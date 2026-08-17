Ιάπωνας έζησε 20 χρόνια σαν φυλακισμένος για να μαζέψει 800.000 ευρώ: Η πτώση του γεν ανέτρεψε το όνειρό του

Από τα 25 του χρόνια, ένας Ιάπωνας έβαλε έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο, να εξασφαλίσει την οικονομική του ανεξαρτησία και να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα. Για να το πετύχει, αποφάσισε να ζήσει για περισσότερες από δύο δεκαετίες με τα απολύτως απαραίτητα, περιορίζοντας κάθε έξοδο στο ελάχιστο.



Με ετήσιο μισθό περίπου 5 εκατομμύρια γεν, που αντιστοιχούσαν τότε σε περίπου 29.000 ευρώ, έβαλε ως αρχικό στόχο να συγκεντρώσει 100 εκατομμύρια γεν, δηλαδή περίπου 580.000 ευρώ.

Έζησε για 20 χρόνια με τα απολύτως απαραίτητα

Για 20 χρόνια και 10 μήνες, ο άνδρας περιόρισε δραστικά τα έξοδά του. Έμενε σε εταιρικό κοιτώνα, πληρώνοντας μόλις 30.000 γεν τον μήνα, περίπου 175 ευρώ, ενώ απέφευγε ακόμη και τη χρήση κλιματιστικού και θέρμανσης.

Η διατροφή του ήταν εξίσου λιτή, κάποια βράδια το δείπνο του αποτελούνταν μόνο από ρύζι, λαχανικά τουρσί και ένα παστό δαμάσκηνο. Άλλες φορές έφτανε να καταναλώνει μόνο ένα ενεργειακό ποτό που είχε αποκτήσει με δωρεάν πόντους. Η καθημερινότητά του περιστρεφόταν αποκλειστικά γύρω από την εργασία και την αποταμίευση. Δεν έβγαινε, δεν έκανε αγορές και απέφευγε οποιαδήποτε δαπάνη δεν θεωρούσε απολύτως απαραίτητη.

Έφτασε τα 135 εκατομμύρια γεν

Τον Ιανουάριο του 2025 ανακοίνωσε ότι είχε ξεπεράσει τον αρχικό του στόχο, έχοντας συγκεντρώσει 135 εκατομμύρια γεν, ποσό που αντιστοιχούσε τότε σε περίπου 785.000 ευρώ.

Η ιστορία του έγινε viral στην Κίνα, προκαλώντας έκπληξη αλλά και προβληματισμό, καθώς πολλοί αναρωτήθηκαν πώς κατάφερε να ζήσει για τόσο μεγάλο διάστημα με τόσο λίγα χρήματα. Ο ίδιος είχε μάλιστα υιοθετήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το προσωνύμιο «ο άνθρωπος που σίγουρα θα παραιτηθεί», υπενθυμίζοντας διαρκώς στον εαυτό του τον στόχο της πρόωρης συνταξιοδότησης.

Η πτώση του γεν άλλαξε τα δεδομένα

Η ικανοποίηση όμως δεν κράτησε για πολύ. Η υποχώρηση του ιαπωνικού γεν άρχισε να επηρεάζει την πραγματική αξία των αποταμιεύσεών του και ο άνδρας άρχισε να αμφισβητεί αν άξιζε τελικά όλη αυτή η θυσία. «Αν το γεν συνεχίσει να πέφτει, δεν θα φτάσω ποτέ στην οικονομική ελευθερία. Για ποιο λόγο δούλεψα αυτά τα 21 χρόνια; Όλα είναι μάταια, είναι μια τραγωδία», έγραψε. Η ιστορία του επανέφερε στο προσκήνιο τη φιλοσοφία FIRE (Financial Independence, Retire Early), που βασίζεται στην πολύ υψηλή αποταμίευση και στις επενδύσεις με στόχο την οικονομική ανεξαρτησία και την πρόωρη συνταξιοδότηση.

Μετά την επίτευξη του στόχου του, άρχισε σταδιακά να αλλάζει τη ζωή του. Αγόρασε φούρνο μικροκυμάτων, βελτίωσε το πρωινό του και έγραψε βιβλίο με συμβουλές για την αποταμίευση, αποκτώντας και πρόσθετο εισόδημα. Σήμερα, στα 46 του, ζει πιο άνετα από ό,τι στο παρελθόν, όμως δεν αισθάνεται ότι έχει βρει την ελευθερία που ονειρευόταν. «Δεν θέλω να επιστρέψω στη δουλειά, αλλά ούτε μπορώ να ζήσω όπως πριν. Είμαι παγιδευμένος ανάμεσα σε δύο κόσμους», έχει γράψει. Κοιτάζοντας πίσω, δεν μετανιώνει για το γεγονός ότι έθεσε έναν στόχο, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο τον κυνήγησε. «Δεν μετανιώνω που είχα έναν στόχο, αλλά που τον ακολούθησα χωρίς να απολαύσω τη διαδρομή», ανέφερε.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr