφάρι» της Αστυνομίας Τι αποκάλυψαν οι έλεγχοι
Απίστευτο: 11χρονος ξύπνησε με μια νυχτερίδα στο πρόσωπό του – Λίγες εβδομάδες μετά πέθανε από λύσσα
Ο κόσμος ανάποδα: Εφιάλτης με 44άρια στην Ευρώπη, βροχές και «ανάσες» στην Κύπρο – Πώς μας «έκλεψαν» τον καύσωνα
Αθλητικές μεταδόσεις: Γουίμπλεντον και ματσάρες για τους «16» του Μουντιάλ - Η ώρα και τα κανάλια

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Toby: Αυτή είναι η γάτα-ρεκόρ με 28 δάχτυλα που σπάει ρεκόρ Guinness

 04.07.2026 - 21:27
Επόμενο άρθρο

Μαγικός Ουναΐ έστειλε το Μαρόκο στους «8» του Μουντιάλ!

 04.07.2026 - 22:23
Λετυμπιώτης: «Πράξη θεσμικής ευαισθησίας και απολύτως σεβαστή η παραίτηση Μυλωνόπουλου»

Λετυμπιώτης: «Πράξη θεσμικής ευαισθησίας και απολύτως σεβαστή η παραίτηση Μυλωνόπουλου»

Απόλυτα σεβαστή χαρακτήρισε την απόφαση παραίτησης του Χρήστου Μυλωνόπουλου ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια πράξη θεσμικής ευαισθησίας για την προστασία της διαδικασίας ως προς την δημόσια εικόνα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: «Πράξη θεσμικής ευαισθησίας και απολύτως σεβαστή η παραίτηση Μυλωνόπουλου»

Λετυμπιώτης: «Πράξη θεσμικής ευαισθησίας και απολύτως σεβαστή η παραίτηση Μυλωνόπουλου»

  •  04.07.2026 - 15:36
Κυπριακό: Συναντήσεις των δύο πλευρών με τα Ηνωμένα Έθνη ενόψει της επιστροφής Ολγκίν

Κυπριακό: Συναντήσεις των δύο πλευρών με τα Ηνωμένα Έθνη ενόψει της επιστροφής Ολγκίν

  •  04.07.2026 - 10:50
Αυξήσεις επιδομάτων για κοινωνικές παροχές ενέκρινε το Υπουργικό - Ποιους αφορά

Αυξήσεις επιδομάτων για κοινωνικές παροχές ενέκρινε το Υπουργικό - Ποιους αφορά

  •  04.07.2026 - 15:32
Νέα επίθεση Ερντογάν στο Ισραήλ: Είναι εθισμένοι στον πόλεμο - Ομάδα σφαγέων

Νέα επίθεση Ερντογάν στο Ισραήλ: Είναι εθισμένοι στον πόλεμο - Ομάδα σφαγέων

  •  04.07.2026 - 19:59
Απίστευτη δήλωση Τραμπ: Είναι όλοι στην Τεχεράνη για την κηδεία Χαμενεΐ, με μια βολή θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε

Απίστευτη δήλωση Τραμπ: Είναι όλοι στην Τεχεράνη για την κηδεία Χαμενεΐ, με μια βολή θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε

  •  04.07.2026 - 20:59
Νεκρός σε βίλα 33χρονος επιχειρηματίας - Συνελήφθη η 20χρονη σύζυγός του στην Πατάγια

Νεκρός σε βίλα 33χρονος επιχειρηματίας - Συνελήφθη η 20χρονη σύζυγός του στην Πατάγια

  •  04.07.2026 - 14:38
Ένα(ς) Χάμπουργκερ για takeaway 

Ένα(ς) Χάμπουργκερ για takeaway 

  •  04.07.2026 - 20:42
Απολύθηκε μετά από 5 ημέρες και δικαιώθηκε με 60.000 ευρώ - Το λάθος που κόστισε ακριβά στην εταιρεία

Απολύθηκε μετά από 5 ημέρες και δικαιώθηκε με 60.000 ευρώ - Το λάθος που κόστισε ακριβά στην εταιρεία

  •  04.07.2026 - 20:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα