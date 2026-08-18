Από καμαριέρες μέχρι μάγειρες: Καταγγελίες ΣΕΚ και ΠΕΟ για «ενοικιαζόμενους» εργαζόμενους στα ξενοδοχεία

Όπως εξήγησε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας της ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ Μιχάλης Φράγκου «κάποιοι ξενοδόχοι ενοικιάζουν εργαζόμενους από γραφεία τα οποία φέρνουν εργαζόμενους από τρίτες χώρες, αλλά όχι για να εργάζονται σε ξενοδοχεία, αλλά για να παρέχουν υπηρεσίες σε άλλους τομείς όπως καθαρισμούς γραφείων και κτιρίων», εξηγώντας ότι αυτό δημιουργεί σοβαρές στρεβλώσεις στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, με παραβίαση συλλογικών συμβάσεων και της εργατικής νομοθεσίας. Το φαινόμενο, σύμφωνα με τον κ. Φράγκου, δεν περιορίζεται σε μία συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού, αλλά αφορά ευρύ φάσμα ειδικοτήτων μέσα στα ξενοδοχεία.

Όπως εξήγησαν, η ενοικίαση εργαζομένων στα ξενοδοχεία δημιουργεί σαφείς στρεβλώσεις στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, συνιστούν παραβίαση συλλογικών συμβάσεων και της εργατικής νομοθεσίας και δημιουργούν εργαζόμενους διαφορετικών ταχυτήτων.

Ερωτηθείς κατά πόσο πρόκειται κυρίως για καμαριέρες, απάντησε χαρακτηριστικά ότι «είναι τα πάντα», διευκρινίζοντας πως «είναι καμαριέρες, καθαριστές, κουζίνα». Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι η πρακτική αφορά προσωπικό σε «μπαρ, εστιατόρια, κουζίνες, housekeeping, καμαριέρες, καθαριστές, τα πάντα». Όπως ανέφερε, δεν αποκλείονται ακόμη και ειδικότητες όπως οι μάγειρες, «Γίνεται και τούτο, δυστυχώς», ανέφερε.

Περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στην πράξη το σύστημα, ο κ. Φράγκου έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση ξενοδοχείου που χρειάζεται άμεσα προσωπικό, για παράδειγμα, δέκα καμαριέρες, ο οποίος μπορεί να απευθυνθεί σε γραφείο που διαθέτει εργαζόμενους από το εξωτερικό και να καλύψει με αυτόν τον τρόπο τις ανάγκες του. Όπως σημείωσε, ο ξενοδόχος καταβάλλει χρήματα στον εργολάβο ή στο γραφείο που διαθέτει το προσωπικό, χωρίς να είναι ξεκάθαρο τι ποσό τελικά καταλήγει στον ίδιο τον εργαζόμενο. «Κανένας δεν γνωρίζει το τι συμβαίνει», είπε.

Ο κ. Φράγκου υποστήριξε ότι μέσα από αυτή την πρακτική «δημιουργούνται δύο ταχυτήτων υπάλληλοι», με αποτέλεσμα, όπως είπε, «να καταστρατηγούνται συλλογικές συμβάσεις, να παραβιάζονται νομοθεσίες». Πρόσθεσε ότι πρόκειται τόσο για τους όρους εργοδότησης που διέπονται από τη νομοθεσία όσο και για τη συλλογική σύμβαση και τους κανονισμούς που ισχύουν στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Χαρακτήρισε μάλιστα την κατάσταση που δημιουργείται ως «σκλαβοβάζαρο».

Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά

Όπως είπε ο Νεόφυτος Τιμινής δεν μπορεί να καταγραφεί σε αριθμούς το πρόβλημα, καθώς αυτό είναι αρμοδιότητα του Τμήματος Εργασίας και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Ανέφερε επίσης ότι έγινε δημόσια παραδεκτό από το Τμήμα Εργασίας ότι δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί που μπορούν να ελέγξουν άμεσα το πρόβλημα και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το πού μπορεί να εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, εφόσον δεν γίνονται ικανοποιητικοί έλεγχοι. Απαντώντας σε ερώτηση είπε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά αλλά για πρακτική που αφορά τις πλείστες ξενοδοχειακές μονάδες στις παραλιακές περιοχές, «κυρίως σε Αγία Νάπα και Πάφο, αλλά και στη Λεμεσό».

Τόνισε ότι πρέπει να πάρει θέση το Υπουργείο για το θέμα και να καταστεί σαφές ότι απαγορεύονται τέτοιες μορφές εργοδότησης προσωπικού.

Ανέδειξε την ανάγκη εφαρμογής εντατικών ελέγχων από το Τμήμα Εργασίας σημειώνοντας ότι είναι προφανές ότι υπάρχει παρανομία εφόσον δεν μπορεί να εφαρμόζεται υπεργολαβία μέσα στα ξενοδοχεία. Είτε αυτό αφορά κουζίνα, είτε καμαριέρες είτε καθαριστές, όπως σημείωσε.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι διοχετεύονται στα ξενοδοχεία συνήθως μέσα από εταιρείες προσωρινής απασχόλησης ή γραφεία εξεύρεσης εργασίας. Υπογράμμισε ότι αυτοί οι υπάλληλοι εργάζονται ανάλογα με τις ανάγκες της μονάδας, χωρίς σταθερή βάση εργασίας, ενώ είναι θολό το πεδίο σε σχέση με το κατά πόσο καταβάλλονται τα ωφελήματα και οι κοινωνικές τους ασφαλίσεις, εφόσον η πληρωμή γίνεται στο μεσάζον γραφείο, το οποίο με τη σειρά του πληρώνει τον εργαζόμενο.

«Αυτοί οι υπάλληλοι πληρώνονται με την ώρα, χωρίς οποιαδήποτε εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης και χωρίς ωφελήματα» είπε. Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι η παρούσα κατάσταση απορρέει από αδυναμίες της στρατηγικής απασχόλησης ξένου εργατικού δυναμικού, τα παραθυράκια που υπάρχουν και την έλλειψη επαρκούς ελέγχου.

Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που έλαβαν από τον διευθυντή των Εργασιακών Σχέσεων, το ζήτημα θα τεθεί ενώπιον του Υπουργού τις επόμενες ημέρες. «Αυτή είναι η διαβεβαίωση που είχαμε», σημείωσε. Τόνισε ότι θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα, προσθέτοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι συντεχνίες εξετάζουν από κοινού και άλλα βήματα εντός Σεπτεμβρίου.

«Αν δούμε ότι μέσα στον Σεπτέμβρη δεν γίνονται βήματα να δοθούν λύσεις, να ελαχιστοποιηθεί τουλάχιστον το φαινόμενο τούτο, τότε δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να συζητήσουμε και άλλα μέτρα», ανέφερε.

Έλλειψη προσωπικού

Από την πλευρά του ο κ. Φράγκου κληθείς να σχολιάσει ότι πρόκειται για μια προσπάθεια κάλυψης αναγκών στα ξενοδοχεία λόγω της έλλειψης του εργατικού δυναμικού, είπε ότι «δεν διαφωνεί κανείς ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η ΣΕΚ δεν είναι αντίθετη στην εργοδότηση εργαζομένων από τρίτες χώρες, αρκεί αυτή να γίνεται μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Υπενθύμισε παράλληλα τη θέση της ΣΕΚ για αναθεώρηση της στρατηγικής απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, «ούτως ώστε να δούμε τούτα τα θέματα ξανά, να τα βάλουμε σε μια σωστή διαδικασία, ούτως ώστε να μην γίνονται παρατυπίες, να μην γίνεται σκλαβοπάζαρο, να μην γίνεται οτιδήποτε άλλο εναντίον των εργαζομένων, είτε των υφιστάμενων είτε αυτών που θα έρθουν».

Τόνισε επίσης ότι θα πρέπει να εξεταστούν οι λόγοι της έλλειψης προσωπικού στα ξενοδοχεία.

Σημειώνεται ότι ΣΕΚ και ΠΕΟ έχουν θέσει επανειλημμένα το ζήτημα ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών ενώ έχει γίνει συνάντηση με το Τμήμα Εργασίας στις αρχές Αυγούστου, και στάλθηκε νέα επιστολή προς το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο αναμένεται απάντηση.

Έτοιμοι για λήψη μέτρων

Σημειώνεται ότι με επιστολή τους προς το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων την προηγούμενη εβδομάδα ΣΕΚ και ΠΕΟ κάνουν λόγο για φαινόμενο που λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις καθώς όπως αναφέρουν δεν περιορίζεται μόνο στη δραστηριοποίηση Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης, αλλά επεκτείνεται και σε εταιρείες που λειτουργούν ως πάροχοι ή προμηθευτές εργατικού δυναμικού, διαθέτοντας προσωπικό σε ξενοδοχειακές μονάδες και σε κέντρα αναψυχής. επιχειρήσεις. εκφράζουν την απαίτηση όπως «οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου προχωρήσουν άμεσα σε εκτεταμένους, στοχευμένους και ουσιαστικούς ελέγχους τόσο στις εταιρείες που παρέχουν ή προμηθεύουν εργατικό δυναμικό όσο και στις ξενοδοχειακές μονάδες που αξιοποιούν τις υπηρεσίες τους».

Ζητούν παράλληλα πλήρη και αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, καθώς και την επιβολή όλων των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σε κάθε περίπτωση κατά την οποία θα διαπιστωθούν παραβάσεις.

Όπως σημειώνουν «οι Συντεχνίες μας δεν πρόκειται να παρακολουθούν απαθείς τη συνεχιζόμενη απορρύθμιση του κλάδου και την καταστρατήγηση της εργατικής νομοθεσίας. Εφόσον δεν υπάρξει άμεση, ουσιαστική και αποτελεσματική παρέμβαση από τις αρμόδιες αρχές, θα θεωρήσουμε ότι η Πολιτεία αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να διασφαλίσει την εφαρμογή της νομοθεσίας και θα προχωρήσουμε στη λήψη όλων των νόμιμων συνδικαλιστικών και άλλων μέτρων που έχουμε στη διάθεσή μας για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την προστασία της νομιμότητας στον κλάδο».

Και στην εστίαση

Ερωτηθείς παράλληλα αν τέτοια φαινόμενα ισχύουν μόνο στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, ο κ. Τιμινής ανέφερε ότι ανάλογα φαινόμενα παρατηρούνται στην οικοδομική βιομηχανία αλλά και στην εστίαση. Σε ερώτηση αν υπάρχουν διανομείς φαγητού οι οποίοι δραστηριοποιούνται και ως σερβιτόροι στα εστιατόρια από τα οποία διανέμουν φαγητό, ο εκπρόσωπος της ΠΕΟ σημείωσε ότι έχουν υποβληθεί αιτήματα για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης του κλάδου. Μέσα από αυτή θα προωθηθεί και η ρύθμιση αιτημάτων όπως η μεγαλύτερη διαφάνεια μέσα από τον αλγόριθμο των διανομέων, ώστε να εντοπίζονται περιστατικά παράνομης ενοικίασης αλλά και εκμετάλλευσής τους από ιδιοκτήτες εστιατορίων.

Από την πλευρά του ο Χαράλαμπος Αυγουστή, Γενικός Γραμματέας της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, ανέφερε ότι η συντεχνία ζητά συνεχώς από το Υπουργείο Εργασίας τη διενέργεια ελέγχων στους διανομείς, στα σημεία όπου σταθμεύουν και αναμένουν να παραλάβουν παραγγελίες.

Όπως είπε, το Υπουργείο ενημερώνει κατά καιρούς τη συντεχνία για τα ευρήματα των ελέγχων, από τους οποίους έχουν εντοπιστεί και άτομα που εργάζονταν εντελώς παράνομα, χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα περιπτώσεις διανομέων που ενδεχομένως εργάζονται παράλληλα και ως σερβιτόροι, ο κ. Αυγουστή ανέφερε ότι η ΣΕΚ δεν έχει ενημερωθεί για το πόσες τέτοιες περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι το ζήτημα θα τεθεί ενώπιον του Υπουργείου, ιδιαίτερα ενόψει των διαπραγματεύσεων που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης των διανομέων.

«Θα το εγείρουμε και θα το σημειώσουμε ότι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και σε αυτό το θέμα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι είναι διαφορετική η συλλογική σύμβαση και οι όροι εργασίας των σερβιτόρων από εκείνους που ισχύουν για τους διανομείς.

Πηγή: ΚΥΠΕ