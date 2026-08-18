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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπέκυψε στα τραύματά της ηλικιωμένη μετά από τροχαίο στη Λεμεσό - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της

 18.08.2026 - 16:17
Υπέκυψε στα τραύματά της ηλικιωμένη μετά από τροχαίο στη Λεμεσό - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της

Υπέκυψε στα τραύματα της η Θεσσαλονίκη Κωνσταντινίδη, 82 ετών από τη Λεμεσό, η οποία νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λεμεσού, μετά από οδική σύγκρουση.

Συγκεκριμένα, η άτυχη γυναίκα τραυματίστηκε σε οδική σύγκρουση που συνέβη στις 4/8/2026 στη Λεμεσό, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 79χρονος στην οδό Ξηρόκαμπου στη Λεμεσό, έχοντας ως συνοδηγό την Κωνσταντινίδη και στο πίσω κάθισμα γυναίκα ηλικίας 84 ετών, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, έχασε τον έλεγχο του και προσέκρουσε σε μεταλλικό κάγκελο παρακείμενου υποστατικού.

Οι τρείς επιβαίνοντες του αυτοκινήτου μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λεμεσού όπου η 82χρονη εισήχθη στην μονάδα εντατικής θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι άλλοι δύο είχαν κρατηθεί στο ορθοπεδικό και χειρουργικό τμήμα για νοσηλεία.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

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