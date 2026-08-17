Συγκλονιστική σκηνή: Νεαρός στρατιώτης ολομόναχος στο πλήθος - Η ανέλπιστη αγκαλιά που έφερε δάκρυα

Στην τελετή λήξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τον ινδονησιακό στρατό, που δείχνει έναν νεαρό στρατιώτη να στέκεται μόνος ενώ οι συνάδελφοί του γιόρταζαν την αποφοίτησή τους με τις οικογένειες και τους συγγενείς τους.

Σύμφωνα με όσα κατέγραψε η κάμερα, ο στρατιώτης φαινόταν να είναι απομονωμένος μέσα στο πλήθος, ενώ οι υπόλοιποι απόφοιτοι αντάλλασσαν αγκαλιές και συγχαρητήρια με τις οικογένειές τους, χωρίς να εμφανιστεί κανένα μέλος της οικογένειάς του δίπλα του, και χωρίς να γνωρίζουν τους λόγους της απουσίας τους την πολυαναμενόμενη αυτή ημέρα.

Ο διοικητής της μονάδας παρατήρησε τον στρατιώτη να στέκεται μόνος του, οπότε πήγε κατευθείαν κοντά του και τον αγκάλιασε σε μια συγκινητική ανθρωπιστική σκηνή. Ο στρατιώτης προσπάθησε στην αρχή να κρατηθεί, αλλά σύντομα τον κυρίευσε η συγκίνηση και ξέσπασε σε κλάματα καθώς βρισκόταν στην αγκαλιά του διοικητή του, ο οποίος συνέχισε να τον αγκαλιάζει και να τον παρηγορεί.

Οι έπαινοι για τη συμπεριφορά του διοικητή έπεσαν βροχή, θεωρώντας ότι αυτή η χειρονομία έφερε τις έννοιες της ηθικής υποστήριξης και εκτίμησης, ειδικά σε μια στιγμή που ο στρατιώτης είχε απόλυτη ανάγκη από κάποιον να μοιραστεί τη χαρά του

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ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr