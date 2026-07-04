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Toby: Αυτή είναι η γάτα-ρεκόρ με 28 δάχτυλα που σπάει ρεκόρ Guinness

 04.07.2026 - 21:27
Toby: Αυτή είναι η γάτα-ρεκόρ με 28 δάχτυλα που σπάει ρεκόρ Guinness

Ο Toby Henderson, ένα αξιολάτρευτο γατάκι 10 μηνών από τις ΗΠΑ, ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ Guinness για τα περισσότερα δάχτυλα σε γάτα, φτάνοντας συνολικά τα 28.

Το ρεκόρ μοιράζεται με τον Jake τον “Polydactyl Cat” από τον Καναδά, ο οποίος είχε επίσης 28 δάχτυλα όταν κατέγραψε το επίτευγμα το 2002 και πέθανε το 2024.

Μια νέα ζωή στο Μίσιγκαν
Ο Toby βρήκε το παντοτινό του σπίτι στο Lansing του Μίσιγκαν και έγινε επίσημα κάτοχος ρεκόρ στις 12 Μαΐου 2025. Ζει με τους ανθρώπους που τον υιοθέτησαν και τη γάτα-αδελφή του, Connie, η οποία επίσης έχει πολυδακτυλία με δύο επιπλέον δάχτυλα στα μπροστινά της πόδια.


Η ιδιοκτήτριά του, Delaney Henderson, λέει ότι τον αναζητούσε ως σύντροφο για τη Connie και μόλις έμαθε για τα επιπλέον δάχτυλά του, ένιωσε ότι ήταν “μοιραίο”.

Η στιγμή της ανακάλυψης

«Όταν είδα για πρώτη φορά τα δάχτυλά του, δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα», ανέφερε η Delaney. Όπως εξηγεί, περίμενε απλώς μια ακόμη γάτα με «μικρές ιδιαιτερότητες», όμως η εικόνα των ποδιών του Toby την εξέπληξε πλήρως.

 

Ο 10 μηνών Toby από τις ΗΠΑ ισοφάρισε παγκόσμιο ρεκόρ Guinness

Παρόλα αυτά, η ίδια λέει ότι τελικά την κέρδισε ο χαρακτήρας του, η τρυφερότητα και η επικοινωνιακή του φύση.

Από ντροπαλό γατάκι σε γεμάτο ενέργεια χαρακτήρα

Στην αρχή της ζωής του στο νέο του σπίτι, ο Toby ήταν ντροπαλός και προσεκτικός.

 

Μεγαλώνοντας, όμως, εξελίχθηκε σε ένα ιδιαίτερα δραστήριο και ενεργητικό γατάκι που πηδά παντού και εξερευνά συνεχώς το σπίτι. Λατρεύει το φαγητό, ανοίγει συσκευασίες και «φωνάζει» όταν ακούει το ντουλάπι να ανοίγει. Όταν δεν τρέχει, γίνεται ιδιαίτερα γλυκός, αναζητώντας αγκαλιές και κοιμάται συχνά πάνω στην ιδιοκτήτριά του.

Τι είναι η πολυδακτυλία

Η πολυδακτυλία είναι μια γενετική κατάσταση που προκαλεί την ανάπτυξη επιπλέον δαχτύλων. Στις γάτες, το φυσιολογικό είναι 18 δάχτυλα, πέντε στα μπροστινά πόδια και τέσσερα στα πίσω.

Πρόκειται για αυτοσωμικό επικρατές χαρακτηριστικό, που σημαίνει ότι αρκεί ένας γονέας να φέρει το γονίδιο για να εμφανιστεί το χαρακτηριστικό. Τα επιπλέον δάχτυλα μπορούν να εμφανιστούν είτε στην εσωτερική είτε στην εξωτερική πλευρά του ποδιού.

 

Χωρίς προβλήματα υγείας

Σύμφωνα με την ιδιοκτήτριά του, ο Toby δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα υγείας λόγω της κατάστασής του. Πέρα από το τακτικό κόψιμο των νυχιών, λειτουργεί όπως κάθε άλλη γάτα, χωρίς περιορισμούς στη συμπεριφορά ή την κινητικότητά του.

Ο 10 μηνών Toby από τις ΗΠΑ ισοφάρισε παγκόσμιο ρεκόρ Guinness

Μάλιστα, η Delaney αναφέρει ότι ο Toby διαθέτει συνολικά περίπου 30 νύχια, κάτι που είναι επίσης ασυνήθιστο αλλά φυσιολογικό για την περίπτωσή του. Παρά τη σπανιότητά του, ο Toby ζει μια απολύτως φυσιολογική ζωή και παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα πολυδακτυλικών γατών που έχουν καταγραφεί από τα Guinness World Records.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

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