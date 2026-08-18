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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυπριακό: Μπαίνουν στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες - Την Πέμπτη η συνάντηση των διαπραγματευτών

 18.08.2026 - 11:27
Κυπριακό: Μπαίνουν στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες - Την Πέμπτη η συνάντηση των διαπραγματευτών

Για την Πέμπτη ορίστηκε η συνάντηση των διαπραγματευτών των δύο κοινοτήτων ενόψει της 26ης Αυγούστου, όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η συνάντηση των διαπραγματευτών θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί της Πέμπτης για προετοιμασία της συνάντησης των ηγετών.

Στόχος της ε/κ πλευράς, από την συνάντηση των ηγετών, είναι να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση επί όσων συζητήθηκαν κατά την επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, ειδικά της προεργασίας για την επόμενη διευρυμένη συνάντηση.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η περίοδος αυτή θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, με συνεχείς και έντονες διαβουλεύσεις, με στόχο τη σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και την ανακοίνωση επανέναρξης των συνομιλιών.

Εν τω μεταξύ σε εξέλιξη είναι η καταγραφή των συγκλίσεων από τα Ηνωμένα Εθνη.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΓΓ των ΗΕ ανακοίνωσε μετά την κοινή συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον κ. Έρχιουρμαν, στις 29 Ιουλίου στη Λευκωσία, ότι αποφάσισε να συγκαλέσει μία ακόμη συνάντηση 5+1, έπειτα από κατάλληλη προετοιμασία σε ό,τι αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί.

ΚΥΠΕ

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